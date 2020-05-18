Экспансия американского газа бьет и по Ирану, и по России. Глобальная схватка за рынки сбыта разворачивается в Турции, - "НГ"

00:33 19.05.2020 Ольга Соловьева



18 мая 2020



Сжиженный газ из США завоевывает популярность в Европе. Фото со страницы Polskie LNG S.A. в Twitter

На газовых рынках в разных регионах мира идет масштабный передел – причем все чаще силовыми методами. Очередное сражение между поставщиками газа развертывается в Турции, откуда американский сжиженный газ вытесняет природный газ из Ирана и России. Иранские СМИ только что обвинили Турцию в затягивании ремонта газопровода, по которому в страну поставлялось иранское сырье. Вместо этого Турция предпочитает закупать СПГ у США. Существенно снизила Анкара и закупки газа у РФ, несмотря на завершение многострадального проекта "Турецкий поток". Слабый спрос на трубопроводный газ будет сложно удержать и в будущем: цены на СПГ часто оказываются ниже стоимости трубопроводного газа, напоминают эксперты.

Как заявляет иранское информагентство Fars News, Турция затягивает ремонт трубопровода, работа которого была приостановлена в конце марта из-за взрыва. В результате инцидента Анкара лишилась поставок иранского газа в страну. К слову, Иран продает в Турцию около 10 млрд куб. м газа в год в рамках 25-летнего соглашения о поставках, подписанного еще в 1996 году. Однако после взрыва на участке трубопровода поставки так и не были возобновлены.

Вначале иранская сторона надеялась, что поставки "возобновятся в течение нескольких дней". Позднее сообщалось, что ремонт трубопровода "займет несколько недель", а уже после звучали предположения, что экспорт иранского газа в Турцию возобновится не раньше середины июня. Теперь же иранские СМИ вообще ставят под сомнение вероятность возобновления поставок.

Так, в Fars News полагают, что трубопровод до сих пор не работает, потому что турецкая государственная энергокомпания Botas не желает его ремонтировать. В агентстве также указывают, что ситуация в целом на руку США, которые проводят агрессивную политику по продвижению своего СПГ в Турцию. "В последние месяцы Турция импортировала столько же СПГ из Штатов, сколько и газа из Ирана", – подтверждает СМИ эксперт по энергетике Али Наср.

У США также есть стимул для удаления иранского газа с турецкого рынка, чтобы тем самым усилить экономическое давление на Иран, в то время как Турция стремится разнообразить свои источники энергии, сообщает агентство. Заметим, отношения между Вашингтоном и Тегераном обостряются угрозой США принять меры против Ирана за его отгрузи бензина в кризисную Венесуэлу. В Тегеране обещают не оставлять возможные действия США без ответа.

В Fars News предупреждают, что потеря столь важного газового рынка будет стоить Тегерану до 200 млн долл. выпадающих доходов в месяц. Впрочем, отказываться от иранского газа Анкара начала не со взрыва на газопроводе. Так, за восемь месяцев 2019 года поставки голубого топлива из Исламской Республики снизились на 10%, до 4,5 млрд куб. м газа.

Не исключено, что инцидент на трубопроводе используется как повод и вовсе отказаться от иранских поставок и переориентироваться на другие страны. СМИ отмечают, что Турция уже расширила свои терминалы СПГ, чтобы принимать 25 млрд куб. м грузов – то есть в 2,5 раза больше, чем весь импортируемый газ из Ирана. При этом пока что терминалы загружены лишь на четверть.

Не лучше ситуация и у РФ. Только за прошлый год поставки российского газа в Турцию провалились на 40%, свидетельствовали расчеты Интерфакса. Так, экспорт из РФ снизился до 14,4–14,8 млрд куб. м, причем 4,35 млрд куб. м пришлось на поставки по Трансбалканскому коридору, а 10,3-10,6 млрд куб. м было поставлено напрямую по "Голубому потоку", мощность которого позволяет прокачивать 16 млрд куб. м в год. Очевидно, не стоит надеяться на увеличение прокачки и в текущем году. Так, "Газпром" ранее объявил об остановке "Голубого потока", одного из экспортных маршрутов компании для поставок газа на турецкий рынок, с 13 по 19 мая на время планового ремонта. Однако Анкара поспешила сообщить, что профилактические работы продлятся на 10 дней дольше. Мало того, турецкая Botas заявляла, что на время приостановки работ планирует покупать больше СПГ на спотовом рынке.



Турецкие терминалы готовы к приему СПГ

из Штатов. Фото с сайта www.botas.gov.tr

Действительно, в то время как поставки трубопроводного газа падали, поставки СПГ, наоборот, росли. Так, за 11 месяцев 2019 года экспорт СПГ в Турцию составил почти 11 млрд куб. м. В текущем году эта тенденция продолжилась. Только за четыре месяца этого года на СПГ пришлось 44% всех поставок газа в Турцию. Причем доля американского СПГ – 40% всех поставок. Турецкие власти заявляют, что в 2020 году треть всех поставок голубого топлива должна осуществляться за счет СПГ.



Мало того, российскому "Газпрому" уже приходится конкурировать не только с американским СПГ, но и с российским. Так, французская компания Total поставила турецкой компании Botas партию СПГ объемом 65 тыс. т, полученную с завода "Ямал СПГ", что стало второй подобной поставкой, сообщало агентство Reuters.

Снижение цен на СПГ подрывает роль как "Турецкого потока", так и экспортного потенциала российского трубопроводного газа в целом, прямо писала турецкая газета Daily Sabah. На фоне пандемии коронавируса цены на сжиженный газ оказались намного дешевле трубопроводного, продолжало издание. "Для Botas имеет смысл сократить трубопроводный импорт из России и заменить его на спотовые поставки СПГ", – приводило СМИ слова руководителя отдела газовых рынков Rystad Energy Карлоса Диаса. По его оценкам, цена на трубопроводный импорт из РФ в Турцию во втором квартале составит около 6,5 долл. за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) по сравнению с 1,5–2 долл. за 1 млн BTU за спотовые поставки СПГ.

Стоимость газа на спотовых торгах в Европе продолжает снижаться на фоне растущих поставок СПГ и ограничительных мер из-за пандемии. Так, в минувшую пятницу на главной площадке Европы – голландской TTF – газ с поставкой в субботу стоил 53,7 долл. за тысячу куб. м, а контракт на поставку в конце недели -52 долл. К слову, ранее сообщалось, что "Газпром" закладывает в свой бюджет сумму в 133 долл. за 1 тыс. куб. м с возможным падением до 70 долл. летом.

Все это не дает основания ожидать роста продаж газа во втором квартале этого года. Мало того, в конце прошлой недели сообщалось, что российский газовый холдинг впервые в истории начал год с убытком. Так, по итогам первого квартала компания получила свыше 300 млрд руб. убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ). Для сравнения, в первом квартале 2019 года холдинг получил почти 200 млрд руб. чистой прибыли.

Не исключено, что именно снижение цен на СПГ не стимулирует страны восстанавливать поврежденные участки газопроводов или даже завершать уже начатые проекты. К примеру, болгарские власти ранее обещали завершить строительство болгарского участка газопровода "Турецкий поток" к 1 июня, однако за полтора месяца до его завершения готово менее половины.

Интерес Западной Европы к российскому трубопроводному газу, похоже, также снижается. Так, по итогам 2019 года поставки в ЕС снизились на 9%, до 147,43 млрд куб. м газа. Крупнейший потребитель российского газа в ЕС, Германия, сократил его импорт на 8,5%, до 53,5 млрд куб. м, Италия – почти на 3%, до 22,1 млрд куб. м.

Можно говорить о долгосрочных тенденциях на газовом рынке в связи с бурным ростом рынка СПГ, говорят эксперты "НГ". "За СПГ будущее. Это более мобильный и более рыночный продукт. Он интересен мировой экономике еще и потому, что тянет за собой развитие сразу нескольких промышленных отраслей. Это и строительство заводов по сжижению, и терминалов для регазификации, и специальное судостроение, и производство специальных цистерн, технологические перемены в энергетике, новые инвестиции и новые квалифицированные рабочие места. Трубопроводный газ не дает столько импульса для промышленности", – замечает аналитик компании "Финам" Алексей Калачев.

"В настоящее время у "Газпрома" остаются долгосрочные контракты, но снижение объемов поставок даже в установленных этими контрактами пределах уже ощутимо для компании, продолжает глава офиса компании KRK Group Никита Рябинин. "Стоимость российского газа в последнее время была выше стоимости американского СПГ, поэтому курс на постепенное сокращение поставок был вполне ожидаемым. Сейчас важную роль на газовом рынке играет Катар, который также поставляет СПГ в Турцию. Если Катар снизит цены на сырье и развяжет ценовую войну, это приведет к долгосрочной стагнации газового рынка", – предупреждает он. Источник - ng.ru

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