ТаджВирус - резкий прирост (1,5 тысячи больных), появился новый штам

19:18 17.05.2020

Число больных коронавирусом в Таджикистана превысило 1,5 тысячи

В Таджикистане зафиксирован резкий прирост числа больных коронавирусом нового штамма.

Согласно данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, за прошедшие сутки в Таджикистане выявили 202 новых случая заражения коронавирусом.



Таким образом, на 17 мая общее число инфицированных достигло 1524 человек.



Напомним, накануне в республике выявили 204 заболевших коронавирусом, а всего было зарегистрировано 1322 пациента.

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