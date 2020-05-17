Китай для Евросоюза – партнер, конкурент, оппонент, - Жозеп Боррель

21:37 17.05.2020

Доверие, прозрачность и взаимность как необходимые элементы сотрудничества Брюсселя с Пекином



Об авторе: Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

17 мая 2020



Жозеп Боррель подчеркнул, что у ЕС и КНР разные представления об универсальности прав человека. Фото Reuters

Отношения ЕС с Китаем в последние несколько лет менялись по мере распространения мирового влияния последнего, а теперь на ход этих изменений влияет кризис, вызванный коронавирусом. Из, по существу, двусторонних, с упором на экономическое сотрудничество, наши отношения превратились в глобальные, в которых глубокое сотрудничество соседствует с элементами порой открытой конкуренции. В целом позиция ЕС в отношении Китая стала более реалистичной и решительной. Одновременно ЕС укрепляет сотрудничество и с другими наиболее важными партнерами в Азии, в особенности с Японией, Южной Кореей, Индией и др. Китай же, в свою очередь, проводит поистине впечатляющие трансформации, которые имеют геополитические последствия.

Отношения ЕС с Китаем настолько многогранны, что их нельзя рассматривать через какую-то одну простую призму. В представленных в 2019 году и получивших поддержку всех стран – членов ЕС "Стратегических перспективах развития отношений между ЕС и Китаем" подчеркивается, что Китай для ЕС одновременно и партнер, цели которого тесно связаны с нашими; и переговорная сторона, с которой ЕС должен находить баланс интересов; и экономический конкурент, стремящийся к технологическому лидерству; и принципиальный оппонент, продвигающий альтернативные модели управления.

Эти четыре элемента необходимо объединить в связанную политику. Разработка единого европейского подхода к взаимодействию со сверхдержавами (и Китай в данном случае не исключение) никогда не было простым делом, поскольку у каждой страны ЕС есть собственная позиция и деликатные моменты. Более того, сам Китай порой не стесняется играть на этих разногласиях. Но, разумеется, поддержание необходимой коллективной дисциплины - дело самих европейцев. Единство - залог влиятельности, ведь даже крупнейшие страны ЕС в одиночку не могут влиять на сверхдержавы.

С распространением коронавируса перемены в отношениях между ЕС и Китаем ускорили темп. Мы прошли уже несколько разных фаз. В начале, когда китайские больницы не справлялись с притоком пациентов, ЕС предложил Китаю широкую поддержку, не слишком это афишируя. Затем, когда сама Европа стала центром пандемии, Китай стал направлять нам большие объемы медицинского оборудования - не забывая сообщать об этом всему миру. Главное состоит в том, что все мы должны проявлять взаимопомощь и международную солидарность - и ЕС всегда подтверждал серьезность своих намерений на деле, воздерживаясь при этом от политизации экстренной медицинской помощи.

Каким бы избитым ни стало утверждение о том, что глобальный кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, требует глобального реагирования, оно остается верным. Очевидно, что для разрешения этого кризиса необходимы многосторонние меры по всем направлениям: ограничение распространения вируса, активизация исследований схем лечения и вакцин, борьба с последствиями эпидемии в развивающихся странах, а также работа по восстановлению экономики. И мы рассчитываем, что Китай в полной мере сыграет свою роль во всех этих инициативах с учетом его веса и обязательств на мировой арене.

Так, и ЕС, и Китай заинтересованы в помощи уязвимым странам Африки и других частей света в борьбе с пандемией. На уровне ЕС мы совместно с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и странами ЕС мобилизовали средства в размере 20 млрд евро для помощи нашим партнерам в преодолении текущей эпидемиологической ситуации и ее долгосрочных последствий. Мы понимаем, что потребуются и дальнейшие меры, в том числе значительное списание долга, и призываем Китай сыграть здесь свою роль. Я буду рад наметить для ЕС и Китая конкретные линии совместной работы в этом направлении.

Еще один явный общий приоритет - определение стратегии зеленого восстановления, с использованием пакетов экстренной помощи для ускорения перехода на более экологичные источники энергии и выполнения обязательств по борьбе с изменением климата в рамках Парижского соглашения. Кроме того, для обеспечения более эффективной защиты от пандемий в будущем необходимо провести тщательный, независимый научный анализ первопричин сегодняшнего кризиса.

В области двусторонних связей успешное завершение давно ведущихся переговоров о всеобъемлющем инвестиционном соглашении между ЕС и Китаем стало бы важным сигналом того, что обе стороны намерены строить экономическое партнерство на основе общих правил. В этом же духе необходимо осуществлять мониторинг соблюдения Китаем его обязательств, касающихся промышленных субсидий и принудительной передачи технологий.

ЕС и Китай часто заявляют о готовности поощрять многосторонность отношений и поддерживать систему ООН. Общая риторика и позиция в этой области крайне важны, особенно в момент, когда многосторонняя система отношений подвергается открытой критике. Однако следует признать, что у нас разные представления о многосторонности, в частности об универсальности прав человека, а также касательно Конвенции ООН по морскому праву и напряженности в Южно-Китайском море.

В области кибертехнологий обе стороны говорят о необходимости многостороннего подхода. Однако государственно ориентированная позиция Китая идет вразрез с подходом ЕС, основанном на многосторонности и соблюдении основных прав и свобод. Китай формально поддерживает и защищает Всемирную торговую организацию в ее нынешнем виде, в том числе существующую систему разрешения споров, однако на практике проявляет мало готовности проводить столь необходимое ее существенное реформирование.

Если же говорить о самой Европе, то и мы можем извлечь определенные уроки из текущего кризиса, и некоторые из них отразятся на наших отношениях с партнерами, включая Китай. Необходимо избегать излишней зависимости в стратегических отраслях, наращивая запасы важнейших видов сырья. Кроме того, следует сокращать и диверсифицировать цепочки поставок.

Поскольку дипломатическую работу лучше всего строить на четких принципах, ориентирами отношений между ЕС и Китаем должны быть доверие, прозрачность и взаимность. Мы должны двигаться вперед вместе, объективно оценивая стратегические намерения Китая и общие интересы стран ЕС.

Брюссель