 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.05.2020
00:21  Эрдоган открывает в Ливии нефтяной фронт, - И.Субботин
00:06  Китай угрожает России в Индии, - К.Душенов
00:05  Пандемия ненависти. Коронавирус несет не только болезнь, но и насилие в обществе, - В.Овчинский
00:03  Барак на нарах. Экс-преза США будут сажать по-черному
Воскресенье, 17.05.2020
21:37  Китай для Евросоюза – партнер, конкурент, оппонент, - Жозеп Боррель
19:34  Казах Жаркешов возглавил блок разведки и разработки месторождений УкрНафтогаза. Пилит рос-трубу?
19:18  ТаджВирус - резкий прирост (1,5 тысячи больных), появился новый штам

19:05  Тайский трус. Королек Рама Х все прячется с бабами по баварским отелям, - Le Figaro
18:16  В УзбКабмине опять реорганизация - новые должности вице-премьеров и советников
17:36  Кабул. Абдулла согласился признать Гани Афган-президентом и принял пост главы Совета по нацпримирению
17:34  IV Всемирные игры кочевников в Турции переносятся на 2021 г.
17:33  Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мертвым в своей квартире
17:31  Мир будет поделен на постглобальные блоки, - Дм.Дробницкий
16:31  Как узбеки Европу в шелка одели
16:27  Трагедия Сардобы: жертвы, убытки, версии
16:25  В Самарканде медик-начальник заразил коронавирусом 34 человека
16:23  Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
16:20  Стартовал проект Виртуальный архив академика Пугаченковой
16:17  Привет, племяшу! Фееричная карьера узб-генерала Кутбиева
09:45  Коронавирус продолжает уносить жизни кыргызстанцев в России, - "ВБ"
02:09  Как агенты Абвера готовили восстание басмачей в Средней Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай угрожает России в Индии, - К.Душенов
00:06 18.05.2020

К-вирус, военный флот, экономическая экспансия и глобальные амбиции Пекина

Константин Душенов

16 мая 2020

Америка усиленно раздувает кампанию по обвинению Пекина в коронавирусной пандемии. Пекин-де скрывал информацию, обманывал ВОЗ, спровоцировал вспышку эпидемии и не позволил миру вовремя подготовиться к борьбе с болезнью. Все это вполне возможно. Но для нас важно вовсе не это.
Нам важно понимать, что Китай для России не только союзник и стратегический партнер. Китай для нас одновременно – и источник военных угроз, источник геополитических вызовов и сложных проблем. Один из главных таких вызовов – клубок противоречий между Китаем и Индией, в который оказались втянуты многие другие страны. Вообще, конфликт Индии и Китая носит глубокий, исторический, системный характер. В современном мире обе страны развиваются как глобальные промышленные производители, конкурируют за одни и те же рынки, одни и те же ресурсы.

Все это неизбежно конвертируется в военное соперничество. Так, Индия регулярно обвиняет Китай в подготовке к военной экспансии в акваторию Индийского океана и попытке навязать странам региона свою геополитическую и экономическую стратегию. Руководство страны утверждает, что Китай активно проводит разведку в этом регионе, и вообще, ведет себя агрессивно. Общеизвестно, что именно Китай активнейшим образом вооружает и поддерживает Пакистан – смертельного врага Индии. Кроме того, Китай ударными темпами строит океанский флот. По темпам роста боевого состава военно-морских сил Пекин сегодня – несомненный мировой лидер.
Отношения между Индией и Китаем, в лучшем случае – всегда были напряженными, а в худшем – скатывались к открытым вооруженным конфликтам. Например, в 1962 году вспыхнула короткая индийско-китайская война, в которой китайцы одержали верх. С 1967 по 1987 год страны не раз балансировали на грани полномасштабного военного столкновени из-за территориальных споров и взаимных обвинений. В 1998-1999 годах во время индийских ядерных испытаний многие политики в Дели не стеснялись называть Китай своим главным врагом. В 2013 и 2017 годах в приграничных районах дело опять чуть не дошло до открытых боестолкновений.

В качестве ответа Индия нарастила численность своих сухопутные войск так, чтобы они заведомо превосходили китайские. По высокотехнологичным видам вооруженных сил – в частности, по авиации и флоту, преимущество пока у Китая. Зато в попытках уравновесить китайскую мощь индийцы активно сотрудничают с Вьетнамом, который традиционно побаивается своего огромного северного соседа, а также с историческим врагом Пекина – Японией. Кроме того, рост напряженности с Китаем привел к расширению партнерства Индии с США.

Что касается Вьетнама, то в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века Китай оказывал ему весьма существенную поддержку в годы войны с США. Однако после победы над американцами Вьетнам сделал ставку на союз с Москвой, так как именно огромная помощь СССР позволила ему победить. Пекину, который к тому времени вступил в жесткий идеологический конфликт с "неправильным" советским социализмом, это очень не понравилось. Результатом стал захват Китаем в 1978 году ряда островов архипелага Спратли, которые вьетнамцы считали своими, а затем и вовсе китайско-вьетнамская война 1979 года, пограничный конфликт 1984 года и бои за ряд островов Южно-Китайского моря в 1988 году.

Сегодня неустойчивое положение Вьетнама перед лицом роста китайской мощи вынуждает его искать геополитические противовесы, которые он видит в лице той же Индии, России и даже США, несмотря на устойчивые плохие воспоминания от войны 1964-74 гг. Америка же, в свою очередь, дорого бы дала, чтобы использовать этот клубок противоречий для раздувания российско-китайских противоречий.

Таким образом, для России китайско-индийское противостояние является серьезным геополитическим вызовом и непростой дипломатической проблемой. С одной стороны, в нынешней международной обстановке хорошие отношения с Китаем во всех областях – от обороны и безопасности до торговли и финансов – для нас чрезвычайно важны. С другой – было бы очень даже неплохо, чтобы у Китая в регионе сохранялся достаточно мощный противовес, который не позволял бы китайским амбициям приобрести угрожающий глобальный характер.

Поэтому Россия охотно и не без выгоды для себя снабжает Индию современным оружием и военными технологиями. А в перспективе отношения с Индией могут стать еще более масштабными и прочными – она активно наращивает покупки сжиженного природного газа, в то время как Россия в последние годы вкладывает огромные средства в мощности по его производству и транспортировке. Не менее впечатляющий потенциал имеет и сотрудничество Дели с Москвой в области атомной энергетики, где технологический уровень России находится на недосягаемой высоте.

В этой ситуации любое усиление китайского давления на Индию, любая новая вспышка китайско-индийских противоречий поставят Россию перед нелегким выбором. Впрочем, проявив недюжинную дипломатическую ловкость, Москва может и это обернуть себе на пользу, если сумеет, опираясь на свои нынешние хорошие отношения и с Пекином, и с Дели, занять в перспективе позицию посредника и миротворца между Индией и Китаем. Похоже, в ближайшие годы России предстоит проделать кропотливую и очень непростую политическую работу для того, чтобы именно такой сценарий был реализован на практике.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589749560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал ход весенне-полевых работ и социально-экономическое развитие ВКО
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №277
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2020 года №288
- Кадровые перестановки
- Карантин и здравый смысл: к чему приведет усиление власти санитарных врачей?
- О демографической ситуации за январь-март 2020 года
- О поддержке строительной отрасли
- Состоялось очередное заседание Высшего судебного совета
- В Алматы с 18 мая 2020 года снимаются ограничения с деятельности туроператоров, абонентских отделений сотовой связи, БВУ и других организаций финансового сектора
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  