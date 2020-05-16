Сколько аппаратов ИВЛ в больницах Таджикистана? - РО

09:55 18.05.2020

Май 16, 2020

Хиромон Бакозода

Махмудджон Рахматзода



В Таджикистане, на фоне растущего числа инфицированных COVID-19, становится все более острой проблема обеспечения медицинских учреждений аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Власти рапортуют о достаточном количестве необходимых как воздух аппаратов, но некоторые жители заявили, что потеряли близких из-за отсутствия ИВЛ в больницах.

Минздрав сообщает …

По словам Мирхомиддина Камолзода, заместителя министра здравоохранения Таджикистана, на сегодняшний день в больницах страны имеется 500 аппаратов ИВЛ. Власти заявили, что из средств бюджета, выделенных на борьбу с COVID-19, было закуплено 27 аппаратов ИВЛ на сумму 5 987 000 сомони (каждый по цене 21 тыс 612 долларов) и недавно из Узбекистана было доставлено еще 10 дополнительных аппаратов.

Саида Умарзода, заместитель министра здравоохранения страны, сказала, что при содействии Всемирного банка в страну должны поступить еще 100 единиц аппаратов ИВЛ. Пока неизвестно, каким образом они будут распределены в больницах. Но уже поступают сообщения о том, что в больницах, принимающих больных с симптомами коронавируса, нет необходимого оборудования.

Мирхомиддин Камолзода, с которым Радио Озоди беседовало 12 мая, заявил, что в Таджикистане совсем немного пациентов, нуждающихся в ИВЛ. "Опыт показывает, что необходимости в этих аппаратах нет, мы лечим больных другими методами. Не всем пациентам нужен ИВЛ. Совсем небольшому количеству. А в случае востребованности, у нас есть достаточное количество оборудования. Есть и резервы", - отметил он.

Проверить эти утверждения из независимых источников не представляется возможным.

Как работает ИВЛ?

Вирус поражает легкие и искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы. После осмотра пациента врач устанавливает на аппарате ИВЛ необходимую частоту и глубину вдохов, а также газовую смесь.

Аппарат подключают через интубационную трубку (или через трубку в передней стенке трахеи, или через маску), он автоматически поддерживает процесс и состав подаваемого газа.

Устройство не является средством лечения и восстановления поврежденных легких, он лишь дает передышку легким, чтобы те могли восстановиться сами.

По данным ВОЗ, около 80% инфицированных COVID-19 выздоравливают без необходимости госпитализации. Однако один из шести пациентов является тяжелым и испытывает проблемы с дыханием. В таких случаях подключение к ИВЛ увеличивает шансы пациента на выживание.

В связи с эпидемией COVID-19 аппаратов ИВЛ не хватает в Италии, Британии и США.

Серьезной проблемой в этой области является дороговизна аппаратов ИВЛ на рынке медицинского оборудования. 13 апреля во время подписания соглашения между правительством Таджикистана и Международной ассоциацией развития (член Всемирного банка) о предоставлении гранта на сумму 11,3 млн долларов, бывший министр здравоохранения Таджикистана заявил, что стоимость аппаратов ИВЛ в мире резко возросла. "С увеличением спроса стоимость аппарата ИВЛ увеличилась с 10 тысяч до 100-150 тысяч долларов", - цитирует агентство "Азия-Плюс" Насима Олимзода.



7 апреля должностные лица системы здравоохранения Таджикистана указали в списке основных потребностей страны в борьбе с COVID-19, который был отправлен в ВОЗ, 500 аппаратов ИВЛ, 10 оксигенаторов, 100 кислородных концентраторов (тип 8-10 l/m). По словам источника в таджикском правительстве, указанная помощь еще не поступила в Таджикистан.



У кого сколько?

В интервью Радио Озоди руководители большинства столичных больниц подтвердили наличие "вентиляторов" в своих учреждениях. Например, в инфекционной больнице на Зарафшоне сказали, что у них таких аппаратов восемь, а в медицинском центре имени Карима Ахмадова (больница на Первом Советском) заверили, что в настоящее время у них имеется 14 приборов. Однако родственники некоторых пациентов сетуют в социальных сетях на отсутствие доступа к этим устройствам, что в отдельных случаях это привело к летальным исходам.

Чиновники сферы здравоохранения в Хатлонской области говорят, что в больницах региона в общей сложности 131 аппарат ИВЛ. Источник сообщил на условиях анонимности, что "ситуация сложная в городах Бохтар и Куляб, в районах Фархор, Хамадони и Дангара, где много госпитализированных". "В 5-6 районах области ситуация напряженная. В Шаартузе и Кубодиене полегче, вчера там было 13 госпитализированных, сегодня – 3", - отметил источник. В Хатлонской области, продолжил он, госпитализировано около 3 тыс человек. По его словам, в распоряжении бохтарской больницы "Караболо" один аппарат ИВЛ и 142 оксигенатора.



В Кулябской группе районов – 35 аппаратов ИВЛ, 56 оксигенаторов и 42 кардиомонитора. По словам источника, кардиомонитор определяет насыщенность кислорода в крови, а оксигенатор насыщает кислородом организм пациента. По его словам, по 2-4 единицы таких устройств есть в областной больнице, онкологическом центре, кардиоцентре, а также в больницах районов Шамсиддина Шохина, Муминабаде, Дангаре, Ховалинге и Темурмалике. Большинство из них было произведено после 2010 года, остальные – выпуска времен Союза.

Руководство центральной больницы Муминабадского района сообщило, что в мае они изыскали 6 тыс сомони на покупку медикаментов и 10 тыс сомони на питание. В районе от CОVID-19, по официальным данным, зафиксирован один летальный исход, а 14 мая в больницу был госпитализирован пятый пациент с симптомами пневмонии. По словам источника, в марте они получили один аппарат ИВЛ, но "он не введен в действие из-за недостатков", а также 4 оксигенатора.

В больницах, где нет аппаратов ИВЛ, используется оксигенатор, предназначенный для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты.



Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода заявил 14 мая на заседании областного штаба по профилактике инфекционных заболеваний, что медицинские учреждения Худжанда располагают 143 единицами ИВЛ. Он ничего не сказал о наличии этого оборудования в больницах городов и районов области. По словам некоторых собеседников, даже при наличии аппаратов ИВЛ, они сталкиваются с другими проблемами. В частности, в одной из больниц Бохтара отключили электроэнергию во время работы устройства и больного не удалось спасти, а в столичной клинике "Истиклол" эти устройства в течение нескольких дней не были заправлены оксигеном.