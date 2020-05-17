Грядет ли ядерная анархия. Угроза прекращения действия СНВ-3 вполне реальна, - Ю.Паниев

17:32 18.05.2020 Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



17 мая 2020



Несмотря на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп заложили основу для переговоров о СНВ-3, судьба договора остается под большим вопросом.

Пандемия COVID-19 привела к серьезным изменениям в жизни сотен миллионов людей, и этот кризис, по мнению аналитиков, будет иметь далеко идущие последствия для всего человечества. Но охватившая мир чрезвычайная ситуация не отменяет остроту других международных проблем, которые становятся еще более трудноразрешимыми. Из-за коронавируса в конце апреля была перенесена обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который имеет фундаментальное значение для международной безопасности и стратегической стабильности. В МИД РФ надеются, что этот факт не станет поводом для критиков договора – а их немало в разных государствах и структурах – для того, чтобы ставить под сомнение его непреходящую ценность. Тем более что, согласно докладу Международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), в 2019 году мировые расходы на развитие этого вида вооружений поставили рекорд со времен окончания холодной войны.

Девять ядерных держав (пять официальных членов ядерного клуба – США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) потратили на эти цели почти 73 млрд долл. – на 10% больше показателя предыдущего года. При этом США вложили в развитие своего ядерного арсенала столько же (35,4 млрд долл.), сколько все остальные атомные державы вместе взятые. На второе место ICAN поставила Китай, расходы которого оцениваются в 10,4 млрд долл. Третье место занимает Великобритания (8,9 млрд), за которой идут Россия (8,5 млрд) и Франция (4,8 млрд).

Всего на планете, по оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), насчитывается более 13,8 тыс. ядерных боезарядов, свыше 90% которых сосредоточены у США и России. В настоящее время количество российских и американских ядерных боеголовок (по 1550 с каждой стороны) ограничено Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанным в 2010 году и истекающим в феврале 2021-го.

Россия предлагает Соединенным Штатам продлить этот фактически единственный на сегодняшний день правовой инструмент, сдерживающий гонку стратегических ядерных вооружений, что юридически несложно. СНВ-3 играет главную роль в укреплении взаимной транспарентности и предсказуемости. По состоянию на конец марта стороны провели 328 инспекций на местах – посещений баз межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

Однако Москва пока не получила "никаких сигналов, которые могли бы быть восприняты как свидетельствующие о формирующемся настрое в пользу продления ДСНВ", заявил 14 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео считает, что телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 3 мая заложил основу для подготовки к переговорам о продлении СНВ-3. Во всяком случае, в Вашингтоне, по словам Помпео, "начали формировать команды для движения вперед".

Американскую делегацию, по замыслу Трампа, должен возглавить Маршалл Биллингсли, которого он в апреле назначил своим спецпредставителем по контролю над вооружениями, а в начале мая предложил кандидатом на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Однако эта номинация была воспринята в штыки многими законодателями и представителями более 20 правозащитных организаций. Биллингсли припомнили, что во время президентства Джорджа Буша-младшего он работал в Пентагоне, где занимался борьбой с терроризмом и имел отношение к внедрению пыток и незаконных методов допроса в тюрьме Гуантанамо.

Именно на этот факт из обширного послужного списка Биллингсли обратил внимание член комитета Сената США по международным отношениям, демократ Роберт Менендес, назвав его назначение на столь ответственный пост чудовищным решением. "Это не тот человек, которого следует ставить во главе нашей дипломатии в ядерной сфере. Если администрация действительно серьезно относится к тому, чтобы продвигать эффективную повестку в сфере контроля над вооружениями, она должна сменить свой курс и как можно скорее выдвинуть квалифицированных людей на вакантные должности в сфере контроля над вооружениями в Госдепартаменте",– заявил он. Менендес и ряд влиятельных сенаторов дали понять, что будут противиться назначению Биллингсли заместителем госсекретаря.

Ситуация осложняется тем, что Вашингтон выдвигает все новые условия относительно продления СНВ-3. Среди них, по мнению главы Пентагона Марка Эспера, не только охват договором нового российского стратегического и тактического ядерного оружия, но и непременное участие в договоренностях Китая.

Эти требования никак не соотносятся с продлением СНВ-3, считают в Москве. Пролонгация несовместима с присоединением к переговорам Китая, так как СНВ-3 – двусторонний договор. А в Пекине заявляют о незаинтересованности в разработке трехстороннего документа, поскольку китайский ядерный арсенал якобы существенно уступает по мощи американскому и российскому.

Впрочем, как следует из недавней статьи в пекинской Global Times (англоязычная версия "Жэньминь Жибао", которая доносит мнение Коммунистической партии Китая по международным вопросам), Поднебесной необходимо за относительно короткое время увеличить количество своих ядерных боезарядов до 1 тыс., а МБР "Дунфэн-41" – до 100. Более широкий ядерный арсенал требуется для того, чтобы обуздать стратегические амбиции США. И вот уже в недавнем интервью газeте Washington Times Биллингсли прямо говорит, что "участие Китая – ключевой фактор для подписания с Россией нового договора СНВ". Прежде чем Москва начнет думать о каком-либо продлении договора, она должна "пригласить Китай за стол переговоров".То есть никакого договора с Россией без Китая не будет – что равнозначно отказу от СНВ-3 вообще.

Абсурдными считают в Москве и требования Вашингтона включить в договор новейшие российские вооружения, которые не значатся в СНВ-3. Хотя Россия сама уже объявила, что две новые системы (гиперзвуковой планирующий блок "Авангард" и тяжелая межконтинентальная ракета шахтного базирования "Сармат") из шести обнародованных Путиным в 2018 году подлежат засчету в рамках СНВ-3. Остальные четыре системы под него не подпадают и теоретически могут стать предметом нового договора, скажем, СНВ-4. Ведь если текст действующего документа изменить, то его придется утверждать заново, а на это времени уже не остается.

Потеря СНВ-3 будет иметь катастрофические последствия для безопасности России, США и всего мира в целом. "Главное – существенно сократится взаимное понимание наших стран в отношении стратегических ядерных арсеналов друг друга. Дефицит доверия будет быстро нарастать. Чем меньше мы будем знать, тем больше нам придется учитывать негативные сценарии развития событий. С ростом ядерных арсеналов, ослаблением мер транспарентности и сокращением каналов связи риск непреднамеренного использования ядерного оружия будет повышаться, равно как и вероятность, что кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт", – бьют тревогу в совместной статье в журнале Foreign Affairs посол РФ в США Анатолий Антонов и бывший заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

О приближении ядерной анархии заявил на минувшей неделе и немецкий историк Михаэль Штюрмер. Он отмечает в Welt, что стратегическая архитектура мира, созданная в годы холодной войны и предполагающая стабильность за счет страха взаимного уничтожения, начинает рушиться, и "стук копыт всадников апокалипсиса приближается". По мнению Штюрмера, модель, при которой контроль над вооружениями и мировую стабильность осуществляли главным образом Россия и США, больше не актуальна и не отражает реального положения дел в мире.

На этом фоне в Германии разгорелся спор о целесообразности дальнейшего размещения на ее территории ядерного оружия США, которые при Трампе дали понять, что "оно нужно не только для сдерживания, но и для ведения войн". Представители Социал-демократической партии Германии требуют вывести его, так как в прошлом году Пентагон принял новую Доктрину о ядерных операциях, оставив за собой право применения ядерного оружия в ограниченном масштабе для преломления хода конфликтов с применением обычных вооружений.

Однако партнеры социал-демократов по правящей коалиции из Христианско-демократического союза (ХДС) категорически против. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заверил, что Берлин остается приверженным своим обязательствам в рамках сохранения ядерного потенциала НАТО.

В дискуссию о судьбе американского ядерного оружия в ФРГ включились внешние игроки. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг напомнил, что США предоставляют европейцам "ядерный зонтик". Посол США в Берлине Ричард Гренелл призвал немцев "не подрывать солидарность, которая лежит в основе ядерного сдерживания НАТО". А американский посол в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что США могут передислоцировать ядерное оружие из Германии в Польшу. "Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя", – написала она в Twitter в пятницу.

Польские власти пока не отреагировали на предложение Мосбахер. Отметим, что размещение ядерного оружия на территории Польши было бы грубым нарушением Основополагающего акта Россия–НАТО от 1997 года.



17 мая 2020 Источник - ng.ru

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