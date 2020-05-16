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Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
16:23 17.05.2020

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

С 11 мая в Бишкеке отменили режим чрезвычайного положения, но действует карантин. Ограничительные меры медленно, но верно превратили его в город, где законы и право абсолютно ничего не значат. Главное, чтобы чиновники потешили свое самолюбие и выиграли в соревновании на самую ухудшающую положение людей идею.

ЧП отменили, ограничения остались

Кыргызстанцы с нетерпением ждали, когда отменят режим чрезвычайного положения. Больнее всего он ударил по Бишкеку. Практически все предприятия и компании закрылись, десятки тысяч людей оказались без средств к существованию.

Все ждали, что с 11 мая столица начнет оживать, можно будет спокойно выходить на работу.

Но по факту в городе только отменили комендантский час. Остальные требования остались, если не сказать больше. Проезд в Бишкек и по самому городу превратился в настоящий квест. Причем начинается он задолго до того, как попадешь в столицу. Если раньше достаточно было маршрутного листа и пропуска, то теперь добавились справки с места работы и жительства.

Больше всего нареканий у бишкекчан вызывала работа комендатуры. Однако на деле оказалось, что Алмаз Орозалиев - еще на самое страшное, что может случиться с городом. Столичный мэр Азиз Суракматов решил его переплюнуть в попытках усложнить жизнь простым гражданам.

Каждый день новые правила

Сначала глава города заявил, что для проезда по Бишкеку достаточно только справки с места работы. Но уже через пару часов столичный градоначальник изменил мнение. Оказалось, что нужно справку с места жительства и работы, заверенную в Налоговой службе.

Сотни людей ринулись брать штурмом отделения ГНС. Тут образовались огромные очереди.

Оно и понятно: полтора месяца люди сидели без денег. Они готовы на что угодно, лишь бы заработать хоть копейку. А вот чиновникам, как оказалось, плевать, что именно эти очереди в Налоговой службе могут стать источником заразы и спровоцировать вторую волну заражения коронавирусом. Это ведь неважно, главное - бюрократия.

Если вы думаете, что на этом мэрия перестала фонтанировать дурными идеями, то глубоко заблуждаетесь.

Накануне правила въезда в Бишкек и передвижения по нему снова изменили. Оказалось, что и двух бумажных справок тоже мало. Теперь муниципалитет требует, чтобы люди получали электронное разрешение на работу в столице. А к справке с места работы нужно получить QR-код, выдаваемый через электронную систему www.312.meria.kg.

Информация об этом появилась на официальном Telegram-канале Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом 12 мая в 13.15. То есть чиновники только к обеду вдруг решили, что имеющихся сложностей мало. Надо еще добавить пропуска, выдача которых показала крайне слабую эффективность.

Ранее при заполнении электронной заявки в 55 процентах случаев был отказ. Людям приходилось все равно ехать в комендатуру и доказывать, что им действительно нужен пропуск. Если добавить сюда регулярные сообщения о продаже пропусков всем желающим, то логика мэрии совсем непонятна.

Чиновникам закон не писан

На сегодня страшны даже не постоянно меняющиеся требования, а то, что они незаконны и нарушают права граждан. Юристы не раз говорили, что чиновники создали условия для произвола милиции и коррупции.

Юристы правовой клиники "Адилет" указывают на неоднозначность и неправомерность выдвигаемых населению требований.

Экспертов смутило то, что не опубликованы документы, устанавливающие требования о предъявлении справок с места жительства, маршрутных листов и заверении справок с места работы в Государственной налоговой службе, которые вполне обоснованно вызвали негативную реакцию общества.

"При этом органы власти неоднократно опровергали собственные публичные заявления, что говорит об отсутствии утвержденных документов по этим вопросам и чрезвычайно раздражает общественность. Следовательно, если такой документ не опубликован, то не может идти речи об установлении каких-то правил и тем более о привлечении граждан к ответственности", - уточнили юристы.

В целях неукоснительного соблюдения Конституции и законов Кыргызстана просим устанавливать справедливые требования для трудовой деятельности и передвижения граждан на основании соответствующих документов и полностью их публиковать.

Юристы правовой клиники "Адилет"

Критикуют действия столичных властей и депутаты. Они считают требование заверять справку с места работы в Налоговой службе рассадником коррупции.

"Налоговая служба у нас выявляет коронавирус? Там по налоговой ведомости могут точно установить, опасен человек для общества или нет? Если у меня уплачены все налоги, я могу честно заразить весь город? Если я уплатил все коммунальные услуги, то мой COVID полезный для людей? А если я не болен, но по известной причине не смог оплатить налоги и коммунальные услуги, то я не должен идти работать, чтобы в том числе и уплатить все недоимки? Где логика?" - возмутилась нардеп Наталья Никитенко.

Чиновники только кивают головами, но ничего не делают. Они остаются глухи и слепы как к прописанному в законах и Конституции, так и к голосу разума. Для них это не повод следовать здравому смыслу.

Во всей этой чехарде можно согласиться только с одним. Да, стране по-прежнему нужны ограничительные меры. Иначе нас ждет вторая волна заражения коронавирусом, последствия которой могут быть трагическими. Но если власти не перестанут нарушать законы, попирая права граждан и создавая все новые препоны, то люди начнут умирать не от коронавируса, а от голода.

Источник - 24.kg
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