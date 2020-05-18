В сирийском Идлибе застрелен глава НВО "Имарат Кавказ" Цумада

11:41 18.05.2020

Уничтожен главарь террористов



Алексей Иванов



"Имарат Кавказ" ("Кавказский эмират")* - сепаратистская радикально-исламистская террористическая группировка, созданная 7.10.2007 "президентом Чеченской Республики Ичкерия в изгнании", бандитом, рэкетиром, кровавым убийцей Доку Умаровым по кличке Абу Усман, ликвидированным осенью 2013-го в результате спецоперации российских силовиков. В последние годы боевики "Имарата Кавказ"* практически полностью переместились в ряды джихадистов на территории Сирии. Многие там и сдохли.

Вечером 16 мая пришла информация, что уничтожен нынешний руководитель "Имарата Кавказ"* по кличке Абдулла Цумада, аварец, выходец из Цумадинского района Дагестана. Об этом сообщается в заявлении боевиков, распространенном в Сети: "Мы просим у Аллаха принять его свидетельство и ввести его в сады рая Аль-Фирдаус".

Вскоре стало известно, что террорист получил 7 пуль рядом со своим домом в Идлибе. По некоторым данным, он был знаком с ликвидаторами.



*Террористическая организация, запрещенная в России