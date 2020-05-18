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В Казахстане опять расплодились сайгаки. Еда...
12:37 18.05.2020

До пяти тысяч увеличилось поголовье сайги в Павлодарской области

До пяти тысяч увеличилось поголовье сайги в Павлодарской области. Мораторий на отстрел степной антилопы продлен до 2023 года, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев, в основном сайга обитает в Железинском, Баянаульском и Майском районах. "Уголовным кодексом предусмотрено наказание за незаконную добычу, приобретение, хранение, уничтожение сайги, - уточнил Руслан Тулепбаев. - Благодаря совместной работе природоохранных организаций поголовье сайгаков, обитающих на территории области, растет".

В настоящее время количество мигрирующих сайгаков увеличилось до 5 тысяч голов, число с каждым годом увеличивается. С 2017 года охраной исчезающего вида животного мира занимается республиканское предприятие "ПО "Охотзоопром", имеющее необходимую технику и оборудование. Так, в распоряжении опорного пункта Баянаульского района 12 специалистов, четыре внедорожника, КамАЗы, а также приборы ночного видения, фото- и видеофиксации. По информации руководителя опорного пункта Марата Данькина, сейчас у степной антилопы идет окот.

"Если до 2016 года сайгаки встречались малыми группами по 10-15 особей, то сейчас визуально уже видно увеличение численности сайги, оно составляет около пяти тысяч голов, - пояснил Марат Данькин. – Это мигрирующее животное значительного вреда крестьянским хозяйствам не наносит. Сайгаки на несколько дней останавливаются только на период окота". Отметим, что последний случай отстрела сайги в Прииртышье был зафиксирован в августе 2018 года. Размеры возмещения вреда за незаконное изъятие сайгаков составляют 500 МРП, или 1 389 тыс. тенге, за самца сайги, 350 МРП, или 972,3 тыс. тенге, - за самку и молодняк.

Источник - inform.kz
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