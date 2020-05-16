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|IV Всемирные игры кочевников в Турции переносятся на 2021 г.
17:34 17.05.2020
IV Всемирные игры кочевников в Турции переносятся на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе госагентства физической культуры и спорта КР.
"Решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и с целью защиты здоровья спортсменов и всех других участников", - говорится в сообщении.
Напомним, после проведения в 2018 году III Всемирных Игр кочевников впервые эстафета на проведение Игр была передана Турции с условием сохранения за Кыргызстаном авторства ВИК. IV Всемирные игры кочевников должны были пройти осенью 2020 года в Турции.