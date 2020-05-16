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Коронавирус продолжает уносить жизни кыргызстанцев в России, - "ВБ"
09:45 17.05.2020

14 мая 2020 - Евгений Денисенко

С момента начала в России масштабных профилактических мероприятий против коронавируса пациентами здешних больниц стало уже немало уроженцев Кыргызстана. И некоторых из них, несмотря на все усилия врачей, спасти, к сожалению, не удалось.
По словам председателя Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттакурова, за упомянутый период только из этого региона в Кыргызстан ушло более двадцати грузов-200. "Буквально на днях, - говорит он, - при содействии посольства и диаспоры было отправлено в Кочкор-Ату тело нашей 64-летней соотечественницы. Она приехала в Москву, чтобы помочь семье сына – трудового мигранта ухаживать за детьми. Физически крепкая, энергичная, где-то заразилась и тяжелом состоянии была госпитализирована. Три дня находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких, но и это не помогло. В последний путь на родину ее отправили на автомобиле в сопровождении сына".
По словам Аттакурова, несмотря на то, что российско-казахская граница остается закрытой для транспорта, с казахской стороной удалось договориться о пропуске на автомобилях грузов-200 в Кыргызстан. Это разрешено делать в сопровождении одно близкого человека по прямой линии для умершего и при обязательном наличии всех необходимых в таких случаях документов.
"Но иногда их в нынешней ситуации не выдают, в тех случаях, когда подтверждена смерть человека именно от коронавируса, - отмечает глава диаспоральной организации. - Тогда наших соотечественников приходится хоронить на кладбищах Москвы и Московской области. Правда, в российской столице этот вопрос крайне затруднителен в плане получения разрешительных документов – медицинских, ритуальных. А вот в Подмосковье он решается проще во всех отношениях. В том числе и в материальном, и религиозном, есть возможность похоронить человека по мусульманским традициям".
"Мы постоянно призываем соотечественников беречься, выполнять все требования профилактического характера, объявленные российскими властями. Но от беды никто не застрахован. К тому же многие наши трудовые мигранты живут в арендованных квартирах по много человек. И, заболей хоть кто-то один из них, в группе риска оказываются и все другие", - говорит Раимкул Аттакуров.
По официальным данным, на сегодняшний день в России от корнавируса умерло 2291 человек, 242430 заболело, 48119 выздоровело.

Источник - Вечерний Бишкек
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