УзбВирус - 2762

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07:22 18.05.2020
Число случаев COVID-19 достигло 2762
Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 2762, увеличившись на 9. Из них 3 случая выявлено у прибывших из-за рубежа и 6 - у находящихся на карантине.
Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 18 мая увеличилось на 9 и составляет 2762, сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.
Из подтвержденных случаев 3 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа - двое из них прибыли чартерным рейсом из ОАЭ, один - водитель грузового автомобиля дальнего следования - прибыл из России через Казахстан. Остальные 6 случаев - у тех, кто находился на карантине в Навоийской области.
Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков отметил, что на данный момент в стране выздоровело 2247 человек, лечение проходят 494 человека. Еще 49 тысяч человек находится на карантине: 16 тысяч - в стационарах, 33 тысячи человек - дома. До сегодняшнего дня проведено 502 тысячи лабораторных тестов, в воскресенье провели - 14,5 тысячи.
Коронавирус в Узбекистане
болели - 2 762
вылечились - 2 247
умерли - 12
В Мире
болеют - 4 713 620
вылечились - 1 733 963
умерло - 315 185