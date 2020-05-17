Американо-китайская распря довела до отставки главу ВТО Азеведу

21:58 18.05.2020

Почему глава ВТО досрочно покинет свой пост

Масштаб американо-китайского конфликта превзошел возможности Всемирной торговой организации



Об авторе: Алексей Павлович Портанский – профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

17 мая 2020



Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку за год до окончания второго мандата. Об этом он объявил 14 мая в штаб-квартире ВТО в Женеве. В качестве причины Азеведу сослался на семейные обстоятельства и желание обеспечить плавный переход руководства организацией к своему сменщику до проведения очередной министерской конференции ВТО в 2021 году.



Прежде чем взойти на пост высокопоставленного международного чиновника, Азеведу в течение пяти лет являлся постоянным представителем Бразилии при штаб-квартире ВТО, зарекомендовав себя умелым переговорщиком, которому пришлось отстаивать интересы своей страны в сложнейших торговых спорах с США и ЕС. На должность гендиректора ВТО он был выдвинут в 2013 году, сменив на нем француза Паскаля Лами.

Первой амбициозной задачей, которую поставил перед собой Азеведу, был вывод из глубочайшего кризиса торговых переговоров Доха-раунда. Результаты оказались заметно ниже ожиданий: в 2013 году было подписано многостороннее соглашение об упрощении процедур торговли (TFA), через два года – ряд соглашений по экспортной конкуренции в агросекторе и второе соглашение по торговле в сфере информационных технологий (ITA-II). Но одновременно на министерской конференции в Найроби в 2015 году Азеведу пришлось засвидетельствовать глубокий раскол между развитыми и развивающимися странами по повестке Доха-раунда. Если первые настаивали на ее модернизации, то вторые требовали оставить повестку без изменений вплоть до окончательного ее выполнения.

Однако с самыми серьезными вызовами, которых не ведали его предшественники, Азеведу суждено было столкнуться в последние пару лет. Тарифная война между США и Китаем и остановка функционирования Апелляционного органа (АО) в системе разрешения споров ВТО в начале декабря 2019-го стали тяжелейшими испытаниями для организации.



И то и другое явилось следствием агрессивной торговой политики, провозглашенной администрацией Дональда Трампа с момента его прихода в Белый дом. По убеждению Трампа, ВТО все последние годы защищала интересы любой страны, кроме Соединенных Штатов. Особая претензия Вашингтона в этом плане связана с Китаем, которому, по его мнению, ВТО потворствует в нарушении установленных правил торговли. Претензии США, в частности, касаются применяемых Пекином госсубсидий и статуса развивающейся страны, дающего Китаю, по мнению американцев, неоправданные привилегии в ВТО. Эти претензии, собственно, и стали причинами развязывания Вашингтоном торговой войны со своим экономическим соперником, которая сопровождалась масштабными нарушениями правил и принципов ВТО, что не могло не стать шоком для руководства организации.

Могла ли ВТО совладать с подобными нарушениями? Некоторые авторитетные эксперты полагают, что ВТО далеко не в полной мере задействовала свои возможности в урегулировании торгового конфликта США–Китай. Справедлив ли такой упрек? Когда в противоборство вступают два крупнейших глобальных игрока, рассчитывать, что какой-либо даже самый авторитетный международный институт справится с урегулированием конфликта между ними, вряд ли возможно на 100%. Нынешнее противостояние между Вашингтоном и Пекином выходит за рамки того или иного торгового спора: представления двух акторов о справедливости в современных международных экономических отношениях весьма далеки друг от друга. Масштаб конфликта явно превзошел возможности технического инструментария, которым располагает ВТО, для его разрешения требуется иной, более высокий политический уровень. Опытный дипломат Азеведу, видимо, лучше других понял это.

Пандемия коронавируса дала новые поводы для критики женевского института. Высказываются мнения, что под руководством Азеведу организация намеренно держалась в тени в это время, не реагируя должным образом на экспортные ограничения на медицинское оборудование, введенные многими правительствами. С одной стороны, упрек может показаться оправданным, но, с другой, у ВТО нет полномочий для подобного публичного вмешательства. Тем временем запреты на экспорт медоборудования спровоцировали не только торговую, но и социально-политическую напряженность.

Между тем в США продолжилась критика в адрес ВТО и ее руководства. В последние недели в Конгрессе было предложено два законопроекта о выходе США из организации – в обоих содержалась ссылка на то, что коронавирус "обнажил необходимость защиты суверенитета США". Автор одного из них – сенатор-республиканец Джон Хоули – не удержался при этом от мелкого хамского выпада в адрес Азеведу, узнав о его решении подать в отставку: "Просто выключи свет, когда будешь уходить", – написал сенатор в своем Twitter.

Однако профессионалы в администрации США, несмотря на свои нападки на ВТО, отдают должное компетентности и опыту нынешнего главы организации. По словам Роберта Лайтхайзера, представителя США на международных торговых переговорах, заменить бразильца будет не так просто.

Азеведу, несомненно, понимал миссию ВТО в современном мире. Около года назад, будучи в США, он сказал: "Возможно, ВТО не идеальна, но она тем не менее необходима. Ибо ее существование не позволяет нам жить в мире, где царит закон джунглей, по крайней мере в отношении торговли". Возможно, его недостатком было то, что он ограничивался технократическим подходом. Но существующие нынче глобальные вызовы, в том числе пандемия COVID-19 и американо-китайское соперничество, требуют, чтобы организация обладала большим весом и влиянием. Справедливости ради следует заметить, что решение этого вопроса зависит не только от личности главы ВТО, но и в значительной мере от того, какую роль придает организации мировое сообщество. Очевидно, обсуждением этого должна всерьез заняться G20.

Имена возможных сменщиков Азеведу пока неизвестны. Не исключено, что им станет африканец, ибо на посту гендиректора ВТО побывали представители всех континентов, кроме Африки.

Что касается самого Азеведу, то трудно поверить, что полный сил в свои 62 года, с огромным опытом, уважением и авторитетом он отойдет в тень. В 2022 году на его родине в Бразилии должны состояться президентские выборы. Кажется, будет странным не увидеть его в числе кандидатов на этот пост.