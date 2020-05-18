Непутевый Махлуф. Раскол в клане Асада, - И.Субботин

21:52 18.05.2020

Конфликт среди родственников Асада угрожает балансу сил в Дамаске



Кузена сирийского президента могут лишить телекоммуникационного бизнеса



Министерство коммуникаций и технологий Сирии заявило, что будет добиваться через суд погашения долгов главного в стране оператора связи Syriatel. Его владельцем является кузен сирийского лидера Рами Махлуф, который год назад столкнулся с обвинениями в сокрытии доходов и уклонении от налогов в период войны. Давление на крупнейшего в Сирии магната связывают с желанием официального Дамаска пополнить бюджет. Интригой внутриэлитной борьбы становится ее возможное влияние на политическую систему страны.

О том, что теперь телекоммуникационному гиганту грозит судебное разбирательство, Министерство коммуникаций и технологий Сирии сообщило в пресс-релизе. "Прошло две недели с момента истечения срока отсрочки, предоставленной руководству компании Syriatel для погашения задолженности, – говорится в заявлении ведомства. – Однако, несмотря на проявленную правительственной стороной гибкость, эта компания отказалась вернуть в казну назначенную сумму". В этой ситуации надзорные органы намерены "прибегнуть к закону, чтобы защитить интересы государства", подчеркивает министерство. По официальным оценкам, долг оператора по уплате лицензионных платежей составил 334 млн долл.



Компания Syriatel, которой принадлежит 70% рынка мобильной связи в Сирии, за последнее время столкнулась с рядом формальных ограничений, которые были интерпретированы экспертами как признак личного конфликта между президентом Башаром Асадом и его кузеном. За эти недели подобные версии получили подтверждение: Махлуф опубликовал в Facebook целый ряд видеообращений к своему брату с жалобами на преследование.



Публично Дамаск держит дистанцию с магнатом, который за долгие годы стал символом коррупции и непотизма в Сирии. Отчасти это можно понять и по самой стилистике обращений Махлуфа, которая говорит, что он лишен доступа к президентскому дворцу. Разрыв с властями дал знать о себе еще в 2019 году, когда бизнесмен попал в перечень крупных деятелей, официально обвиняющихся в сокрытии доходов и уклонении от налоговых обязательств в условиях вооруженного конфликта.



О мотивах инициаторов масштабной кампании по давлению на Махлуфа с достоверностью могут судить, пожалуй, только близкие к Асаду круги. Однако публичные ремарки самого сирийского лидера косвенно свидетельствуют о заинтересованности властей в пополнении истощенного войной и санкциями бюджета за счет крупных предпринимателей. Так, в этом месяце Асад потребовал от кабинета министров "принять все меры против спекулянтов, которые бессовестным путем наживаются за счет населения".



Конфликт, который затронул отношения внутри одного из самых влиятельных алавитских кланов, дал арабским СМИ повод для спекуляций о том, что за "антикоррупционной" кампанией стоит Россия. Однако в экспертной среде смотрят на эту версию с долей скепсиса. "Сирийский режим, который привык к дотационным или контрабандным экономическим схемам сотрудничества со своими партнерами в условиях международных санкций, пытается лишить влияния магнатов, набравших авторитет за годы войны, – объяснил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Отсюда – недвусмысленные намеки Махлуфа на то, что в алавитской общине могут произойти изменения, которые отразятся на поддержке Асада".



Мардасов полагает, что в случае со скандалом вокруг Махлуфа реальны несколько сценариев. "На мой взгляд, возможны его выход из ряда компаний-должников и сохранение за собой другой довольно большой части активов, – заявил аналитик. – При этом его заявления только подыграют Асаду перед выборами 2021 года, поскольку тот пытается имитировать "открытость и свободу слова" в стране. Помимо этого, возможно дальнейшее "раскулачивание" по примеру братьев Джабер, что повлечет за собой перебалансировку всей политической системы, потому что семья Махлуфов занимает весомое место в тех же силовых структурах страны".

Асад может легко найти замену Махлуфу в ряде секторов экономики. "Это может произойти за счет расширения бизнеса бизнесмена Самера Фоза или связанных с Махером Асадом суннитских бизнесменов, что поможет сымитировать этноконфессиональный баланс, – отмечает Мардасов. – В любом случае алавитское сообщество сейчас переживает кризисный момент. Оно не концентрируется в Латакии и разбито на разные по степени лояльности группы, которые находятся в центре внимания режима или которые по объективным причинам удалились от общины, как это произошло с генералом Сухелем аль-Хасаном. Он теперь абсолютно не полагается на клановый характер комплектования своей 25-й дивизии спецназа Сирийской арабской армии".



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

18 мая 2020