Зимой Европу ждет вторая, более смертоносная волна коронавируса, - гонит жути The Telegraph

15 мая 2020 г.

Энн Галлэнд | The Telegraph



"Европейские страны должны готовиться ко второй смертоносной волне коронавирусной инфекции, так как пандемия еще не закончилась, предрекает высокопоставленный представитель Всемирной организации здравоохранения в Европе", - передает The Telegraph.

"В эксклюзивном интервью The Telegraph доктор Ханс Клюге, директор ВОЗ по Европе, сделал строгое предупреждение странам, начинающим ослаблять свои карантинные ограничения, заявив, что сейчас "время для подготовки, а не празднований".

"Доктор Клюге подчеркнул, что хотя число случаев Covid-19 в таких странах, как Великобритания, Франция и Италия, начинает падать, это не означает, что пандемия подходит к концу. Эпицентр европейской вспышки в настоящее время переместился на восток, и количество случаев заболевания растет в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане, предупредил он. Страны должны использовать это время с умом и начать укреплять системы общественного здравоохранения, а также наращивать мощности в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии, сказал он", - говорится в статье.

"Сингапур и Япония рано поняли, что это не время для празднований, это время для подготовки. Это то, что делают скандинавские страны - они не исключают вторую волну, но они надеются, что она будет локализована, и они смогут справиться с ней быстро", - указал доктор Клюге.

Он также опасается, что вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой других инфекционных заболеваний: "Я очень обеспокоен двойной волной - осенью у нас может быть вторая волна Covid и еще одна волна сезонного гриппа или кори. Два года назад у нас было 500 тыс. детей, не имевших прививки от кори".

"Многие эксперты, - пишет The Telegraph, - в том числе профессор Крис Уитти, главный медицинский чиновники Англии, считают, что вторая волна пандемии может оказаться даже более опасной, чем первая, ссылаясь в качестве доказательства на пандемию гриппа-испанки 1918-20 годов. (...)"

"Из истории мы знаем, что в условиях пандемии по странам, которые не пострадали на ранней стадии, может ударить вторая волна, - сказал доктор Клюге. - Что нас ждет в Африке и Восточной Европе? Они находятся вне кривой - некоторые страны говорят: "У нас не так, как в Италии", а затем, через две недели - бум! К сожалению, по ним может ударить вторая волна, поэтому мы должны быть очень, очень осторожны ".

"В последние пару недель многие европейские страны начали открывать свои разбитые экономики и позволили некоторое возобновление нормальной жизни, - напоминает газета. - В начале этого месяца испанскому населению впервые за 7 недель было разрешено заниматься спортом на свежем воздухе, а в некоторых районах Германии открылись рестораны. Во Франции людям больше не нужны разрешения на передвижения, чтобы объяснить, почему они вышли из дома".

"Но в отсутствие эффективного лечения вируса или вакцины, отмечает доктор Клюге, любой карантин должен сопровождаться строгими мерами общественного здравоохранения, включая всестороннюю проверку контактов и тестирование (...) - а любое ослабление ограничений карантина должно производиться "постепенно и осторожно". (...)

"Пандемия показала, надеется он, что теперь здоровье должно быть в первых строках политической повестки дня. "Мы всегда думали, что здоровье является движущей силой экономического процветания, но все серьезнее - там, где нет здоровья, нет экономики, - добавил он. - Это урок, о котором нельзя забывать".

Источник: The Telegraph