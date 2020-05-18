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Каз"Оборонку" (АО "НК "Казахстан инжиниринг") возглавил политолог-агроном А.Сарсембаев
13:02 18.05.2020

Решением совета директоров АО "НК "Казахстан инжиниринг" председателем правления назначен Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на сайт компании.

Ранее занимавший данный пост К.Бишимов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич родился 25 августа 1978 года в г.Целиноград. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский государственный агротехнический университет им. С. Сейфуллина, юрист, экономист-менеджер. Академия государственного управления при президенте РК, по специальности "государственное управление".С 1996 года работал налоговым инспектором, начальником отдела, президентом ТОО "Специализированный центр правового консалтинга и предпринимательской инициативы "Континент", главным специалистом ГУ "Департамент по администрированию программ развития города Астаны".С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, министерства транспорта и коммуникаций РК.В 2006 году назначен главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.2007-09гг - первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.2009-10гг - генеральный директор ТОО "МТМ-агросервис".2010-14 гг - управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" .С 2015 года руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Астаны".С 2016 года занимал должность акима района "Алматы" г.Нур-Султан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - inform.kz
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