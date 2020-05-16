В Самарканде медик-начальник заразил коронавирусом 34 человека

16:25 17.05.2020

В Самарканде возбуждено уголовное дело против начальника отдела в районном медобъединении, из-за кого произошла вспышка коронавируса, сообщает областная прокуратура.



По данным пресс-службы, медработник не прошел медицинское обследование органов государственной санитарной инспекции в соответствии с условиями карантина и, будучи инфицированным, продолжал заниматься самолечением дома.



В результате прямого контакта заразились 11 человек - супруга, близкие родственники, пациент, коллеги, позже - еще 23 человека, которые контактировали с ними.



В общей сложности инфицированными оказались 34 человека, они помещены на карантин и проходят лечение в областной инфекционной больнице.



Расследование по уголовному делу находится на особом контроле областной прокуратуры, отмечает пресс-служба.