Власти Таджикистана подверглись критике за показательные "гуманитарные" акции

10:00 18.05.2020

17 мая 2020



Широкая пропаганда акций по оказанию "гуманитарной помощи" больницам и инфицированным COVID-19 от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона и его окружения вынудила критиков и оппозицию обвинить власти в использовании пандемии для получения политических преференций.

Каждый день государственные СМИ сообщают о различных кампаниях с призывом "следовать благотворительной инициативе Лидера нации", который отправляет от своего имени гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты для медиков и необходимых препаратов для больниц.

Например, 16 мая по государственному телевидению был показан репортаж о "караване помощи" из 140 машин, направленных с медикаментами из Душанбе в Согдийскую область. Практически весь получасовой эфир был посвящен благотворительным акциям властей, говорилось о "заботе президента страны о населении".

За день до этого, 15 мая, гостелевидение сообщило, что с целью поддержки врачей и больных коронавирусом президент направил в ГБАО 45 машин с гуманитарным грузом. До этого официальные СМИ сообщили, что Шамсулло Сохибов, "отечественный предприниматель" и зять президента Рахмона, направил 25 машин с гуманитарной помощью в больницы и нуждающемуся населению Хатлонской области.

Правительственное агентство "Ховар" сообщило о благотворительной помощи Озоды Рахмон, дочери президента и главы президентской администрации, которая пожертвовала для больницы Дангары 100 единиц больничных коек и постельные принадлежности. Агентство "Азия-Плюс" сообщило, что сын личного телохранителя президента Таджикистана Мурода Саидова - 30-летний Дилшод Саидзода, который работает начальником Государственной инспекции пробирного надзора при Минфине, и в марте был избран депутатом столичного маджлиса, "14 мая побывал в двух микрорайонах Душанбе, и раздал жителям антисептики и маски".

Своя чужая помощь?

Горячие споры вызвала "благотворительная помощь" медикаментами от компании "Avesto Group", где среди груза оказалась и гуманитарная помощь Китая для Таджикистана. Видео об этом попало в Интернет, на коробках с гуманитарным грузом видны логотипы таджикско-китайской дружбы.

Пользователи социальных сетей обрушились с негодованием и резкой критикой в адрес компании "Avesto Group", в которой, по утверждению оппозиции, часть акции принадлежит Рустаму Эмомали, сыну президента страны, председателю Маджлиси Милли.

Пользователи обвинили компанию в том, что она присвоила гуманитарную помощь зарубежных стран и раздает ее медикам от своего имени.

Зафар Бурхонзода, директор компании, сказал в интервью "Азия-Плюс", что их гуманитарный груз из Китая "смешался по пути" в одной колонне грузовиков с гуманитарным грузом правительства Китая. "В сюжете о помощи Avesto Group в кадр попала и гумпомощь от Китая", - пишет агентство. По словам Бурхонзода, после сортировки партии гумпомощи Китай передал свой груз через МИД в Госрезерв, а Avesto Group вернула свои коробки на склад Управления здравоохранения.

Однако многие скептически восприняли такое оправдание. В частности, Шарофиддин Гадоев, лидер Движения за реформы и развитие Таджикистана, группы таджикской оппозиции за рубежом, сказал: "Власти присваивают помощь зарубежных государств. Сейчас на дворе 21-й век и люди видят все своими глазами. Уже невозможно подобными речами обводить людей вокруг пальца".

В начале мая государственное телевидение Таджикистана сообщило, что при содействии президента из Германии в страну поступила партия медикаментов, хотя ранее представители ПРООН заявили в эфире ТВ, что лекарства из Германии были доставлены в Таджикистан при содействии этого агентства ООН.

Ешь виноград и не спрашивай о саде?

Хафиз Бобоеров, таджикский аналитик, который в настоящее время занимается исследованием в Германии, говорит, что президент и его окружение раздают гуманитарную помощь от своего имени медицинскому персоналу и пациентам с COVID-19 для улучшения политического имиджа. "В научной литературе это называется легитимизацией. Другими словами, власти укрепляют свои позиции, злоупотребляя моральными, политическими и социальными ценностями общества. Щедрость и благотворительность - одни из таких ценностей, и люди обычно не спрашивают об источниках благотворительности", - говорит собеседник.

По его словам, именно поэтому государственные и некоторые независимые СМИ редко пишут о том, каким образом распределяется и используется гуманитарная помощь зарубежных стран и организаций. "Это при том, что объем гуманитарной помощи, предоставляемой зарубежными странами и организациями, значительно превышает объем поддержки, оказываемой властями. Отсутствие прозрачности в распределении гуманитарной помощи, скорее всего, соответствует политическим целям таджикской элиты", - сказал Худоеров. Ранее гуманитарную помощь в Таджикистан направляли Казахстан, Узбекистан и Иран.

Распределение помощи и широкая пропаганда благотворительных акций усилились после того, как врачи и медсестры анонимно и открыто заявили в социальных сетях, что они вынуждены работать без элементарных средств защиты и ежедневно рискуют своими жизнями. Эти жалобы можно услышать до сих пор, и есть много вопросов к тому, куда подевалась гуманитарная помощь. Тем временем, за последние недели несколько врачей поплатились своей жизнью, выполняя профессиональный долг.

Многие пользователи социальных сетей, в том числе Фейсбук, пишут, что новости государственных СМИ о "щедрых жестах властей" для больниц и населения являются "вопиющим лицемерием" в трудные времена, поскольку защита врачей и поддержка нуждающихся людей в такие времена являются "обязанностью и задачей государства". Пользователь по имени Бунафша написала в Фейсбуке под постом о гуманитарной помощи властей для ГБАО: "Помощь??? Это прямые обязанности президента".

Попытка защитить имидж

Широко распространенная пропаганда "добрых дел президента и правительства на благо народа", по мнению эксперта Парвиза Муллоджанова, является попыткой защитить имидж власти среди населения в это кризисное время. "Правительство намерено не потерять свой авторитет среди населения и не понизить свои рейтинги. Особенно в условиях экономического кризиса, увеличения числа погибших и инфицированных. Также важно помнить, что приближаются выборы и что правительство должно сосредоточиться на своем имидже", - отметил он.

Осенью в Таджикистане, который только в конце апреля признал наличие коронавируса в стране, должны состояться президентские выборы, и ходят слухи о передаче власти или переизбрании президента Эмомали Рахмона.

По словам Шарофиддина Гадоева, с учетом множества проблем и трудностей, с которыми сегодня сталкивается таджикский народ, широкая пропаганда "благотворительности президента и его окружения" не повлияет на улучшение имиджа. "До тех пор, пока правительство Таджикистана не будет прозрачно и по назначению распределять гуманитарную помощь, население с недоверием будет относиться к "щедрым жестам" со стороны ближайшего окружения президента", - уверен он.

По данным Минздрава Таджикистана, по состоянию на 17 мая, коронавирусной инфекцией в стране заражены 1322 человека, 36 – умерли. Однако многие не доверяют официальной статистике и считают, что реальное число жертв коронавируса в стране намного больше.