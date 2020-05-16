|Трагедия Сардобы: жертвы, убытки, версии
16:27 17.05.2020
В результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области погибло шесть человек.
Среди них- две женщины и четверо мужчин. Еще один человек пропал без вести.
Также пропало более 31 тысячи коров, лошадей, овец.
На строительство Сардобинского водохранилища было потрачено 1,2 трлн сумов бюджетных средств.
На поддержку населения и восстановительные работы после его прорыва - 1,5 трлн.
Следственное управление СГБ Узбекистана рассматривает четыре версии: ошибки при проектировании; несоблюдение строительных норм; ошибки при эксплуатации; природная катастрофа.