Китай угрожает России в Индии, - К.Душенов

00:06 18.05.2020

К-вирус, военный флот, экономическая экспансия и глобальные амбиции Пекина



Константин Душенов



16 мая 2020



Америка усиленно раздувает кампанию по обвинению Пекина в коронавирусной пандемии. Пекин-де скрывал информацию, обманывал ВОЗ, спровоцировал вспышку эпидемии и не позволил миру вовремя подготовиться к борьбе с болезнью. Все это вполне возможно. Но для нас важно вовсе не это.

Нам важно понимать, что Китай для России не только союзник и стратегический партнер. Китай для нас одновременно – и источник военных угроз, источник геополитических вызовов и сложных проблем. Один из главных таких вызовов – клубок противоречий между Китаем и Индией, в который оказались втянуты многие другие страны. Вообще, конфликт Индии и Китая носит глубокий, исторический, системный характер. В современном мире обе страны развиваются как глобальные промышленные производители, конкурируют за одни и те же рынки, одни и те же ресурсы.



Все это неизбежно конвертируется в военное соперничество. Так, Индия регулярно обвиняет Китай в подготовке к военной экспансии в акваторию Индийского океана и попытке навязать странам региона свою геополитическую и экономическую стратегию. Руководство страны утверждает, что Китай активно проводит разведку в этом регионе, и вообще, ведет себя агрессивно. Общеизвестно, что именно Китай активнейшим образом вооружает и поддерживает Пакистан – смертельного врага Индии. Кроме того, Китай ударными темпами строит океанский флот. По темпам роста боевого состава военно-морских сил Пекин сегодня – несомненный мировой лидер.

Отношения между Индией и Китаем, в лучшем случае – всегда были напряженными, а в худшем – скатывались к открытым вооруженным конфликтам. Например, в 1962 году вспыхнула короткая индийско-китайская война, в которой китайцы одержали верх. С 1967 по 1987 год страны не раз балансировали на грани полномасштабного военного столкновени из-за территориальных споров и взаимных обвинений. В 1998-1999 годах во время индийских ядерных испытаний многие политики в Дели не стеснялись называть Китай своим главным врагом. В 2013 и 2017 годах в приграничных районах дело опять чуть не дошло до открытых боестолкновений.



В качестве ответа Индия нарастила численность своих сухопутные войск так, чтобы они заведомо превосходили китайские. По высокотехнологичным видам вооруженных сил – в частности, по авиации и флоту, преимущество пока у Китая. Зато в попытках уравновесить китайскую мощь индийцы активно сотрудничают с Вьетнамом, который традиционно побаивается своего огромного северного соседа, а также с историческим врагом Пекина – Японией. Кроме того, рост напряженности с Китаем привел к расширению партнерства Индии с США.



Что касается Вьетнама, то в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века Китай оказывал ему весьма существенную поддержку в годы войны с США. Однако после победы над американцами Вьетнам сделал ставку на союз с Москвой, так как именно огромная помощь СССР позволила ему победить. Пекину, который к тому времени вступил в жесткий идеологический конфликт с "неправильным" советским социализмом, это очень не понравилось. Результатом стал захват Китаем в 1978 году ряда островов архипелага Спратли, которые вьетнамцы считали своими, а затем и вовсе китайско-вьетнамская война 1979 года, пограничный конфликт 1984 года и бои за ряд островов Южно-Китайского моря в 1988 году.



Сегодня неустойчивое положение Вьетнама перед лицом роста китайской мощи вынуждает его искать геополитические противовесы, которые он видит в лице той же Индии, России и даже США, несмотря на устойчивые плохие воспоминания от войны 1964-74 гг. Америка же, в свою очередь, дорого бы дала, чтобы использовать этот клубок противоречий для раздувания российско-китайских противоречий.



Таким образом, для России китайско-индийское противостояние является серьезным геополитическим вызовом и непростой дипломатической проблемой. С одной стороны, в нынешней международной обстановке хорошие отношения с Китаем во всех областях – от обороны и безопасности до торговли и финансов – для нас чрезвычайно важны. С другой – было бы очень даже неплохо, чтобы у Китая в регионе сохранялся достаточно мощный противовес, который не позволял бы китайским амбициям приобрести угрожающий глобальный характер.



Поэтому Россия охотно и не без выгоды для себя снабжает Индию современным оружием и военными технологиями. А в перспективе отношения с Индией могут стать еще более масштабными и прочными – она активно наращивает покупки сжиженного природного газа, в то время как Россия в последние годы вкладывает огромные средства в мощности по его производству и транспортировке. Не менее впечатляющий потенциал имеет и сотрудничество Дели с Москвой в области атомной энергетики, где технологический уровень России находится на недосягаемой высоте.



В этой ситуации любое усиление китайского давления на Индию, любая новая вспышка китайско-индийских противоречий поставят Россию перед нелегким выбором. Впрочем, проявив недюжинную дипломатическую ловкость, Москва может и это обернуть себе на пользу, если сумеет, опираясь на свои нынешние хорошие отношения и с Пекином, и с Дели, занять в перспективе позицию посредника и миротворца между Индией и Китаем. Похоже, в ближайшие годы России предстоит проделать кропотливую и очень непростую политическую работу для того, чтобы именно такой сценарий был реализован на практике.



Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!