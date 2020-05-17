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Доктору Абдулле доверили переговоры с талибами
13:27 18.05.2020

Опубликовано: 17.05.2020 Григорий АЛЕКСЕЕНКО

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический конкурент Абдулла Абдулла смогли урегулировать спор вокруг результатов прошедших в 2019 году президентских выборов.
Согласно тексту соглашения, доктор Абдулла должен возглавить Высший совет национального примирения и курировать предстоящие переговоры администрации с движением "Талибан" (запрещено в РФ), в то время как Гани останется на посту президента. Договоренности касаются и того, кто будет теперь контролировать несколько ключевых министерств в стране. Примерно половина кабинета министров будет находиться в зоне ответственности доктора Абдуллы.

До настоящего времени это было главным предметом спора.
Гани официально доверил своему оппоненту министерства юстиции, труда и социальных дел, беженцев и репатриации, транспорта, экономики, сельского хозяйства, ирригации и животноводства, высшего образования, границ и племенных вопросов, промышленности и коммерции, телекоммуникаций и информационных технологий. Согласно сделке, губернаторы афганских провинций должны будут назначаться на основе общих правил, которые должны быть согласованы обеими сторонами.

Назначения и увольнения должны производиться на основании уважительных причин, а новые лица будут назначаться в соответствии с их реальными заслугами. Вероятно, эти пункты были добавлены после появления "параллельных" губернаторов из-за спора в Кабуле.
Интересно, что текст соглашения предполагает присвоение звания маршала лидеру этнических узбеков генералу Рашиду Дустуму, которого в Афганистане обвиняют в военных преступлениях и сексуальных скандалах. Как раскрыли накануне источники издания The New York Times, "продвижение" было обещано опальному политику лично доктором Абдуллой. Однако будет ли теперь Дустум играть более активную роль в афганской политике, до конца не ясно. По широко распространенному среди экспертов мнению, Дустум считается человеком президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Прежние усилия Дустума по формированию альянса между лидерами афганских этнических меньшинств рассматривались как протурецкая инициатива.
Высший совет национального примирения, который теперь будет возглавлять Абдулла, будет располагаться в здании, где находился исполнительный совет, – на территории Арг.

В рамках протокола Абдулла будет фигурировать в качестве второго лица в государстве. Его кураторство, с одной стороны, призвано снизить конфликтность потенциального диалога с талибами, а с другой –устранить недовольство внешних игроков последними действиями Гани. Конечно, судьбу этого компромисса можно поставить под сомнение с учетом того, что подписанное с американскими гарантиями соглашение от 2014 года так и не было выполнено. Да и мало кто может помешать Гани продолжить перераспределять властные полномочия в пользу своих советников.
Но похоже, что негласное понижение качества отношений с Западом вынудило Гани сделать уступки своему сопернику. Правда, экономическую помощь США это вряд ли поможет вернуть.

Источник - afghanistan.ru
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