 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.05.2020
21:37  Китай для Евросоюза – партнер, конкурент, оппонент, - Жозеп Боррель
19:34  Казах Жаркешов возглавил блок разведки и разработки месторождений УкрНафтогаза. Пилит рос-трубу?
19:18  ТаджВирус - резкий прирост (1,5 тысячи больных), появился новый штам
19:05  Тайский трус. Королек Рама Х все прячется с бабами по баварским отелям, - Le Figaro
18:16  В УзбКабмине опять реорганизация - новые должности вице-премьеров и советников
17:36  Кабул. Абдулла согласился признать Гани Афган-президентом и принял пост главы Совета по нацпримирению
17:34  IV Всемирные игры кочевников в Турции переносятся на 2021 г.

17:33  Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мертвым в своей квартире
17:31  Мир будет поделен на постглобальные блоки, - Дм.Дробницкий
16:31  Как узбеки Европу в шелка одели
16:27  Трагедия Сардобы: жертвы, убытки, версии
16:25  В Самарканде медик-начальник заразил коронавирусом 34 человека
16:23  Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
16:20  Стартовал проект Виртуальный архив академика Пугаченковой
16:17  Привет, племяшу! Фееричная карьера узб-генерала Кутбиева
09:45  Коронавирус продолжает уносить жизни кыргызстанцев в России, - "ВБ"
02:09  Как агенты Абвера готовили восстание басмачей в Средней Азии
00:14  В Таджикистане начал работу сайт по коронавирусу covid.tj
00:07  "Низвергнутая с пьедестала" Дарига Назарбаева и сделка Тимура Кулибаева
00:04  Мрачная неопределенность: что ждет нефть после черного апреля и сделки ОПЕК
Суббота, 16.05.2020
21:07  Cпикер нижней палаты ТаджПарламента Зокирзода вылечился от коронавируса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай для Евросоюза – партнер, конкурент, оппонент, - Жозеп Боррель
21:37 17.05.2020

Доверие, прозрачность и взаимность как необходимые элементы сотрудничества Брюсселя с Пекином

Об авторе: Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
17 мая 2020

Жозеп Боррель подчеркнул, что у ЕС и КНР разные представления об универсальности прав человека. Фото Reuters
Отношения ЕС с Китаем в последние несколько лет менялись по мере распространения мирового влияния последнего, а теперь на ход этих изменений влияет кризис, вызванный коронавирусом. Из, по существу, двусторонних, с упором на экономическое сотрудничество, наши отношения превратились в глобальные, в которых глубокое сотрудничество соседствует с элементами порой открытой конкуренции. В целом позиция ЕС в отношении Китая стала более реалистичной и решительной. Одновременно ЕС укрепляет сотрудничество и с другими наиболее важными партнерами в Азии, в особенности с Японией, Южной Кореей, Индией и др. Китай же, в свою очередь, проводит поистине впечатляющие трансформации, которые имеют геополитические последствия.
Отношения ЕС с Китаем настолько многогранны, что их нельзя рассматривать через какую-то одну простую призму. В представленных в 2019 году и получивших поддержку всех стран – членов ЕС "Стратегических перспективах развития отношений между ЕС и Китаем" подчеркивается, что Китай для ЕС одновременно и партнер, цели которого тесно связаны с нашими; и переговорная сторона, с которой ЕС должен находить баланс интересов; и экономический конкурент, стремящийся к технологическому лидерству; и принципиальный оппонент, продвигающий альтернативные модели управления.
Эти четыре элемента необходимо объединить в связанную политику. Разработка единого европейского подхода к взаимодействию со сверхдержавами (и Китай в данном случае не исключение) никогда не было простым делом, поскольку у каждой страны ЕС есть собственная позиция и деликатные моменты. Более того, сам Китай порой не стесняется играть на этих разногласиях. Но, разумеется, поддержание необходимой коллективной дисциплины - дело самих европейцев. Единство - залог влиятельности, ведь даже крупнейшие страны ЕС в одиночку не могут влиять на сверхдержавы.
С распространением коронавируса перемены в отношениях между ЕС и Китаем ускорили темп. Мы прошли уже несколько разных фаз. В начале, когда китайские больницы не справлялись с притоком пациентов, ЕС предложил Китаю широкую поддержку, не слишком это афишируя. Затем, когда сама Европа стала центром пандемии, Китай стал направлять нам большие объемы медицинского оборудования - не забывая сообщать об этом всему миру. Главное состоит в том, что все мы должны проявлять взаимопомощь и международную солидарность - и ЕС всегда подтверждал серьезность своих намерений на деле, воздерживаясь при этом от политизации экстренной медицинской помощи.
Каким бы избитым ни стало утверждение о том, что глобальный кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, требует глобального реагирования, оно остается верным. Очевидно, что для разрешения этого кризиса необходимы многосторонние меры по всем направлениям: ограничение распространения вируса, активизация исследований схем лечения и вакцин, борьба с последствиями эпидемии в развивающихся странах, а также работа по восстановлению экономики. И мы рассчитываем, что Китай в полной мере сыграет свою роль во всех этих инициативах с учетом его веса и обязательств на мировой арене.
Так, и ЕС, и Китай заинтересованы в помощи уязвимым странам Африки и других частей света в борьбе с пандемией. На уровне ЕС мы совместно с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и странами ЕС мобилизовали средства в размере 20 млрд евро для помощи нашим партнерам в преодолении текущей эпидемиологической ситуации и ее долгосрочных последствий. Мы понимаем, что потребуются и дальнейшие меры, в том числе значительное списание долга, и призываем Китай сыграть здесь свою роль. Я буду рад наметить для ЕС и Китая конкретные линии совместной работы в этом направлении.
Еще один явный общий приоритет - определение стратегии зеленого восстановления, с использованием пакетов экстренной помощи для ускорения перехода на более экологичные источники энергии и выполнения обязательств по борьбе с изменением климата в рамках Парижского соглашения. Кроме того, для обеспечения более эффективной защиты от пандемий в будущем необходимо провести тщательный, независимый научный анализ первопричин сегодняшнего кризиса.
В области двусторонних связей успешное завершение давно ведущихся переговоров о всеобъемлющем инвестиционном соглашении между ЕС и Китаем стало бы важным сигналом того, что обе стороны намерены строить экономическое партнерство на основе общих правил. В этом же духе необходимо осуществлять мониторинг соблюдения Китаем его обязательств, касающихся промышленных субсидий и принудительной передачи технологий.
ЕС и Китай часто заявляют о готовности поощрять многосторонность отношений и поддерживать систему ООН. Общая риторика и позиция в этой области крайне важны, особенно в момент, когда многосторонняя система отношений подвергается открытой критике. Однако следует признать, что у нас разные представления о многосторонности, в частности об универсальности прав человека, а также касательно Конвенции ООН по морскому праву и напряженности в Южно-Китайском море.
В области кибертехнологий обе стороны говорят о необходимости многостороннего подхода. Однако государственно ориентированная позиция Китая идет вразрез с подходом ЕС, основанном на многосторонности и соблюдении основных прав и свобод. Китай формально поддерживает и защищает Всемирную торговую организацию в ее нынешнем виде, в том числе существующую систему разрешения споров, однако на практике проявляет мало готовности проводить столь необходимое ее существенное реформирование.
Если же говорить о самой Европе, то и мы можем извлечь определенные уроки из текущего кризиса, и некоторые из них отразятся на наших отношениях с партнерами, включая Китай. Необходимо избегать излишней зависимости в стратегических отраслях, наращивая запасы важнейших видов сырья. Кроме того, следует сокращать и диверсифицировать цепочки поставок.
Поскольку дипломатическую работу лучше всего строить на четких принципах, ориентирами отношений между ЕС и Китаем должны быть доверие, прозрачность и взаимность. Мы должны двигаться вперед вместе, объективно оценивая стратегические намерения Китая и общие интересы стран ЕС.
Брюссель

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589740620
Новости Казахстана
- Сенат вернул в Мажилис законопроекты о мирных собраниях с поправками
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал ход посевной кампании в Акмолинской области
- Н.Нигматулин: фракцией "Nur Otan" в Мажилисе даны предложения в антикризисный план Правительства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №278
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2020г. составил 101,2%
- Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Верховным Судом приняты Разъяснения по отдельным вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного положения
- Кадровые перестановки
- Меры, принятые министерством энергетики во время действия режима ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  