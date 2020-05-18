Геополитика коронавируса. 25 последствий для человечества, - Вячеслав Никонов

00:20 19.05.2020 Об авторе: Вячеслав Алексеевич Никонов – председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы, декан факультета государственного управления МГУ.

18 мая 2020



Мы – в начале пандемии с точки зрения ее последствий.

Зачем интересоваться будущим? Да хотя бы затем, что именно там пройдет вся наша жизнь.

В условиях стремительных и драматических изменений предсказания особенно трудны. Сегодня, полагаю, нет сомнений, что главные движущие силы истории – "черные лебеди". События непредсказуемые и непредсказанные. Кто-то год назад предсказал нынешнюю пандемию? Нет, конечно.

Но многие перемены уже произошли или происходят. Кроме того, Анна Андреевна Ахматова была права, когда писала: "Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти".

Общее место всех современных рассуждений: в результате пандемии мир стал другим. Но насколько другим он стал? И стал ли мир другим?

1. На мой взгляд, пандемия не сломала старый мир, она даже не сломала повестку старого мира. Она выступила катализатором тех процессов, которые уже шли, ускорила их и сделала более явными.

Вирус – как землетрясение, он разрушил нестойкие конструкции, даже те, чей фасад выглядел вполне привлекательно.

2. Мировая система становится более фрагментированной.

Казалось бы, ничто так не сплачивает народы и государства, как общий враг. Стал ли такой очевидный вызов, как коронавирус, этим общим врагом? Нет, хотя часто говорят об обратном. С глобальным вирусом боролся каждый за себя. Национальные эгоизмы оказались сильнее. Саммит "двадцатки", прошедший в разгар пандемии, не принял ни одного конкретного решения.

3. Деглобализация. Пандемия ускорила уже шедшие процессы возвращения в собственную государственную скорлупу. Антиглобализационные меры – протекционизм, санкции, валютное манипулирование, ограничение миграции, поддержка собственного товаропроизводителя и т.д. – все то, что имело тенденцию к усилению до эпидемии, сейчас расцвело пышным цветом.

4. Растущая несостоятельность наднациональных структур. Международные организации проявили полную неспособность действовать в критической ситуации.

В ООН провалены все проекты предложенных Россией резолюций и не принято ни одной реальной меры или хотя бы рекомендации. Даже запланированный саммит учредителей Организации Объединенных Наций вряд ли способен вывести ООН из ее летаргического состояния.

Всемирную организацию здравоохранения не ругал только ленивый, и польза от нее действительно не слишком заметна. США – крупнейший донор ВОЗ – вообще прекратили финансирование организации.

Где были в период пандемии Бреттон-Вудские институты – Международный валютный фонд, Всемирный банк? Может, я что-то упустил, но я не слышал, чтобы они хоть кому-то сильно помогли.

Всемирная торговая организация вообще хранила полное молчание на фоне нарушения ее базовых правил свободы торговли всеми без исключения.

5. Дальнейшее проседание сверхдержавного статуса Соединенных Штатов.

Все мы с детства помним, наверное, игру в Царя горы. Так вот США – чемпион мира по этой игре. В основе американской политики – отстаивание места на самом верху всемирной пищевой цепочки путем предотвращения подъема альтернативного центра силы, способного бросить вызов глобальному доминированию США, или просто неподконтрольных Соединенным Штатам центров силы. Для борьбы с ними используются любые средства – экономические, политические, военные, информационные, имиджевые. Полагаю, все факторы американской силы – как жесткой, так и мягкой – в результате пандемии ослабнут.

Притягательность американской модели сильно померкла. Американское лидерство под большим вопросом на фоне тех картинок из Америки, которые сильно отличаются от голливудских стереотипов. Переполненные больницы. Самая высокая смертность от COVID-19 в мире. Десятки разлагающихся трупов в грузовиках и прицепах. Зашкаливающая смертность среди неимущих и афроамериканцев, не имеющих медицинской страховки.

Очень сильный удар по экономике. Оценки падения в первом квартале – до 5% ВВП, во втором – есть оценки, что до 45%. Во многом это связано со структурой ВВП, где три четверти приходится на потребление домохозяйств. Это потребление резко сжалось, количество безработных только за апрель выросло на 20 млн человек – с 4 до 14%. Под вопросом способность домохозяйств оплачивать кредиты.

Предвыборный период только усилил политический раздрай, общественно-политическая поляризация достигла немыслимых размеров. Начался парад суверенитетов штатов.

У США сохраняются возможности создать большие проблемы любой стране. Но Америка как пример… В чем?

6. Кризисные процессы в Европейском союзе как интеграционном объединении налицо. Шенген уже не действует, многие границы закрыты. Отношения внутри ЕС становятся все более напряженными. Просьбы стран Юга Европы – Италии, Испании – о помощи были блокированы Германией и Нидерландами.

По прогнозам, экономические последствия кризиса будут наиболее тяжелыми для Европы. Это плохо, потому что, несмотря на все санкции, страны ЕС – наши основные торговые партнеры.

Единой антиэпидемической политики у Евросоюза не получилось. Более того, выяснилось, что в ряде стран (например, в Италии) вообще нет эпидемиологической службы. Евросоюз как организация на глазах теряет субъектность.

7. Проседание Запада в целом. Западные страны оказались среди лидеров – по заражениям, смертям, неэффективности профилактических мер, экономическим потрясениям.

Подъем национальных эгоизмов, закрытие границ, неадекватность системы здравоохранения, ограничение свобод для борьбы с вирусом размывают образ Запада как носителя неких черт общества будущего, которому остальные должны подражать. Это очень серьезный удар по убедительности западной идейной модели.

Проседание Запада – вещь крайне опасная. Даже не столько потому, что утянет вниз всю мировую экономику. А потому что Запад, прежде всего США, начнет еще более яростно бороться за сохранение своей позиции на верху пищевой цепочки, используя любые средства.

8. Век Азии наступит раньше, чем многие думали, если уже не наступил. Перетекание силы и влияния на Восток только ускорится.

Сегодня уже ясно, что азиатские страны справляются с пандемией куда более эффективно, чем европейские. В последние годы больше половины всего прироста мировой экономики приходилось на две страны – Китай и Индию, а больше трети на одну – Китай. Полагаю, эта доля заметно увеличится, когда экономический рост возобновится. В Азии это уже произошло.

9. Нет шанса на то, что Соединенные Штаты тихо уйдут с горы. Американская вера в собственную исключительность никуда не делась.

Борьба за сохранение глобальной гегемонии потребует увеличения без того раздутых военных расходов. Но кризис породит проблему ограниченности или нехватки ресурсов для борьбы за доминирование, причем чем дальше, тем больше. США захотят ускорить жесткое разрешение конфликтов, пока процесс относительного, если не абсолютного, ослабления могущества Америки не зашел слишком далеко.

10. Главный конфликт современности теперь очевиден – схватка Америки с Китаем. КНР еще в 2014 году стала крупнейшей в мире экономикой по паритету покупательной способности (ППС) и продолжала расти темпами более 7% в год. КНР на верху пищевой цепочки – та опция, которая американцев абсолютно не устраивает.

В США очень быстро оформился внутриполитический антикитайский консенсус – на уровне обеих партий и общественного мнения.

Резко всплыла тема недобитых в начале 1990-х коммунистов. Множество сожалений о том, что холодную войну завершили раньше времени, отпраздновав только крушение СССР, но не коммунизма как такового.

Именно на Китай Соединенные Штаты возлагают ответственность за пандемию и намерены заставить его заплатить. Причем ясно, что речь пойдет о многотриллионных суммах в долларах. В американские суды уже поступили иски от американских штатов о взыскании ущерба с КНР. Догадайтесь с трех раз, кто эти суды выиграет? 13 мая в Сенат США внесена резолюция о санкциях в отношении Китая в связи с коронавирусом.

11. Китаю не удастся избежать конфронтации, если американцы ее навяжут. А они обязательно навяжут. Стратегическая культура Китая не трактует стратегию как конфронтацию и игру с нулевой суммой. И он не ставит цели глобальной гегемонии. Но Китай платить не будет и вызов примет.

Китай выглядит как более сильная сторона. У него более жизнестойкая экономика, демографический дивиденд. Похоже, КНР уже в этом или следующем квартале выйдет на положительную динамику в экономике. Пекин слабее в компоненте стратегических наступательных вооружений, но до них дело вряд ли дойдет. Впрочем, тема китайско-американской войны – не торговой, а настоящей – активно обсуждается в средствах массовой информации. Трамп уже заявил, что вызванная Китаем пандемия – хуже Перл-Харбора. После Перл-Харбора было объявление войны Японии. А если пандемия еще хуже, то чего можно ждать от Америки?

С китайской стороны, в свою очередь, последовали заявления о том, что Америка понимает только силу, а потому нужно нарастить количество стратегических ядерных боезарядов до 1 тыс.

12. Трансатлантическая солидарность оказалась под вопросом. Не гарантировано, что США в борьбе за сохранение гегемонии заручатся поддержкой всех союзников.

И захотят ли США тянуть за собой Европу? Захочет ли ЕС быть в одной упряжке со слабеющей и агрессивной Америкой?

Пока налицо эрозия трансатлантических связей, которую постараются вылечить традиционными сильными лекарствами – русофобией и китаефобией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил чешские власти за снос памятника маршалу Ивану Коневу и призвал расследовать действия России и Китая в период пандемии. Антироссийская истерия в связи с 75-летием Победы зашкаливала.

Нет сомнений, что американцы будут искать коалицию желающих сразиться с Китаем. Пока просматривается коалиция "Пяти глаз" – США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, – чьи разведки активно совместно заявляют о себе на антикитайском фронте. Но даже в этом альянсе будут проблемы. Для каждой из этих стран Китай – главный торговый партнер.

13. Пандемия относительно ослабит Россию. Велика угроза сильной экономической рецессии. В развитии эпидемии мы пошли скорее по европейскому пути, чем по азиатскому, хотя и с неким опозданием, что дало нам запас времени.

Но экономика получила серьезный удар из-за катастрофического падения цены на нефть и утраты позиций на рынке энергоносителей из-за стагнации спроса.

Треть российских предприятий зафиксировала падение выручки более чем на 50% за апрель, только 6% – увеличение выручки. Наибольшие потери показали автомобилестроение, аэропорты, туризм, недвижимость, промпроизводство, розница, транспорт, логистика.

Безработица будет высокой и затронет самые массовые в России профессии – водитель, продавец и охранник. Транспорт – в кризисе, как и торговля, а возможности содержать охранные структуры у частного сектора сократятся (хотя потребность скорее всего возрастет из-за роста преступности).

Потребуются большие средства для поддержки безработных, семей с падающими доходами, серьезные государственные вливания, которые правительство и ЦБ до сих пор никогда не делали. Преимущество России в том, что у нее в отличие от большинства других стран пока есть деньги.

14. Российско-американские отношения будут только ухудшаться на фоне заявлений ряда американских лидеров, что с Москвой надо сблизиться, чтобы вбить клин в российско-китайские отношения.

Под День Победы провели учения американской стратегической авиации: два бомбардировщика поднялись с аэродрома в Южной Дакоте и "отбомбились" по Эстонии. Американо-английский флот в эти же предпраздничные и праздничные дни проводил учения в Баренцевом море.

В Конгресс 11 сентября внесен законопроект об очередном раунде антироссийских санкций, на сей раз – за нарушение прав человека.

15. Контроль над вооружениями, который некогда выступал основой стратегической стабильности, уходит в историю.

Возрастающая агрессивность США и нацеленность на конфронтацию с Китаем не оставляют шанса для российско-американских договоренностей по контролю над вооружениями.

Заявления о готовности продолжить переговоры о контроле над вооружениями, но с непременным условием подключения к ним Китая, ведут в никуда. Пекин не собирается договариваться об ограничении своего стратегического арсенала, который в разы меньше американского или российского. И почему тогда остаются в стороне другие ядерные державы с сопоставимым с китайским ядерным арсеналом?

В ходе недавних телефонных переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом и Сергея Лаврова с Майклом Помпео выяснилось, что США не намерены продлевать действие Договора СНВ-3.

16. Актуализировалась проблема биологической войны и бактериологического оружия. Даже если конкретный вирус имеет естественное происхождение, это не значит, что не создаются еще более опасные инфекционные агенты.

Мы не знаем, над чем работают даже в тех многочисленных биолабораториях в странах бывшего СССР, которые содержатся на деньги американского Министерства обороны.

Создание системы контроля над биологическим оружием стало актуальнейшей задачей мирового сообщества.

17. Экономически ослабленную Украину будет еще дешевле поддерживать как антироссийский проект.

Украина по-прежнему будет нужна Западу исключительно как источник проблем для России. Увидим падающий интерес к защите интересов Киева со стороны Европы. Со стороны США интерес будет неспадающий, а в случае победы Джозефа Байдена на выборах в 2020 году – растущий.

18. Российско-китайские отношения скорее укрепятся. Американская стратегия двойного сдерживания – России и Китая – никуда не делась, напротив, стала проводиться более последовательно. Нас посадили в одну лодку, на мой взгляд, крайне опрометчиво. Двойного сдерживания не выдержит сама Америка.

В нашей стране американские обвинения в адрес КНР воспринимаются как жлобство и стремление осложнить развитие Китая. Помимо того, если мы и сможем сохранить, а в перспективе и нарастить свой экспорт, так это в Китай.

19. Повышенная активность США будет ощущаться во всех регионах, которые представляют для них первоочередной стратегический интерес. Ближний Восток, безусловно, один из них.

Здесь нефть, здесь Израиль, здесь массированное американское военное присутствие. Отсюда угрозы США в адрес Ирана. Отсюда агрессивность на земле в Сирии, появление блокпостов там, где они не должны были быть.

20. Необъяснимый феномен: Южная Азия, Африка лучше справляются с коронавирусом.

В начале пандемии били тревогу в отношении того, что развивающиеся страны, особенно беднейшие в Африке южнее Сахары, переживут настоящую катастрофу. Но ничего катастрофического там нигде не произошло.

Может, просто меньше тестов? Может, нет статистики смертности? Может быть. Но пока у нас нет никаких картинок об ужасах в связи с коронавирусом в африканских странах, хотя почти у всех есть мобильные телефоны. Похоже, есть основания говорить о большей резистентности обществ к инфекции. То ли теплый климат, то ли тот факт, что там люди переболели всеми возможными инфекциями, прививались от других заболеваний и у них повышенный иммунитет.

Непосредственный ущерб для Африканского континента незначителен, что может повысить роль Африки в мировой табели о рангах.

Но и для развивающихся стран ущерб от пандемии окажется колоссальным, и связан он будет с падением их экспортного потенциала из-за отсутствия спроса на сырьевые товары со стороны развитых экономик.

21. Укрепление государств и государственности.

Сколько было написано в предыдущие годы, что государства – уходящие натуры, уступающие место транснациональным корпорациям и институтам общественной организации. Что Вестфальская система национальных государств уходит в прошлое.

Ну и где эти ТНК и НКО? Благотворительность и волонтерство – хороши, но явно недостаточны. Только государство оказалось способно на крупные противоэпидемические мероприятия.

Наиболее успешно с кризисом справились страны с очень сильными и организованными государственными институтами, способные жестко провести противоэпидемические меры: Китай, Южная Корея, Вьетнам. Запад продемонстрировал относительную слабость и неэффективность государственных институтов.

В этих условиях возрастает значимость государственного суверенитета и суверенность государств. Многократно осмеянное, особенно на Западе, понятие национальных интересов не только вновь обретает право на существование, но и становится руководством к действию.

Разочарование в демократии и волна популизма предсказываются многими. Поскольку я не вполне уверен, что конкретно понимают разные авторы под "демократией" и "популизмом", воздержусь от прогноза. Скажу только, что противоэпидемические меры по определению антидемократичны сами по себе.

22. Дипломатия ушла онлайн и частично там и останется.

Это позволяет проводить больше встреч, а министрам иностранных дел высыпаться, избавляя от жизни в самолетах. Но уходит живое общение, а главное – конфиденциальность.

23. Международное право и просто правила приличия придется забыть. Ценник в 15 млн долл. за информацию о Мадуро, выставленный США, – символ новых правил и новой морали. За этим последовало вторжение колумбийских и американских спецназовцев, очень напомнившее американскую операцию в Заливе свиней.

Претензии Трампа на монопольное обладание Луной и создание консорциума из союзников США для разработки там полезных ископаемых – из того же ряда. Не говоря уже о требованиях к Китаю платить за эпидемию.

24. Мир постправды наступил. Информационные войны только усилятся.

Присуждение самой престижной журналистской Пулитцеровской премии газете "Нью-Йорк таймс" за нескончаемый сериал фейковых статей о России и Путине – очень наглядный пример. Грань между экспертами, дилетантами и профессиональными дезинформаторами стремительно стирается.

В основе западного мышления всегда лежал комплекс превосходства: мы лучше, богаче, умнее, цивилизованнее всех, а потому имеем естественное право указывать другим, куда им идти. Спесь сбита, но не слишком. Стереотипы западного мышления, как мы уже видим, не претерпевают изменений.

Те же враги – Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Только их враждебность, в западном восприятии, еще больше выросла. Россию обвиняют во всех смертных грехах даже за то, что она оказывала помощь другим странам в борьбе с коронавирусом.

25. Пандемия породит дискуссии о системе человеческих ценностей – теме в последние годы не самой модной или обсуждавшийся исключительно в контексте ценностей демократии и прав человека. Не имею ничего против демократии и прав человека.

Но, на мой взгляд, сейчас всем ясно, что основная ценность – жизнь и безопасность человека. На повестке дня, как бы идеалистично это ни прозвучало, выработка новой гуманистической философии.

Пока мы в начале пандемии с точки зрения оценки ее последствий и самих последствий.

Мы не знаем, сколько времени понадобится для создания вакцин и лекарств. Мы не знаем, как будет мутировать вирус, возникнет ли иммунитет на него. Еще не так много безработных, голодных.

Одно очевидно: пандемия не сделала мир лучше.

А потому приготовиться надо к худшему.

Два с половиной тысячелетия назад Питтак – один из семи древнегреческих мудрецов, выборный правитель города Милитены – замечал: "Дело умных – предвидеть беду, пока она не пришла, дело храбрых – управляться с бедой, когда она случилась".

За дело! Источник - ng.ru

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