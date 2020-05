Казах Жаркешов возглавил блок разведки и разработки месторождений УкрНафтогаза. Пилит рос-трубу?

19:34 17.05.2020

Санжар Жаркешов назначен главой блока разведки и разработки месторождений (Head of Upstream Exploration and Development) НАК Нафтогаз Украины. В разные годы работал в: • McKinsey and Company (г. Лондон) в качестве управленческого консультанта и эксперта нефтяной промышленности, и участвовал в трансформации национальных, транснациональных корпораций в мире. • Компании Merlin ERD (в г. Перт, Шотландия) по проектировке и сопровождению бурения самых протяженных (extended reach drilling) скважин в мире . • Корпорации ExxonMobil с 2010 по 2016 в США (Техас, Колорадо и Калифорния), Казахстане (проект Кашаган), Ираке (Курдистан), РФ (проекта Сахалин-1), прошел путь от проектного инженера по бурению, по обустройству скважин до главного инженера. • Центре нефтяного и геосистемного инжиниринга в г. Остин, Техас по проектам повышения нефте-газоотдачи из зрелых месторождений путем применения химических технологий.