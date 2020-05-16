"Низвергнутая с пьедестала" Дарига Назарбаева и сделка Тимура Кулибаева

00:07 17.05.2020

Анна КЛЕВЦОВА



В западной прессе на этой неделе пишут о причинах, по которым Дарига Назарбаева, старшая дочь бывшего президента Казахстана, "попала в немилость" и лишилась важного государственного поста. В СМИ также комментируют продажу алматинского аэропорта, называя сделку "выгодной для богатейшей семьи" страны. Казахстан включили в список государств, куда могут поехать туристы после пандемии.



ДАРИГУ НАЗАРБАЕВУ НАКАЗАЛ ОТЕЦ?



Французский журнал Le Point на уходящей неделе опубликовал статью о Дариге Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, лишившейся в начале мая поста спикера верхней палаты парламента - должности, которая, как пишет издание, давала ей шанс занять самый высокий пост в государстве и стать преемницей своего отца. В материале "Казахстан: дочь "лидера нации" попала в немилость" пишут, что отстранение Назарбаевой демонстрирует значительные изменения в клане, который в течение 30 лет управляет страной размером с Западную Европу, богатой запасами нефти и обладающей статусом ведущего производителя урана.



"Дочери центральноазиатских самодержцев попадают в немилость одна за другой. После Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного узбекской диктатора Ислама Каримова, которую приговорили к 13 годам тюрьмы, настал черед 57-летней дочери казахского деспота Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой быть низвергнутой со своего пьедестала", - пишет Le Point.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ставленник Нурсултана Назарбаева, 2 мая прекратил своим указом депутатские полномочия дочери предшественника. О подоплеке решения политические аналитики строят догадки - причина отзыва мандата официально не названа, и Дарига Назарбаева вот уже две недели безработная.



"Аппаратчик" Токаев "знает тайны власти" и "очень хорошо знает психологию "папы"", пишет издание, отмечая, что прозвище "папа" закрепилось за Назарбаевым.



"[Токаев] - человек, который действует осторожно, - цитирует журнал казахстанского политолога Данияра Косназарова. - Поддерживая баланс между элитами, он сумел назначить на ключевые посты своих последователей".



Вместо Дариги Назарбаевой пост спикера сената занял Маулен Ашимбаев, который работал первым заместителем руководителя администрации Токаева, а во время досрочных президентских выборов в прошлом году возглавлял предвыборный штаб Токаева.



В публикации Le Point упоминается и наделавший шума судебный процесс в Лондоне, в рамках которого Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву удалось отстоять элитные дома, арестованные по приказу британского агентства по борьбе с преступностью. Следователи агентства посчитали, что имущество приобретено на "грязные" деньги, суд не счел их доводы убедительными.



"Британское правосудие заинтересовалось недвижимостью "принцессы" - тремя объектами общей стоимостью 100 миллионов долларов, расположенными в самом центре [британской] столицы, один из которых включает десять спален, крытый бассейн и кинотеатр", - рассказывает журнал, называя собственность Назарбаевой в Лондоне своего рода "пристанищем".



В статье останавливаются и на другом сыне Дариги Назарбаевой, Айсултане. Он, как напоминает издание, проходит лечение от наркозависимости в Британии и параллельно выкладывает в Facebook"е шокирующие подробности о своей семье. Он написал в социальной сети, что "мать пыталась его убить, а настоящим отцом является... его дедушка". "Дарига вряд ли может полагаться [на сыновей], чтобы восстановить свой имидж", - отмечается в публикации.



"Вдобавок Дарига совершает серию оплошностей. Требует большей власти для парламента. Отказывается от законодательных инициатив администрации президента. Она ведет себя как глава государства. На поверхность, при помощи ее врагов, всплывают некоторые вещи [о ней]. Например, начатое расследование против лотерейной и букмекерской компании ("Олимп". - Ред.), с которой она предположительно связана", - отмечается в статье.



Нурсултана Назарбаева, который, несмотря на отставку в прошлом году, продолжает стоять у руля государства и, как полагает журнал, сохранит влияние до самой смерти, не могли не раздражать эти события вокруг его дочери, говорится в публикации. "И он решил наказать свою дочь Даригу, чтобы положить этому конец", - пишет автор статьи.



Но удаление старшей дочери экс-президента из сената не означает закат ее политической карьеры, говорится в публикации. Le Point обращает внимание на то, что в 2007 году Дарига Назарбаева избежала опалы, в которой оказался ее муж Рахат Алиев, ставший "врагом режима". Бывшего посла Казахстана в Австрии Алиева заочно приговорили на родине к длительному сроку по ряду обвинений, в числе которых был попытка переворота. Вена отказалась выдавать Алиева казахстанской стороне и начала свое разбирательство, в 2015 году его нашли мертвым в австрийской тюрьме, официальной версией смерти назвали суицид. Когда Рахат Алиев попал в немилость к тестю, Дарига Назарбаева "уступила давлению своего отца и развелась", пишет журнал. Она на пять лет исчезла из публичного поля, но затем вернулась в политику, "получив прощение отца". "В этот раз она вновь может показать, что умеет быть терпеливой", - резюмирует Le Point.



"ВЫГОДНАЯ ДЛЯ БОГАТЕЙШЕЙ КАЗАХСТАНСКОЙ СЕМЬИ СДЕЛКА"



В издающейся в Вашингтоне газете Diplomat в статье "Богатейший человек в Казахстане продал алматинский аэропорт" комментируют продажу воздушной гавани Алматы турецкому холдингу TAV Airports, в портфеле которого теперь 15 аэропортов в нескольких странах. Как сообщается, "офшорная компания, связанная с казахстанской элитой" продала порт за 415 миллионов долларов.



Алматинский аэропорт называют "самым загруженным" в Центральной Азии - пассажиропоток в 2019 году превысил 6 миллионов человек. Турецкий холдинг считает приобретение "стратегически расположенного на современном Шелковом пути" аэропорта важной сделкой.



В ноябре 2019 года, когда переговоры по сделке стали публичными, TAV Airports пообещал после покупки инвестировать 140 миллионов долларов в модернизацию инфраструктуры и строительство нового терминала. Как пишут в прессе, французская ADP Group, управляющая парижским аэропортом, контролирует 46 процентов акций TAV Airports. Российский инвестиционный фонд VPE Capital, работающий в "сухом порту" Хоргоса на границе Казахстана с Китаем, будет владеть нераскрытой миноритарной долей акций аэропорта.



"Компания, которая продала аэропорт, - Venus Airport Investments, - базирующаяся в Нидерландах, является частью активов, принадлежащих Тимуру Кулибаеву через его сингапурский холдинг Steppe Capital. Кулибаев - зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным Forbes, капитал Кулибаева и его жены в 2019 году составил 6,2 миллиарда долларов", - пишет Diplomat.



Venus купила аэропорт в апреле 2011 года у Meridian Capital и Sat Infosystems за 12,6 миллиарда тенге (около 87 миллионов долларов на тот момент), отмечает издание. О зарегистрированной на Бермудских островах Meridian Capital стало известно в 2017 году, когда расследование об офшорах Paradise Papers показало, что за компанией стоял Сауат Мынбаев, бывший министр энергетики и нынешний глава железнодорожной компании "Казахстан темир жолы". Sat Infosystems была дочерней компанией компании Sat, принадлежащей Кенесу Ракишеву, зятю Имангали Тасмагамбетова, верному члену ближнего окружения Назарбаева. В 2011 году Ракишев владел 50,4 процента, а семья Кулибаевых - 8,33 процента акций компании Sat, говорится в статье.



"Семья Кулибаевых через свою холдинговую компанию ALMEX стала акционером аэропорта в середине 2005 года, незадолго до того, как в августе того же года продала свою 50-процентную долю в ракишевской компании Sat", - отмечает Diplomat.



В статье отмечают, что аэропорт приносил прибыль и в 2010-х годах привлекал интерес различных бизнес-групп. В 2012 году "Верный капитал" - одна из крупнейших казахстанских инвестиционных компаний, принадлежащая миллиардеру Булату Утемуратову, - безуспешно пыталась купить долю. С 2012 года аэропорт Алматы выплатил около 65 миллионов долларов в качестве дивидендов своему единственному акционеру - Venus Тимура Кулибаева.



"Хотя эта сделка [по продаже аэропорта] приветствовалась как "признак реальных иностранных инвестиций" - в отличие от циркулярных операций, которые местные бизнесмены маскируют через оффшорные компании, - в итоге она оказалась выгодной для богатейшей семьи в Казахстане и мало что сделала для стимулирования программы приватизации, которую власти надеются запустить в течение многих лет. Во время глобальной пандемии, которая поставила под угрозу международные перелеты, продажа аэропорта также может предотвратить головную боль для Кулибаева, который не мог предвидеть спад бизнеса в 2020 году, когда он начал переговоры о продаже с TAV в прошлом году", - пишет Diplomat.



КАЗАХСТАН ГОТОВ К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ?



На сайте американского журнала Forbes в статье "Время снова путешествовать? Вот места, ожидающие гостей этим летом" пишут о возможном возрождении международного туризма после беспрецедентных блокировок, введенных разными странами в попытке сдержать распространение коронавируса.



На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 многое пока остается неопределенным и вызывает ожесточенные споры, в том числе по поводу того, снизится ли уровень заражений коронавирусом настолько, чтобы поездки были безопасными. Без ответов пока и вопросы о том, не выйдет ли заболеваемость на популярных туристических курортах из-под контроля после прибытия туда туристов и можно ли вообще путешествовать до разработки вакцины.



Даже если предположить, что уровень заражений пойдет на спад и многие люди решатся на поездки, что делать с двухнедельным карантином, который ввели многие страны, задается вопросом Forbes.



В статье предлагают список стран, которые, "как кажется, можно будет посетить этим летом". В их числе - Греция, Мексика, Исландия, Аруба и Казахстан.



"Будучи неожиданным вариантом с некоторыми серьезными предостережениями, Казахстан, тем не менее, может соблазнить более авантюрного путешественника. Чрезвычайное положение снято на этой неделе. Это означает, что гости снова смогут попасть в центральноазиатскую страну, хотя на данный момент обязаны пройти тест на COVID-19 и провести двухдневный карантин в ожидании результатов. Тех, у кого результат окажется положительным, госпитализируют", - пишет Forbes, напоминая также о приостановке безвизового режима для въезда в Казахстан из-за вспышки коронавирусной инфекции. "Однако два дня карантина все же лучше, чем 14", - заключают в статье.