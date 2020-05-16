|В УзбКабмине опять реорганизация - новые должности вице-премьеров и советников
18:16 17.05.2020
В структуру Кабмина вновь внесены изменения
В исполнительной структуре Кабинета Министра в очередной раз упразднен ряд должностей и секретариатов и введены новые.
Президент Шавкат Мирзиеев 12 мая подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Кабинета Министров Республики Узбекистан", сообщило Министерство юстиции.
Документом обновлена исполнительная структура Кабмина. В частности, введены новые должности:
заместитель премьер-министра по вопросам социального развития;
советник премьер-министра - начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности;
советник премьер-министра - начальник Департамента по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.
Этим же документом упразднены:
должность заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения;
должность советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей;
Секретариат по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных организаций;
Секретариат по вопросам образования и здравоохранения.
Постановлением также образован Секретариат по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежи, духовности и общественных организаций, поддержки махалли и семьи.
На премьер-министра возложен ряд новых задач: непосредственное руководство над внедрением IT-технологий и "электронного правительства", обеспечение информационной безопасности, развитие телекоммуникаций, науки, научных исследований и инноваций.
Это третьи по счету изменения в исполнительной структуре Кабмина с начала года. До этого обновления вносились в январе и феврале.