|ТаджВирус - резкий прирост (1,5 тысячи больных), появился новый штам
19:18 17.05.2020
Число больных коронавирусом в Таджикистана превысило 1,5 тысячи
В Таджикистане зафиксирован резкий прирост числа больных коронавирусом нового штамма.
Согласно данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, за прошедшие сутки в Таджикистане выявили 202 новых случая заражения коронавирусом.
Таким образом, на 17 мая общее число инфицированных достигло 1524 человек.
Напомним, накануне в республике выявили 204 заболевших коронавирусом, а всего было зарегистрировано 1322 пациента.
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Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса объявил о наличии инфекции в Таджикистане 30 апреля.