В Таджикистане начал работу сайт по коронавирусу covid.tj

00:14 17.05.2020

В республике начал работу специальный веб-сайт по коронавирусу

© Sputnik Стас Этвеш



В Таджикистане начал работу новый сайт о COVID-19 от Министерства здравоохранения и социальной защиты республики

ДУШАНБЕ, 16 мая – Sputnik. В Таджикистане начал работу сайт по коронавирусу covid.tj.



На нем размещается оперативная информация и статистика о числе выявленных случаев в республике, числе вылеченных пациентов и умерших от COVID-19.



Как хоронить умерших от коронавируса: инструкции от Комитета религии

Сайт сделан по запросу Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана. Он работает на русском и таджикском языках.

Также на сайте в простой и доступной форме опубликованы симптомы коронавируса и правила защиты от него.

Таджикистанец придумал устройство, убивающее коронавирус за 15 секунд

Помимо того, на информационном портале размещена актуальные ответы на основные вопросы о коронавирусе и видеоролики для ознакомления.