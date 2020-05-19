Прямо по коридору: из-за закрытия границ тысячи мигрантов не могут покинуть Россию , - А.Чеповская

09:14 19.05.2020 Граждане государств Средней Азии живут в палатках возле границы в ожидании разрешения на въезд домой



Анастасия Чеповская



19 мая 2020



Тысячи мигрантов из Средней Азии не могут вернуться из России на родину из-за закрытия границ и ограничения авиасообщения, вызванных распространением коронавируса. Сотни людей ждут решения властей в палаточных лагерях в приграничных областях, ожидая открытия зеленого коридора для транзита домой. Вопросом отправки мигрантов домой займется специально собранная комиссия, в которую вошли представители России, Казахстана и Узбекистана. Из-за закрытия офисов, торговых точек и заведений общепита мигранты, занятые в сфере услуг, лишились заработка. Многие из них выживают сейчас только за счет помощи общин и благотворительных организаций. Подробности ситуации - в материале "Известий".

Обсервация в палатках



Бунт продаж: конфликт на рынке "Фуд Сити" едва не перерос в беспорядки

Что не поделили постояльцы и администрация крупнейшего овощного рынка в Москве

В Самарской области специальная комиссия займется решением вопроса возвращения домой граждан Таджикистана и Узбекистана. На ее рассмотрении находятся заявки 936 граждан этих республик. Сложности при возвращении людей на родину создает и то, что у многих просрочены или вовсе отсутствуют документы на пребывание в России. Сотни людей, застрявших без денег и возможности вернуться, призывают правительства своих стран оказать им посильную помощь для возвращения домой. Россия, со своей стороны, готова выпустить людей из страны, но соседние государства пока прорабатывают механизмы возвращения своих граждан домой. Трудности в этом создает необходимость создания обсерваторов для въезжающих на территорию.

По всей России заявки на возвращение домой подали более 65 тыс. граждан Узбекистана, но из-за прекращения регулярного авиасообщения люди не могут попасть домой. Президент страны Шавкат Мирзиеев пообещал, что вывоз граждан в скором времени возобновится.

В Оренбургской области в палаточном городке находятся около 500 человек, они прибыли туда, узнав о том, что в первых числах мая 500 гражданам Киргизии разрешили выезд домой. Вывозить их планируется чартерными рейсами. Первые рейсы уже вылетели из Ростова-на-Дону, планируется, что в скором времени гражданам Узбекистана разрешат вылет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска.



В настоящий момент в России насчитывается по меньшей мере два лагеря-обсерватора в приграничных районах. В Самарской области находятся граждане Узбекистана, которые собрались в ожидании открытия границ. Власти региона помогли развернуть палаточный лагерь, а также снабдили людей средствами индивидуальной защиты и продуктами. Люди приехали на место, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ в ближайшее время.



Есть и достоинство: благотворители фиксируют рост нуждающихся

Эксперты отмечают тревожные тенденции пауперизации в обществе

"Для решения вопроса по самоизоляции указанных граждан и с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции власти региона вынуждены были развернуть на месте лагерь-обсерватор", - говорится в сообщении правительства региона.

Собравшиеся в лагере мигранты записали обращение, в котором требуют организовать для них проезд через территорию Казахстана, чтобы они могли вернуться в Узбекистан. Посольство страны в настоящий момент ведет работу по организации вывозных рейсов. Однако об открытии наземных границ и организации транзитных коридоров речи пока не идет.

Еще один лагерь находится в Оренбурской области, в нем проживает еще около 500 человек. Люди приезжают к приграничным территориям на автомобилях из разных регионов России.

Миллионы не улетят внезапно



Рожденная изоляцией: мигранты пробуют силы в наркоторговле

Массовая потеря работы иностранцами может привести их в ряды оргпреступности

В большей степени граждане государств Средней Азии получают помощь от своих соотечественников и общины. Помогают им и общественные организации: самая крупная среди них, Федерация мигрантов России, обеспечила продуктами почти 20 тыс. человек, рассказал президент Федерации Вадим Коженов. Однако, по его словам, организовать ускоренный вывоз всех желающих домой невозможно. Даже в случае открытия границ это займет не один месяц. В начале мая республики Средней Азии смогли вывезти из России порядка 9 тыс. своих граждан, но в общем объеме мигрантов - это сравнительно небольшие числа.

- Когда начался пик этой шумихи, люди были готовы до 100 тыс. рублей платить за билет, но вывезти удалось около девяти тыс. человек. В масштабах общего числа мигрантов - это капля в море. Миллионы не могут улететь внезапно. Проблема в том, чтобы обеспечить обсервацию в стране пребывания. По линии Узбекистана планируют запускать чартеры, и их количество будет зависеть от того, как быстро будут освобождаться места, куда можно разместить людей на карантин. Это основная проблема. У нас в спецприемниках содержится достаточно большое количество людей, подлежащих депортации, и даже их вывозят частями, потому что там их некуда поместить. Хотя проще всего было бы вывезти всех разом. И как только освобождается помещение под обсервацию, то сразу же летят самолеты. Завтра полетят граждане Таджикистана и Узбекистана, вчера улетели киргизы. Вывоз людей происходит, но, конечно, не в том объеме, в котором им бы хотелось выехать, - пояснил Коженов в беседе с "Известиями".



Трудовые мигранты из Узбекистана на российско-казахстанской границе



Фото: rus.azattyq.org

Посчитать число желающих выехать достаточно сложно, но, по словам Коженова, речь идет о тысячах людей. К границам люди приехали, понадеявшись на случай: после того, как несколько сотен граждан Киргизии прожили в нейтральной зоне и им предоставили транзитный коридор через Казахстан, мигранты из других стран решили, что это работающий способ попасть домой.



Добра не ищут: кризис и пандемия изменят работу благотворительных фондов

В организациях уже отмечают снижение объема пожертвований и рост числа нуждающихся в помощи

- Был некий прецедент, но и проблем было много. Один человек умер, его жена угрожала самоубийством. В итоге им обеспечили зеленый коридор и вывезли домой. Вместо того, чтобы воспринять этот опыт как негативный, многие решили, что поживут на границе пару недель, и им все организуют. Киргизам посольство оплатило проживание и питание в хостеле, а они наняли автобус и поехали жить у границы в палатках. Ругаются, пишут обращения, но кто виноват в том, что они из хостела сами уехали. Во всем мире ситуация сложная, - добавил Коженов.

Из-за потери работы в сфере услуг огромное количество поваров, официантов, таксистов, уборщиков в одночасье остались без средств к существованию. До 15 июня всем категориям иностранцев не нужно переоформлять документы на пребывание в стране, но с учетом сложившейся ситуации в Федерации мигрантов России рассчитывают, что этот срок будет продлен как минимум на несколько месяцев.

- Изначально идея была в том, что к 15 июня все восстановится, и люди спокойно смогут улететь. А вот этот короткий сложный период они смогут пережить, не оформляя документы. Но сложный период сильно затянулся, и мы понимаем, что 15 июня никто никуда не полетит, работы не будет, и разрешения логично было бы продлить до августа или сентября. Лучше дать людям запас времени, ­- подчеркнул Коженов.

Финансовые трудности, с которыми столкнулись мигранты, сильно зависят от места их пребывания. В крупных городах лишившиеся заработка люди должны платить непосильную для их уровня доходов аренду, в то время как в деревнях и небольших населенных пунктах ситуация более спокойная.



Застрявшие на российско-казахстанской границе трудовые мигранты из Центральной Азии



Фото: rus.azattyq.org



Карантин без ПМЖ: десятки тысяч бездомных остались наедине с коронавирусом

Чиновники говорят о необходимости выделения помещений для изоляции этой категории населения

- Ситуация зависит от конкретного места и нации. Стараются отдельные бизнесмены, работают дипломаты и общественные организации. Если взять, например, таджиков, то они очень хорошо организованы. Есть ряд бизнесменов, которые стараются помочь, они друг другу помогают активно, формируют небольшие сообщества, которые перераспределяют деньги. В регионах ситуация может быть обратной, но в целом проблем очень много, и в некоторых случаях у людей совсем все плохо. Но уровень нужно оценивать в зависимости от того, город это, поселок или деревня, - уточнил глава Федерации мигрантов России.

В Федерации не фиксируют всплеска протестной активности среди мигрантов из Средней Азии. При этом акции, подобные той, что произошла 15 мая возле рынка "Фуд сити" на Калужском шоссе, по мнению Коженова, являлась не более чем попыткой отдельных граждан воспользоваться ситуацией.

- Люди, работающие на рынке, - это определенный тип личности. Они всегда думают о том, как сэкономить и заработать, поэтому они пошли к арендодателю и потребовали снижения арендной платы. Тот отказался, потому что рынок не закрыт, и торговля идет в полную силу, оснований нет, все работают. В ответ на это они нагнали людей, - резюмировал президент Федерации мигрантов России.



Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге



Телефон не умолкает

Число заявок по продуктовую помощь в благотворительный фонд "Развитие миграции" ежедневно исчисляется тысячами, рассказала директор Гульзина Маматахунова. Фонд отправил деньги для того, чтобы людям в палаточных лагерях у границы привезли необходимые продукты.

- Телефон не умолкает ни на секунду. Всем нужны продукты, аренду квартиры по три месяца не платят, кого-то выселяют. Много заявок от людей, которые лгут, и продуктовая помощь им не нужна, таких около 10%. Но основная масса - люди, которые не работают по нескольку месяцев и сидят с детьми без продуктов. В набор входят крупы, овощи, масло, яйца, сахар, соль. Мясо не даем, только базовые вещи, которые не портятся. Детям привозим подгузники, шампуни от спонсоров. Нам очень помогает российский народ, - рассказала "Известиям" Маматахунова.



По ее словам, работу волонтеров пришлось ограничить из-за участившихся случаев воровства. Продукты по Москве и Московской области нуждающимся развозят на пяти машинах фонда, но этого явно недостаточно, чтобы помочь всем.



- Хотели расширить волонтерскую помощь, но столкнулись с тем, что люди не могут помочь другим и взять часть себе, а вместо этого забирают себе все, воруют продукты. У нас нет денег, чтобы платить зарплаты водителям или отдавать им за бензин. У волонтеров сдают нервы, и они не возвращаются работать, забирая с собой списки. Потом люди жалуются на нас. Заявок тысячи, и мы просто не успеваем всем вовремя развезти продукты. Хватает и неблагодарных людей, которые недовольны, что им привезли капусту с морковкой, а не мясо. Из-за них голодают семьи, в которых сейчас нет ни куска хлеба, - добавила директор фонда "Развитие миграции". Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589868840

Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 мая 2020 года №331

- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Бейсена Куранбека

- Определена повестка очередного заседания Сената

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2020 года №296

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2020 года №297

- О платежном балансе Республики Казахстан за 1 квартал 2020 года (предварительные результаты)

- Межведомственной Комиссией рассмотрены вопросы эпидемиологической ситуации в стране

- Азат Перуашев: Что важнее, чем личные амбиции и ореол оппозиции?

- Роман Скляр проинспектировал ход восстановительных работ в Туркестанской области

