Тайский трус. Королек Рама Х все прячется по баварским отелям, - Le Figaro

19:05 17.05.2020

15 мая 2020 г.

Ханнелор Кролли |

Германия во времена коронавируса и ее тайный постоялец Рама Х

"Король Таиланда проводит большую часть периода кризиса в баварском отеле со своим окружением, где он живет по "специальному разрешению". В Гармиш-Партенкирхене этот эксцентричный гость вызывает негодование", - пишет журналистка Ханнелор Кролли на страницах Le Figaro.

"На фотографии можно увидеть тайского монарха, одетого в старомодный спортивный костюм, внимательно наблюдающего за своей женой Сутхидой в то время как она, также одетая в уродливый спортивный костюм, сидит за швейной машинкой, изготавливая респираторную маску", - говорится в статье.

"Королевский дворец опубликовал эту фотографию 1 мая по случаю первой годовщины свадьбы Махи Вачиралонгкорна Рамы Х и его четвертой жены, бывшей стюардессы, которая моложе его на 26 лет. Три дня спустя Рама отпраздновал первую годовщину своей коронации", - отмечает журналистка.

(...) В сопроводительном тексте к этим фотографиям можно прочитать, что в этот трудный период монархи думают лишь о благополучии и счастье своего народа. Однако есть одна небольшая проблема: фотографии такого рода не отражают реальность. Если судить по этим фото, создается впечатление, что Рама Х и его жена активно участвуют в управлении кризисом и находятся в своей стране, указывает издание. "Это пропаганда, - заявляет эксперт по Таиланду Эндрю Макгрегор. - Эти фотографии были сделаны 6 апреля во время непродолжительного визита. Королевская чета провела в Бангкоке ровно 19 часов 48 минут".

"На самом деле Сутхида живет в отеле в швейцарском городе Энгельберг. А король, который в прошлом году возвысил свою наложницу Сининат и вскоре после этого посадил ее в тюрьму, живет в отеле округа Гармиш-Партенкирхен в Баварии. Однако, как показывают некоторые полетные данные, супруги иногда навещают друг друга", - сообщается в статье.

"Хотя Таиланд находится в особенно сложной ситуации, глава государства проводит время кризиса коронавируса в роскошном европейском отеле за счет налогоплательщиков", - возмущается Макгрегор.

"(...) Для страны, принявшей короля с сомнительной репутацией, ситуация тоже не из лучших. В течение нескольких недель СМИ всего мира сообщали, что, несмотря на карантин, вызванный кризисом коронавируса, Германия предоставила "специальное разрешение" более чем 100 членам королевского окружения. Есть повод задуматься, почему после отъезда Вачиралонгкорна в Бангкок 5 апреля Федеративная Республика снова выдала ему разрешение на въезд на свою территорию по возвращении через 2 дня. В конце концов, в ЕС в настоящее время действует строгий запрет на поездки", - пишет Le Figaro.

"(...) Власти Баварии, выдавшие специальное разрешение, сообщили, что пребывание туристов в отелях запрещено, а пребывание в профессиональных целях - нет. Предполагается, что, если король находится в Гармиш-Партенкирхене, то он исполняет свою миссию в качестве главы государства, заявил официальный представитель Стефан Шарф".

"Однако остается неясным, почему Вачиралонгкорн живет в отеле, когда ему принадлежат две роскошные виллы на берегу Штарнбергского озера. (...) Виллы монарха, возможно, слишком малы, чтобы вместить весь королевский двор, который постоянно расширяется. Или за этим стоят налоговые причины?" - задумывается автор статьи. - (...) Никто не знает, что он задумал. По словам Эндрю МакГрегора, он поселил в отеле Sonnenbichl гарем из 20 женщин".

"(...) Из-за особого режима, предоставленного королю, властям Гармиш-Партенкирхена пришлось отвечать на поток электронных писем протеста и на звонки от разъяренных граждан, как подтвердил ее официальный представитель Стефан Шарф. Но это еще не все: в среду, около полуночи, группа активистов под названием Pixelhelper штурмом захватила отель Sonnenbichl и ратушу Гармиша. Вооружившись объективом в 300 миллиметров, вспышкой и несколькими диапозитивами, группа демонстрировала протестные сообщения на фасадах двух зданий, - указывает издание. "Тайский король грабит свой народ. Его надо выслать из Германии", - можно было прочесть на немецком, тайском и английском языках. Или еще одна надпись:"Перестаньте мучить тайцев. Вы криминальный король!" Кадры этой сцены разошлись по всему миру".

"(...) Многие журналисты, в том числе автор этой статьи, пытались разыскать короля в непосредственной близости от отеля Sonnenbichl, но безуспешно. Отель охраняется сотрудниками службы безопасности. Как только подходит кто-то любопытный, его окружают охранники или черные лимузины и грубо отталкивают. Официально учреждение закрыто: телефонистка сообщает, что отель в настоящее время недоступен из-за кризиса с коронавирусом", - говорится в статье.

"Даже местные торговцы или прохожие ведут себя осторожно; никто ничего не видел и не считает пребывание короля достойным критики. А, может, немцы боятся проблем во время своего следующего отпуска в Таиланде, если они будут критиковать короля?" - задается вопросом журналистка Ханнелор Кролли.

"Вполне возможно, - наконец признается один продавец - В конце концов, странно, что он может делать, что хочет, в то время как вся Германия должна оставаться на карантине".



Источник: Le Figaro