Хаос в Черногории: православные пытаются свергнуть клику американских марионеток

11:21 18.05.2020

Хаос в Черногории: верующие вышли на улицы



Черногория становится новым источником региональной нестабильности из-за задержания священников Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом заявил журналистам глава Минобороны Сербии Александр Вулин.

"Черногория становится источником нестабильности, она становится источником проблем во всем регионе без причин и необходимости", ‒ заявил он.

Глава сербского оборонного ведомства выразил надежду, что в Черногории вспомнят, что все ее граждане имеют равные права и, добившись стабильности, республика вновь станет государством, в котором все граждане имею право на свободное вероисповедание. "Как вы себя ведете по отношению к сербам, с которыми живете, такую и ожидайте реакцию Сербии, рядом с которой живете", ‒ также сказал Вулин.

Русская православная церковь (РПЦ) выразила свою полную поддержку призыву Сербской церкви и Епископского совета Черногории в ситуации вокруг епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, которых задержала черногорская полиция.

Ранее стало известно, что священников СПЦ задержала на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского полиция Черногории. Затем 13 мая в нескольких городах страны прошли массовые акции против этого, которые полиция разгоняла с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. В данный момент священнослужители отпущены на свободу.

Уголовное дело епископа Иоанникия и семерых священников передано в черногорский суд. Им вменяется уголовное преступление "нарушение предписаний органов здравоохранения по противодействию инфекции", за которое предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. На судебном заседании будет проверен обвинительный акт на соответствие законодательству и, в случае его утверждения, назначено проведение судебного процесса.

Тем временем в Черногории не утихают акции протеста ‒ за декларируемым властями "равенством перед правилами Минздрава" стоят совершенно иные мотивы. Накануне инцидента с епископом Иоанникием власти разрешили перемещаться по стране и проводить религиозные церемонии.

"Церковные земли хотят захватить. Речь идет об особо лакомых кусках на побережье Адриатического моря, которые исторически принадлежат Сербской церкви", ‒ объясняет житель Подгорицы Сергей Четкович.

Началось все в конце прошлого года, когда черногорский парламент принял закон "О свободе вероисповедания". За таким демократичным названием скрывался механизм легального изъятия церковных земель ‒ согласно документу, если религиозная организация не докажет право собственности, имущество могут национализировать. Этот документ возмутил многих черногорцев. С января по март верующие по два раза в неделю выходили на молитвенные стояния. В этих акциях участвовали до 300 тысяч человек ‒ половина населения страны.

Православные считают, что церковное имущество хотят использовать для пополнения бюджета. По данным Международного валютного фонда, внешний долг Черногории ‒ более восьми миллиардов долларов, в два раза больше ВВП.

Пандемия коронавируса усугубила ситуацию. Страна живет во многом за счет туризма. Сезон предполагается начать 1 июня. И Подгорица спешно договаривается с ЕС о включении Черногории в так называемый туристический коридор ‒ список стран, чьи границы будут открыты для граждан Германии, Франции, Италии и Австрии.

То, что священников арестовали на фоне ускоренного смягчения мер, возмутило верующих. Вновь заговорили о том, что нынешние черногорские власти применяют законы избирательно.



18.05.2020