IV Всемирные игры кочевников в Турции переносятся на 2021 г.

17:34 17.05.2020

IV Всемирные игры кочевников в Турции переносятся на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе госагентства физической культуры и спорта КР.

"Решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и с целью защиты здоровья спортсменов и всех других участников", - говорится в сообщении.

Напомним, после проведения в 2018 году III Всемирных Игр кочевников впервые эстафета на проведение Игр была передана Турции с условием сохранения за Кыргызстаном авторства ВИК. IV Всемирные игры кочевников должны были пройти осенью 2020 года в Турции.