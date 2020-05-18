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Разбилась пилотесса лучшей авиагруппы ВВС Канады (Snowbirds) - капитан Кейси (видео)
15:39 18.05.2020

Опубликовано видео крушения самолета канадских ВВС

Видеозапись крушения самолета пилотажной группы Snowbirds ("Снегири") канадских ВВС появилось в Сети. Ее выложил один из пользователей Twitter, а потом распространили местные СМИ. Очевидец трагедии заснял полет на небольшой высоте двух самолетов CT-114 Tutor. На кадрах видно, как в определенный момент один из них начал резко набирать высоту, а затем рухнул на землю.

Прежде чем машина ударилась о землю, одному из пилотов удалось катапультироваться. Он выжил, хотя и получил серьезные травмы. Другой член экипажа погиб. Им оказалась капитан Дженифер Кейси. Как сообщают местные СМИ, на службу в ВВС она поступила в 2014 году, в 2018 году стала членом пилотажной группы Snowbirds и была ее официальным представителем по связям с общественностью. Соболезнования членам семьи погибшего военнослужащего уже направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трагедия произошла в воскресенье вскоре после взлета пилотажной пары с аэродрома города Камлупса (провинция Британская Колумбия). Обломки самолета рухнули на жилой дом, но о других пострадавших СМИ не сообщают.

Пилотажная группа проводила тренировки в преддверии очередного авиашоу, которое должно было поддержать население и врачей во время карантина, введенного из-за коронавируса. В последние две недели группа с этой целью летала по всей стране. По словам Трюдо, "их мастерство вызывало улыбки на лицах канадцев и заставляло гордиться ими".




Юрий Когалов

Источник - РГ
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