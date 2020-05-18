 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер КазЖурналист Бейсен Куранбек
15:22 18.05.2020

. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье и близким родственникам скончавшегося известного журналиста, директора телеканала "Жетысу" Бейсена Куранбека. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА "Казинформ". Аида Балаева: Бейсен Куранбек оставил свой след в казахской журналистике Скончался известный журналист Бейсен Куранбек "В связи с кончиной известного журналиста, популярного телеведущего Бейсена Куранбека разделяю ваше глубокое горе и выражаю соболезнования.

Бейсен Куранбек занимал свое место в казахской журналистике, оставил в ней свой профессиональный след. Он вел программы "Айтуға оңай", "Қарекет" на национальном телеканале "Казахстан", чем заслужил горячую любовь и благодарность людей. В качестве директора канала "Жетысу" проявил себя компетентным руководителем, эффективным организатором. Пусть земля будет ему пухом!", – говорится в телеграмме. Ранее сообщалось о том, что на 49-м году жизни скончался известный журналист Бейсен Куранбек.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - inform.kz
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