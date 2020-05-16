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ТаджВирус - резкий прирост (1,5 тысячи больных), появился новый штам
19:18 17.05.2020

Число больных коронавирусом в Таджикистана превысило 1,5 тысячи
В Таджикистане зафиксирован резкий прирост числа больных коронавирусом нового штамма.
Согласно данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, за прошедшие сутки в Таджикистане выявили 202 новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом, на 17 мая общее число инфицированных достигло 1524 человек.

Напомним, накануне в республике выявили 204 заболевших коронавирусом, а всего было зарегистрировано 1322 пациента.
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Республиканский штаб по предотвращению пандемии коронавируса объявил о наличии инфекции в Таджикистане 30 апреля.

Источник - tj.sputniknews.ru
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