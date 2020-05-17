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В ожидании войны: Один фейковый теракт и нефть взлетела на 5 процентов, - "СП"
08:31 18.05.2020

Лишь один информационный вброс - и черное золото показало ценовой рекорд

Антон Чаблин

Материал комментируют:

Михаил Рощин

Ближний Восток с начала мая пережил еще одну войну - правда, не реальную, а информационную. На сей раз "мишенью" для атаки оказались Объединенные арабские эмираты (ОАЭ).
События развивались стремительно: несколько арабских и турецких СМИ сообщили о том, что в центре Абу-Даби (это столица ОАЭ) произошел теракт, в результате которого погиб один из руководителей государства Абдулла бин Зайд. Член правящей династии, младший брат президента страны Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна и министр иностранных дел и международной кооперации ОАЭ.
Поэтому можно представить, сколько шуму наделала "новость" о теракте, еще и подкрепленная видеозаписью. Тем более, что ее широко растиражировали в твиттере - самой популярной соцсети на Ближнем Востоке.
Впрочем, власти ОАЭ быстро отреагировали на информационную атаку: государственный министр Анвар Гаргаш опроверг гибель министра. Причем всю вину в Абу-Даби возложили на Катар - который, напомним, десятью днями ранее сам подвергся аналогичной атаке.

Саудовские журналисты, блогеры и эксперты распространили фейковую новость о военном перевороте в Катаре. Причем подкрепили фейк видеороликами, якобы снятыми в Дохе и Эль-Вакре: барражирующие над жилыми кварталами вертолеты и далекие всполохи взрывов.

Ролики "переворота" в Катаре были плодом монтажа. Так же, как и разошедшийся вчера по твиттеру видеоролик "теракта" в Абу-Даби. Как ни странно, но очередной виток противостояния на Ближнем Востоке выгоден России - как крупнейшему нефтяному экспортеру: со вчерашнего дня нефть на глобальных рынках спекулятивно взлетела вверх на 5%.
Подорожало черное золото, конечно, вовсе не на фоне фейковой новости об убийстве министра, а на фоне противостояния влиятельных ближневосточных держав. Ведь, почти наверняка, будет еще один подобный виток "нефтяной войны". А потом еще один, и еще…
О том, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, "Свободная пресса" поговорила с нашим постоянным экспертом по глобальной безопасности, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, профессором Михаилом Рощиным.

"СП": - Михаил Юрьевич, ОАЭ уже возложила вину за информационную атаку на Катар. Вы согласны с этим?

- Я думаю, информация об убийстве министра иностранных дел бин Зайда - классический ответный удар со стороны Катара за распространение слухов о госперевороте. Причем закидывалась эта информация через соцсети и турецкие медиа, чтобы следы автора "информации" не были сразу видны.

"СП": - Очевидно ведь, что основная цель вбрасывания подобной информации - это попытка раскачать ситуацию на Ближнем Востоке в целом, сразу после старта сделки ОПЕК+.

- Мне кажется, идет война фейков, не более того. Придумать что-то такое про Саудовскую Аравию Катар просто не решился, а отыгрался на ее ближайшем союзнике. В то же время, надо понимать, что вся эта возня с придуманными новостями - результат новостного застоя из-за длительного карантина.

"СП": - Может, поэтому и противодействие со стороны ОАЭ было вялым?

- Почему вялым?! Государственный министр у себя на странице в твиттере опроверг информацию о якобы совершенном теракте, то есть он сделал это более решительно, чем катарцы, и использовал одну из самых популярных социальных сетей.

"СП": - Что с нефтью будет, полагаете?

- С нефтью, мне кажется, все будет более чем хорошо. Во-первых, главные потребители аравийской нефти сегодня в Азии - это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, а их пандемия, как сейчас выясняется, затронула меньше, чем западные страны, и экономика там уже начинает восстанавливаться. Если потребление пойдет в гору, то и цены начнут расти.

"СП": - Не кажется ли вам, что глобальные СМИ сегодня так легко подхватывают любую нелепицу с Ближнего Востока (будь то "новости" о госперевороте или теракте), поскольку оттуда давно нет негативных новостей. Истосковался западный читатель?

- Вы правы в том, что поток негативных новостей иссяк. Если брать Аравийский полуостров, то в Йемене, к счастью, удалось договориться о перемирии, затишье в Сирии…
Зато в Афганистане - серьезное обострение, два теракта в последние дни. Особенно меня поразило зверство талибов, атаковавших центр материнства в Кабуле. Откуда такая жестокость? Возможно они почувствовали ослабление американских позиций на фоне пандемии.

Афганистан - очень сложная страна, у нас, и у британцев с ней были проблемы, а теперь вот и американцы проваливаются. Сегодня кстати там, кроме талибов*, активно действуют и сторонники "Исламского государства".
В общем, можно уверенно сказать, что обе натовские миссии "Несокрушимая свобода" и "Решительная поддержка" умиротворения многострадальному Афганистану не принесли.

* "Движение Талибан", решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
**"Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

17 мая 2020

Источник - Свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589779860
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