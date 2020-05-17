УзбВирус - 2762

07:22 18.05.2020

Число случаев COVID-19 достигло 2762

Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2762, увеличившись на 9. Из них 3 случая выявлено у прибывших из-за рубежа и 6 - у находящихся на карантине.



Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 18 мая увеличилось на 9 и составляет 2762, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

Из подтвержденных случаев 3 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа - двое из них прибыли чартерным рейсом из ОАЭ, один - водитель грузового автомобиля дальнего следования - прибыл из России через Казахстан. Остальные 6 случаев - у тех, кто находился на карантине в Навоийской области.

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков отметил, что на данный момент в стране выздоровело 2247 человек, лечение проходят 494 человека. Еще 49 тысяч человек находится на карантине: 16 тысяч - в стационарах, 33 тысячи человек - дома. До сегодняшнего дня проведено 502 тысячи лабораторных тестов, в воскресенье провели - 14,5 тысячи.



Коронавирус в Узбекистане

болели - 2 762

вылечились - 2 247

умерли - 12

В Мире

болеют - 4 713 620

вылечились - 1 733 963

умерло - 315 185