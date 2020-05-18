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Россия создает нового "морского монстра" - боевой ракетный экраноплан для патрулирования Каспия
11:18 18.05.2020

В США рассказали о создаваемом в России "морском монстре"

Создаваемый в России тяжелый аварийно-спасательный экраноплан нового поколения "Чайка" А-050 станет настоящим "морским монстром". Как сообщает американское издание We Are the Mighty, введение в эксплуатацию судна на динамической воздушной подушке запланировано на 2020 год.
В публикации упоминается твит посольства России в ЮАР от июля 2017 года о том, что A-050 станет развитием экспериментального "Каспийского монстра", на основе которого был разработан советский экраноплан-ракетоносец "Лунь". Журналисты со ссылкой на открытые источники пишут, что новый аппарат, построенный из новейших материалов, сможет принять на борт сотню военных или не менее девяти тонн грузов, скорость передвижения составит до 480 км/ч по воде, по ледяной поверхности и ровной степи, преодолеть машина сможет до 4,8 тыс. км. По данным We Are The Mighty, экраноплан будет оснащен сверхзвуковыми ракетами наподобие индийско-российских PJ-10 BrahMos.
Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, которое передвигается за счет действия аэродинамического экрана, то есть благодаря нагнетанию набегающих потоков воздуха. Согласно международной классификации экраноплан относится к морским судам.
Самые известные и успешные советские экранопланы - проекты "Лунь" и "Орленок". Многотонные машины типа "Лунь" разгонялись до 500 км/ч, вооружались противокорабельными ракетами и были практически незаметны для радаров. Меньший по размерам "Орленок" вмещал до 150 солдат и несколько БМП.
В сентябре 2018 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о разработке военного экраноплана, отличительной особенностью которого станет наличие ракетного вооружения и невидимость для радаров. По словам министра, судно планируют использовать для патрулирования Черного и Каспийского морей, а также для охраны Северного морского пути.

Источник - Столетие
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