Как узбеки Европу в шелка одели

16:31 17.05.2020

Сегодня шелководство-одна из "долларовых" отраслей народного хозяйства Узбекистана. А начиналось все при царском генерал-губернаторе Константине Кауфмане.



Он поставил задачу создания образцовой "школы производственного шелководства" с питомником деревьев и спецмашинами, с выставками шелка и коконов, привлечь к новому бизнесу петербургское и московское купечество, рассказывает российский историк Иван Волков



13 апреля 1871 года в Кабинет министров был внесен на утверждение Устав Московско-Ташкентского товарищества для содействия шелководческой промышленности. 12 правительствующий Сенат запретил вывоз грены за пределы Туркестанского края. А в сентябре был издан указ о создании школы, которая, однако, открылась лишь в 1873 году.



Учащиеся здесь делились на постоянный состав из мальчиков не старше 18 лет из числа местного населения. А среди "приходящих" обучались подростки и люди постарше без ограничения. Все учились бесплатно и получали свидетельства, дающие право вести работать самостоятельно.



Первая правительственная гренажная станция была открыта в Ташкенте в 1885 году. Затем еще три: в Фергане, Самарканде, Петро-Александровске. Они и положили начало новой отрасли промышленности в Средней Азии.



Наряду с производством целлюлярной грены, работникам станций пришлось заняться выведением новых пород тутового шелкопряда, дающих больший выход коконов и наиболее устойчивых в условиях Средней Азии. Ташкентская гренажная станция, возглавляемая А.И. Вилькинсом, первой занялась решением этой задачи.



Можно сказать, что с возникновением гренажных станций начинается новый этап развития шелководства в Туркестанском крае.



Первым частным предпринимателем в Туркестане был французский гренер Иоаким Алоизи, который в 1890 году положил начало ввозу иностранной грены. Он же открыл в 1894 году бесплатную школу шелководства в Коканде. Она помещалась в огромном двухэтажном доме (редкость в Туркестане), выстроенном на собственные средства коммерсанта. Здесь за микроскопами сидели в тюбетейках и халатах бородатые ученики, на стенах висели картины, изображавшие в увеличенном виде болезни шелкопряда. Сам Иоаким Алоизи читал лекции и передавал секрет мастерства. Ученики к тому же получали и жалованье и каждому после окончания учебы дарили микроскоп для самостоятельной работы.



Уже в 1907 году в Ферганской области было 9 гренажных заведений (три – в Скобелеве, четыре – в Коканде, две – в Намангане). Результаты не заставили себя долго ждать. Если в 1891 году в Туркестане было получено 50 тысяч пудов сырых коконов, то в 1900 году общий сбор достиг 375 тысяч пудов.



В 1901 году была создана Контрольная гренажная станция, которая находилась в ведении Управления земледелия и государственных имуществ. Она и заложила первый питомник тутовых деревьев, имевший к 1908 году уже 53 тысячи деревьев, а к 1913 году число питомников было доведено до одиннадцати. В 1912 году в Туркестане была даже введена должность краевого специалиста по шелководству.



Шелководство к тому времени дало работу 175 тысячам дехканских хозяйств. 57 процентов производства шелка приходилось на Фергану, 40 процентов на Самарканд. С 1892 по 1907 год по Среднеазиатской железной дороге вывоз коконов и шелка из Туркестана в Россию возрос с 6,1 до 84,7 тысяч пудов. А в 1910 году отсюда было вывезено уже 110 тысяч пудов 4,6 миллиона рублей.



Выработкой шелка в Средней Азии занимались кустари. Их шелкомотальные мастерские, как правило, были небольшими, размещались в домах хозяина, под присмотром которого работали члены семьи или наемные работники (не более 2–3 человек). Оборудование шелкомотальни было примитивным и состояло из очага с котлом и нескольких деревянных станков. Кустарная размотка коконов была трудоемкой и носила сезонный характер.



Шелкоразмоткой занимались во всех шелководческих районах Туркестанского края, причем Ферганская область давала до 80% продукции. Шелк-сырец был одним из главных предметов вывоза. Из Ферганы в Бухару, Ташкент и Россию вывозились также готовые изделия из шелка и сарнака.



Первую фабрику в Туркестанском крае организовал известный предприниматель М.А. Хлудов. Размотка шелка здесь производилась на усовершенствованных станках, размотчиками были подростки из числа местного населения. И уже этот шелк ничуть не уступал европейскому.



К 1913 года только в одной Фергане было уже 27 коконосушилен. Всего по краю на 1914 год в этой отрасли промышленности было занято более двух тысяч рабочих, половина из которых – женщины. Общая сумма производства составляла свыше 3 миллионов рублей.



Центром производства шелка считались Ферганская долина и Бухара, где были десятки махаллей, в которых проживали исключительно ткачи.



К 1917 году Россия уже была на третьем месте в мире по производству доброкачественной грены.



Р. НАЗИРОВ