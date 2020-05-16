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Барак на нарах. Экс-преза США будут сажать по-черному
00:03 18.05.2020

полноценная раскрутка "Обамагейта" станет адекватным ответом на беспредел, учиненный "болотом" в ходе "Рашагейта"
Илья Титов

В Америке разгорается скандал, связанный с делом Майкла Флинна. Напомним, что Флинн был советником Трампа по национальной безопасности с января по февраль 2017 года, но вынужден был уйти в отставку в связи с разгоравшимся скандалом о вмешательстве России в президентские выборы. Медиа довольно быстро соорудили образ главного связного между Трампом и Путиным, а Департамент юстиции выдвинул обвинения по факту лжи под присягой – якобы Флинн недостаточно подробно раскрыл степень своих контактов с послом России в США Сергеем Кисляком. Майкл Флинн оказался самой высокопоставленной жертвой "Рашагейта" – истории вокруг влияния Кремля на Белый дом, названной так по аналогии с Уотергейтом. Всем с самого начала было ясно, что дело Флинна, как и антироссийская кампания, шито белыми нитками и не имеет под собой реальных оснований. Тем не менее, лишь на днях, когда дело Флинна было окончательно закрыто, стало ясно, насколько далеко был готов пойти разведывательный аппарат США, дабы поспособствовать смещению Трампа.

В оказавшемся в руках адвокатов Флинна и ранее засекреченном внутреннем документе ФБР приводятся переговоры агентов Бюро. Так, оказывается, что рядовые сотрудники бюрократической машины, стремившейся к импичменту ненавистного президента, не питали никаких иллюзий по поводу сути своей работы. "Так наша задача это заставить его солгать, чтобы добиться его увольнения?" – спрашивает бывший глава контрразведки ФБР в записке, обнародованной лишь недавно. Происходившее, однако, не удастся списать на самодеятельность низших чинов ФБР, так как в курсе о лживой природе дела был и директор ФБР Коми, прямым текстом хваставшийся тем, как ловко удалось вытянуть из Флинна ложные показания, и директор Национальной Разведки Клэппер, заявивший, что улик против Флинна никогда не было, и генпрокурор Линч, не увидевшая в действиях советника по нацбезопасности состава преступления. Идет все больше разговоров о том, что даже президент Обама был не просто в курсе, а напрямую инициировал преследование Флинна. В пользу этого говорит то, что ФБР занимался слежкой за ведущими лицами предвыборной кампании Трампа и прослушкой их разговоров, результаты чего ложились на стол президенту. Таким образом саботировалась кампания конкурента Клинтон, обещавшей продолжить курс Обамы. Пока сам Обама никак не прокомментировал набирающий обороты скандал вокруг явного превышения полномочий, тянущего на полноценную попытку узурпации власти, ограничившись лишь комментарием о том, что прекращение дела Флинна является "ударом по системе американского права".

Ясно, что Трамп не будет спускать на тормозах этот скандал. Во-первых, важно сместить фокус повестки с эпидемии, сбавляющей темпы куда медленнее, чем хотелось бы хозяину Белого дома. Во-вторых, полноценная раскрутка "Обамагейта" станет адекватным ответом на беспредел, учиненный "болотом" в ходе "Рашагейта". В-третьих (и это, несомненно, главная причина), скандал станет прекрасным козырем для Трампа в предвыборной борьбе с вице-президентом времен Обамы Джо Байденом, который тоже был в курсе подставы, учиненной разведсообществом Майклу Флинну. Что же касается Обамы, он как никогда рискует добавить к своей характеристике первого чернокожего президента США сомнительное достижение первого президента США, угодившего на нары.

16 мая 2020

Источник - завтра
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