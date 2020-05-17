Эрдоган открывает в Ливии нефтяной фронт, - И.Субботин

00:21 18.05.2020

Анкара ждет от Триполи разрешения на разведку углеводородов

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



17 мая 2020



Арабские партнеры командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара возмущены планами Турции начать разведку месторождений нефти и газа у берегов Ливии. С соответствующим запросом турецкая госкомпания Turkish Petroleum накануне обратилась к международно признанному Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи. В экспертной среде считают, что подобная инициатива может усилить противоречия между сторонами ливийского конфликта.

С критикой планов Turkish Petroleum выступил Египет, который поддерживает Хафтара. Реакцию официального Каира отражает публикация в издании Egypt Today, в которой говорится о том, что вмешательство Турции в ливийский конфликт на стороне ПНС изначально было продиктовано желанием президента Реджепа Тайипа Эрдогана получить экономическую выгоду. По этой оценке, власти в Анкаре намеренно пытаются воспользоваться неопределенностью, которая возникла в мире в связи с кризисом. Каир уверен, что буровая деятельность турецких компаний в Средиземном море будет расширяться. Его взгляд на ситуацию в Ливии и в Средиземноморье разделяют Абу-Даби и Эр-Рияд.

Накануне министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что после того как заявка Turkish Petroleum будет одобрена в Триполи, специалисты начнут сейсморазведочные работы у побережья. Он сослался на подписанные в 2019 году между Анкарой и ПНС меморандумы о взаимопонимании, один из которых касается ливийского шельфа. Хотя заключение меморандумов было отвергнуто основными средиземноморскими странами, Анкара считает их правовой базой своего присутствия в Ливии. Не менее спорные аргументы Турция ищет и в ситуации с другими районами Средиземноморья. В 2019 году Анкара направила буровые суда к тем водам, которые Кипр считает своей исключительной экономической зоной.

Обстановка вокруг Ливии сложная, и любое повышение ставок способно вызвать противодействие со стороны основных противников Турции – Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов обращает внимание на то, что турки уже ведут работы на ливийском шельфе в течение нескольких месяцев. "Компания Turkish Petroleum просто подтвердила этот факт, – отметил эксперт. "НГ" – Что касается ситуации в самой Ливии, то, конечно, планы Turkish Petroleum будут использованы сторонниками Хафтара и временного правительства на востоке страны как повод для того, чтобы еще раз выступить против меморандумов между ПНС и Турцией, подтвердить свое несогласие с тем, как эти соглашения заключались, с их содержанием и выразить стремление объединить все заинтересованные силы против данных документов".

Для ПНС ситуация не меняется, говорит Лукьянов. Основной темой последних недель в Ливии является участие турецких военных в боях. "Турецкие беспилотники оказывают значительную поддержку силам Триполи в операциях против войск ЛНА, и очень часто это приводит к серьезному успеху, – отмечает аналитик. – Не утихают споры вокруг растущего числа как турецких военнослужащих в Ливии, коих, по некоторым данным, уже более тысячи, так и боевиков Сирийской национальной армии (коалиция сирийских оппозиционных группировок. – "НГ"), которые при посредничестве Турции перемещаются в Ливию".

В этом контексте инициатива Turkish Petroleum лишь создает экономический базис для дальнейшего присутствия Турции в Ливии. "Говоря о том, могут ли планы Turkish Petroleum спровоцировать эскалацию конфликта, стоит заметить, что эта эскалация уже имеет место быть, – констатирует Лукьянов. – В начале мая силами ПНС был предпринят ряд наступательных операций против ЛНА. Сейчас активно ведутся переговоры с внешними партнерами. Заявление турецкой компании ляжет одним из кирпичиков в эту стену недопонимания и может прибавить нестабильности этой ситуации. Несмотря на то что оно не имеет ключевого значения, безусловно, пропаганда ЛНА постарается значительно раздуть этот сюжет".

Турция никогда не скрывала, что ее присутствие в Ливии продиктовано желанием взаимной выгоды не только в политическом и военном, но и в экономическим отношении, замечает эксперт. "Анкара продолжает оставаться импортером энергоресурсов в силу своих географических особенностей, и Ливия является важным партнером в обеспечении энергетической безопасности Турции в среднесрочной и долгосрочной перспективе, – объясняет Лукьянов. – Ливийская нефть поступала в Турцию последние 20 лет. Анкара не намерена отказываться от перспектив расширить свою роль на рынке Ливии и увеличить объем добываемой там нефти. Плюс Турция с радостью превратится еще и в ретейлера для той же Европы".