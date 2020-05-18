Закавказье на выходе из пандемии в войну: узел в зоне ОДКБ

15:49 18.05.2020

Действуя через Азербайджан с политическим прикрытием разблокирования затяжного карабахского конфликта, Турция способна вовлечь в военно-политический сценарий Россию и другие страны ОДКБ. Для российского руководства это станет очередной дилеммой: помогать нельзя отстраниться. И в новой реальности от запятой в этом выражении будет зависеть гораздо больше, нежели репутация "своих не бросаем".



РОМАН ГАЗЕНКО



В середине июня 2018 года тесно связанный со спецслужбами США аналитик Джордж Фридман в интервью польской газете Polska Times высказал свой прогноз: после 2020 года Россия распадется, а светлое будущее гарантированно ждет ряд стран "второго мирового эшелона". Среди них он особо выделил Турцию, назвав ее "политическим чемпионом".



Если отвлечься от пропагандистских приемов "самосбывающихся пророчеств" и отнестись к источнику серьезно, то на что сверхинформированный американский прогнозист мог опираться в своих заключениях?



Нынешнее положение Турции отнюдь не позволяет причислить ее к мировым игрокам высшей лиги. Турецкую Республику сотрясают глубочайшие внутриполитические проблемы. Прежде всего президенту Эрдогану не удается погасить многолетний военный конфликт в курдских регионах на собственной территории и остановить падение своей популярности среди светского городского населения.



Эрдоган решает эти внутриполитические задачи попытками играть за пределами страны. Он активно вклинился в военно-политические узлы в Сирии и Ливии. Очевидно, что участие Турции в этих конфликтах на внешнем контуре мотивируется прежде всего тактическими рефлексами на внутриполитические вызовы.



Иное дело - гибридная турецкая оккупация Грузии. Лавинообразное турецкое инвестирование в объекты недвижимости и торговли, а также фактический захват грузинской курортно-туристической отрасли в Аджарии - это стратегические игры. А гибридный характер этих действий подтверждается активизацией сети протурецких исламистских ячеек по всей территории Грузии. Особенным стратегическим сигналом для российского внешнеполитического ведомства должна стать уйгурская исламистская ячейка в Гори в непосредственной близости от российской границы.



Не исключено, что стиснутый внутриполитическим кризисом Эрдоган нашел ключ к его разрешению - открыть ногой дверь в клуб мировых политических тяжеловесов. Для этого достаточно не ввязываться в созданные сильными мира сего проблемные узлы, а завязать свой.



Еще в 2017 году член парламентского комитета по безопасности и обороне Азербайджана Захид Орудж заявил, что формула турецко-азербайджанского сотрудничества должна звучать как "Одна нация - одна армия". Это означает отнюдь не теоретическую готовность Турции вписаться на стороне своего стратегического союзника в решение карабахской проблемы.



Однако не исключено, что Карабах как армянский анклав на территории Азербайджана уже не цель, а повод к широкомасштабной агрессии против Армении. Эти опасения подкрепляют проведенные в марте 2020 года военные учения азербайджанской армии в Нахичевани - азербайджанской территориальной эксклавной автономии между Арменией, Турцией и Ираном.



"Турция готова вступить в войну с Россией 17-й раз, чтобы расчленить ее изнутри". Об этом в феврале 2020 заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки в эфире телеканала A Haber. Он напомнил, что на территории РФ проживает порядка 25 млн мусульман, которые, по его словам, "расчленят страну изнутри". Месут Хакки подчеркнул, что "месть Турции будет ужасной". Таким образом турецкий лидер отреагировал на атаку сирийских ВВС по военным Турции.



Очевидно, что для Азербайджана перспектива превращения назревшего регионального конфликта в глобально-стратегический создает риски, идущие вразрез со сбалансированными добрососедскими отношениями с Россией.



Тем не менее 13 мая 2020 года вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по селу Беркабер в Тавушской области на северо-востоке Армении из крупнокалиберного оружия. Это можно считать открытым заявлением Турцией своих стратегических интересов в регионе, которые она может решать руками Азербайджана. Обстрел из тяжелого вооружения армянской территории - логический перевод ряда ежегодных совместных турецко-азербайджанских военных учений в фазу открытой территориальной агрессии. Достаточно упомянуть последние: июнь 2019 - тактические учения с боевыми стрельбами в Нахичевани, сентябрь - совместные летно-тактические учения "TurAz Qartal?-2019".



И вот сейчас, согласно утвержденному президентом Азербайджана Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, с 18 по 22 мая в Азербайджане пройдут беспрецедентно широкомасштабные военные учения. В маневрах примут участие до 10 тысяч личного состава ВС, около 120 единиц бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотники. Для сравнения: в недавних общевойсковых учениях НАТО в Европе "Defender Europe 2020", самых многочисленных со времени распада Варшавского Договора, приняло участие 20 тысяч военнослужащих. Что толкает официальный Баку демонстрировать военную мощь, задействуя на своем небольшом территориальном плацдарме половину численности полностью развернутых оперативных сил НАТО в Европе, причем сейчас, когда "невоенные" мусульмане в этой исламской стране держат строгий пост Рамадан? COVID-19 НАТО не помеха, азербайджанскую же армию не останавливают ни карантин, ни исламский пост.



Со времен упомянутого Варшавского Договора любые широкомасштабные учения противника рассматривались как первый этап вероятной агрессии.



"Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбоштурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника. Проверка практических действий войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах", - уточняет военное ведомство Азербайджана



Министерство обороны Армении обращает внимание ОБСЕ и международной общественности на то, что Азербайджан проводит военные учения без предварительного уведомления. Использование наступательных вооружений в предстоящих учениях недвусмысленно свидетельствует о том, что их сценарий учений носит явно необоронительный характер. При этом Баку недвусмысленно дает понять, что стандартная в таких случаях ответная мобилизация сил армянского министерства обороны может быть расценена как casus belli. В заявлении минобороны Азербайджана от 14 мая отмечается: "В случае какой-либо провокации со стороны противника ВС Азербайджана решительно ее пресекут, применив силу".



Возможный ответ на вопрос, кто является подлинным автором "наступательного сценария", содержит телевизионное выступление президента Турции на следующий день после этого заявления азербайджанского военного ведомства, Реджеп Тайип Эрдоган заявил:



"Турция продолжит борьбу с терроризмом и внешними врагами от сатанинских сил из числа армянского и греческого лобби до врагов в Персидском заливе".



Действуя через Азербайджан с политическим прикрытием разблокирования затяжного карабахского конфликта, Турция способна вовлечь в военно-политический сценарий Россию и другие страны ОДКБ. Для российского руководства это станет очередной дилеммой: помогать нельзя отстраниться. И в новой реальности от запятой в этом выражении будет зависеть гораздо больше, нежели репутация "своих не бросаем".