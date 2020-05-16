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|В Таджикистане начал работу сайт по коронавирусу covid.tj
00:14 17.05.2020
В республике начал работу специальный веб-сайт по коронавирусу
© Sputnik Стас Этвеш
В Таджикистане начал работу новый сайт о COVID-19 от Министерства здравоохранения и социальной защиты республики
ДУШАНБЕ, 16 мая – Sputnik. В Таджикистане начал работу сайт по коронавирусу covid.tj.
На нем размещается оперативная информация и статистика о числе выявленных случаев в республике, числе вылеченных пациентов и умерших от COVID-19.
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Сайт сделан по запросу Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана. Он работает на русском и таджикском языках.
Также на сайте в простой и доступной форме опубликованы симптомы коронавируса и правила защиты от него.
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Помимо того, на информационном портале размещена актуальные ответы на основные вопросы о коронавирусе и видеоролики для ознакомления.