Здравоохранению отказал здравый смысл. Страны мира борются друг с другом, с ВОЗ, но не с пандемией, - С.Строкань

08:41 19.05.2020

В Женеве в понедельник открылась 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, участники которой должны решить, как сообща бороться с пандемией. Однако вместо сплочения всех стран перед общей угрозой COVID-19 глобальный форум проходит на фоне обостряющейся информационной войны США и Китая и попыток найти виновных в разразившейся беде. Более 120 стран поддержали предложение Австралии провести под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) независимое расследование. США и Китай по разным причинам выступили против. А Япония и ЕС при поддержке США инициируют расследование в отношении самой ВОЗ. Разногласия по всем ключевым вопросам лишают женевский форум шансов на прорыв в борьбе с пандемией.



Статистика по коронавирусу COVID-19

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Данные обновлены 19.05.2020 в 7:06 по московскому времени

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Ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа ВОЗ - в связи с пандемией впервые в своей истории проходит в формате видеоконференции. "Пандемия коронавируса, продемонстрировавшая уязвимость человечества, требует от мирового сообщества единства и солидарности в борьбе с общей угрозой",- задал тон обсуждению генсек ООН Антониу Гутерриш, который открыл женевский форум. В своем эмоциональном обращении он был вынужден признать, что до сих пор наблюдалось "очень мало единства в реагировании на COVID-19", в связи с чем "разные страны следовали разным, порой противоречивым стратегиям", за что человечество "уже заплатило высокую цену".

Главная мысль генсека ООН сводилась к тому, что пандемия должна стать для всех "сигналом к пробуждению" - "широкомасштабному, скоординированному и всеобъемлющему" реагированию на пандемию под руководством ВОЗ.



Между тем настоящей сенсацией стало обращение к участникам ассамблеи председателя КНР Си Цзиньпина, который выступил на форуме по приглашению гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.



И это было сделано в ситуации, когда США обвиняют ВОЗ в том, что в условиях пандемии она стала рупором Пекина, помогающим ему скрывать правду. "Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома вируса настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам",- отчитался Си Цзиньпин. И пообещал, что "Пекин в течение двух лет направит $2 млрд на борьбу с COVID-19, а также на социально-экономическое развитие затронутых вирусом стран, особенно развивающихся". При этом, как следовало из заявления лидера КНР, "Китай согласен на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус", но не сейчас, а после победы над коронавирусом.

Учитывая, что в работе форума помимо генсека ООН и гендиректора ВОЗ принимают участие министры из 194 государств, а также представители международных структур, дискуссия стала онлайн-марафоном, который завершится во вторник вечером.

Накануне конференции группа развивающихся стран обратилась к ВОЗ с призывом "выработать глобальное соглашение, обеспечивающее быстрый универсальный доступ к вакцинам гарантированного качества и лечению".

Их обращение развивает выдвинутую ВОЗ 24 апреля инициативу "глобального сотрудничества по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

Впрочем, все призывы к единству практически не имеют шансов сплотить мировое сообщество, учитывая продолжающуюся эскалацию информационной войны США и Китая и стремление найти виновных в пандемии как главном вызове мировому сообществу. Усилия ВОЗ девальвируются обструкцией со стороны США и их союзников.

Как Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения

Накануне женевского форума администрация президента США Дональда Трампа подвергла ВОЗ новому унижению. По сообщению телеканала Fox News, президент Трамп направил письмо гендиректору ВОЗ, уведомив его о готовности частично восстановить прерванное в апреле финансирование организации, но "платить столько же, сколько составляют взносы Китая". Это означает, что новый платеж США будет равен одной десятой прежнего американского финансирования, составлявшего $400 млн.

На этом фоне ведущие мировые державы считают своей первоочередной задачей проведение расследования того, что же привело к глобальному распространению коронавируса и кто должен нести за это ответственность.

"Мы ненамного продвинулись в расследовании в сравнении с тем, где были недели назад. Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус",- напомнил накануне форума госсекретарь США Майк Помпео.

Между тем, более 120 стран поддержали предложение Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире. Как заявила глава МИД Австралии Марис Пейн, "нам необходима независимая оценка того, что произошло, чтобы весь мир мог извлечь уроки и обеспечить все необходимое для защиты мировой системы здравоохранения". В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что расследование не имеет своей целью "обвинить какую-либо страну". "Мы просто хотим, чтобы это больше не повторилось. Это довольно честный вопрос с честным намерением и честным мотивом",- заявил он.

Как Пекин развязывает против Запада ответную войну слов

Среди стран, поддержавших австралийскую инициативу, помимо государств развивающегося мира оказались как ведущие западные союзники США - ЕС и Япония, так и главный стратегический партнер Китая - Россия. При этом предложение Австралии не поддержали главные участники информационной дуэли - США и Китай, недавно повысивший пошлины на австралийский ячмень и приостановивший импорт говядины.

С предложением провести еще одно расследование - на этот раз деятельности самой Всемирной организации здравоохранения - выступила Япония. Как заявил 15 мая премьер-министр страны Синдзо Абэ, в ходе женевской ассамблеи Токио выдвинет такую инициативу совместно с ЕС. Однако активными противниками этого предложения, которое поддерживают США, выступают Китай и Россия, считающие атаку на ВОЗ проявлением информационной войны против Пекина.

Я думаю, любой, кто ознакомится с хронологией действий, которые ВОЗ принимала, убедится, что организация действовала эффективно",- заявил еще в апреле в онлайн-интервью российским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Правду хотят знать все. Австралийская сторона сразу дала понять, что расследование не должно быть направлено против какой-то конкретно страны, то есть иметь антикитайскую направленность. Что же касается Китая, то он, судя по всему, выступает против, опасаясь политизации расследования",- заявил "Ъ" гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "В то же время США считают австралийскую инициативу недостаточно жесткой и дающей Пекину шанс получить международное признание своей невиновности. Поэтому США поддержали гораздо более жесткую позицию их европейских союзников и Японии, позволяющую продолжать информационную войну и против Китая, и против ВОЗ",- резюмировал эксперт.

Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №86 от 19.05.2020, стр. 4