Привет, племяшу! Фееричная карьера узб-генерала Кутбиева

16:17 17.05.2020

UZMETRONOM: "ИДУТ ПИОНЕРЫ - ПРИВЕТ ПЛЕМЯШУ!"



Воскресенье, 17 Мая 2020



14 мая средства массовой информации Узбекистана сообщили о присвоении Шерзоду Кудбиеву, сутками ранее назначенному на пост председателя ГНК, специального звания "Государственный советник налоговой службы III ранга". По аналогии с воинским званием - это генерал-майор.



Примечательно, что выходец из Риштана, 1981 года рождения, до 35-ти лет включительно либо преподавал в областном вузе, либо работал клерком в малозначимых правительственных структурах. По стечению обстоятельств карьерный взлет и расцвет талантов отрока начался во второй половине 2016 года. (Кудбиев - племянник жены президента Мирзиеева; с сентября 2016 года по апрель 2018-го возглавлял Мирзо-Улугбекский район Ташкента, участвовал в отъеме квартир граждан, объявляемых "притонами", ради бесплатного наделения ими участковых милиционеров - ред.)



Аналитики не исключают, что способного чиновника из Ферганской долины, за последние три года прошедшего ускоренную обкатку на различных руководящих постах, ведут к креслу премьер-министра.



Заметим, что совсем недавно не особо умные парламентарии и плохо осведомленные эксперты прочили на должность премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова…