Саудовская Аравия начала ценовую войну - и сейчас все королевство оказалось в опасности, - Эд Клоуз

10:07 19.05.2020 Саудовская Аравия и Россия развязали настоящую войну нефтяных цен, после чего цены на нефть просто обрушились. Автор Telegraph побеседовал с экспертами и сделал вывод, что это дорого обойдется Эр-Рияду. Начавшийся кризис может погубить королевство.

The Telegraph (Великобритания): Саудовская Аравия начала ценовую войну - и сейчас все королевство оказалось в опасности

Королевство развязало конфликт из-за нефтяных цен и безрассудных авантюр наследного принца. Теперь на волоске висит все будущее Саудовской Аравии.



Эд Клоуз (Ed Clowes)

The Telegraph UK, Великобритания



Задолго до того, как Мухаммед ибн Салман стал наследным принцем Саудовской Аравии, он был просто безымянным членом королевской семьи, одним из нескольких тысяч. В молодости Салман изо всех сил старался сколотить себе состояние побольше. Коротким путем к обогащению для многих представителей королевской знати в Персидском заливе являлась недвижимость, и Салман в начале 2000-х какое-то время занимался этим бизнесом.

Как-то раз он захотел приобрести кусок земли у бизнесмена из Джидды, который не желал ее продавать. Тогда Салман отправился к чиновнику, отвечавшему за кадастровый учет, и попытался принудить его переписать участок земли на него.

Чиновник отказался, объяснив, что такие действия противозаконны. Придя в ярость, Салман отправил ему конверт с двумя пулями. Благодаря этому случаю Мухаммед ибн Салман получил прозвище Абу Расаса, или "отец пули".



Эта история показала, какой у принца безрассудный и буйный характер. Эксперты говорят, что он сослужит фактическому лидеру Саудовской Аравии плохую службу в условиях нынешнего кризиса, который стал самым серьезным испытанием для королевства.

Пострадав от обвала нефтяных цен, королевство одновременно вынуждено преодолевать финансовые проблемы, возникшие в стране, и думать о реформах, которые остро необходимы.

Мечты о мегапроектах, таких как огромный новый город Неом на берегу Красного моря, призванный привлекать толпы туристов со всего света, оказались разрушенными суровой действительностью.



А грандиозная программа по модернизации экономики и избавлению саудовцев от нефтезависимости под названием "Стратегия-2030", на которую Салман возлагал большие надежды как на свое коронное достижение, сегодня практически почила в бозе.

"Я думаю, что „Стратегии-2030" фактически пришел конец", - говорит аналитик по Ближнему Востоку Майкл Стивенс (Michael Stephens), работающий в Лондоне в Королевском институте оборонных исследований.

По его словам, королевство сейчас переживает самое трудное время в своей истории, и уж точно самый трудный период за все правление Мухаммеда ибн Салмана.

На прошлой неделе Саудовская Аравия ввела серию мер строгой экономии в ответ на экономические потрясения, вызванные covid-19. Правительство заявило, что практически утроит НДС на товары и услуги, доведя его до 15%, причем сделает это в одночасье. А еще оно решило отменить льготы государственным служащим и подумать об отмене льгот для граждан Саудовской Аравии.



"Мы столкнулись с таким кризисом, какого мир не видел в современной истории", - отметил на прошлой неделе в своем заявлении министр финансов Мухаммед аль-Джадаан (Mohammed al-Jadaan). Он также сказал, что хотя новые меры строгой экономии очень жесткие, они "полезны и необходимы для поддержания всесторонней финансовой и экономической стабильности".

По оценкам правительства, эти меры позволят уменьшить дефицит бюджета примерно на 100 миллиардов саудовских риялов (3,4% ВВП). Старший экономист консалтинговой фирмы "Капитал Экономикс" (Capital Economics) и специалист по формирующимся рынкам Джейсон Туви (Jason Tuvey) говорит, что это ни в коей мере не сбалансирует бюджет, однако поможет частично компенсировать тот дефицит, который образовался из-за сокращения нефтяных доходов.

Эксперт по Ближнему Востоку и научный сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Карен Янг (Karen Young) заявляет, что эти меры имеют целью взять под контроль государственные расходы страны. Она говорит: "Строгая экономия в понимании саудовцев это переход к обоснованной налогово-бюджетной политике, подразумевающей сокращение государственных расходов на крупные строительные проекты и социальные услуги, включая здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство, а также попытки уменьшить расходы на зарплаты в государственном секторе. Это все равно пришлось бы сделать рано или поздно. Двойной кризис, включающий covid-19 и крах нефтяных цен, просто ускорил процесс".



В марте королевство в свете падения нефтяных цен спрогнозировало увеличение дефицита бюджета в 2020 году до 61 миллиарда долларов, что составляет почти 8% ВВП.

Около 70% занятого населения страны работает в государственной сфере, а значительная доля частного сектора зависит от государственных контрактов. Это значит, что снижение доходов государства будет иметь колоссальные последствия для всей экономики.

Во многом нынешние беды страны объясняются начатой ею в марте непродуманной войной нефтяных цен с Россией. Когда развалилось их двустороннее соглашение, обе страны стали наращивать добычу нефти. Это совпало с внезапным и сокрушительным ударом по спросу, причиной которого стали глобальные ограничения на поездки и производство. В итоге марка "Брент" менее чем за месяц подешевела вдвое, и это серьезно подорвало финансовое положение Саудовской Аравии.

Москва и Эр-Рияд достигли компромисса, но из-за мер самоизоляции, введенных по всему миру, спрос на нефть по-прежнему невысок, а это отражается на ценах.

Последствия коронавируса для саудовской экономики могут быть еще серьезнее из-за мрачных финансовых прогнозов во всем мире.

"Финансовая ситуация выглядит далеко не лучшим образом, и это может быстро привести к изменению сальдо бюджета Саудовской Аравии. Это указывает на то, как много возможностей для диверсификации упустила эта страна за последние 20 лет, - заявил один банковский источник из региона Персидского залива. - Нефть не вернется к 80 долларам. Никогда".

Но стране не грозит финансовый кризис в традиционном смысле этого слова, говорит Янг. "В большей степени это кризис саудовской экономической модели, в которой государство осуществляет большую часть экономической активности в стране, пользуясь доходами от продажи нефти, - отмечает она. - Частный сектор в Саудовской Аравии всегда был слабым, а сейчас он стал вообще немощным из-за снижения потребления".

Еще одна важная проблема в условиях кризиса - это привязка к доллару, которая существует в Саудовской Аравии уже много десятилетий, помогая королевству преодолевать одну бурю за другой. Цены на нефть и газ устанавливаются в долларах, к нему же привязаны и местные валюты стран Персидского залива. Это защищало их в худшие времена потрясений на энергетических рынках, а центробанкам давало возможность накапливать крупные запасы иностранной валюты.

Но в этом есть и свои отрицательные стороны. Когда в марте обрушились нефтяные цены, из валютных резервов Саудовской Аравии исчезло более 27 миллиардов долларов, а это пятипроцентное сокращение.

Сегодня биржевики усиливают критику в отношении долларовой привязки Саудовской Аравии, как это было в конце 1990-х во время азиатского финансового кризиса. Тот кризис вынудил такие государства как Южная Корея и Таиланд отказаться от привязки к доллару.

Курс саудовского рияла по отношению к доллару на наличном рынке сегодня самый низкий со времен глобального финансового кризиса.

Как говорит Туви, меры строгой экономии помогут ослабить опасения относительно девальвации рияла. "Мы заявляли, что власти, скорее всего, пойдут путем бюджетной корректировки, чтобы отрегулировать низкие цены на нефть, но отказываться от привязки к доллару не станут".

По прогнозам аналитиков и экспертов, те темпы, которыми будет вынуждено модернизироваться королевство, могут оказаться непосильными для молодого и горячего Салмана, который в качестве наследного принца занимается приобретением ценных активов на Запале и ведением тяжелой и дорогостоящей войны в Йемене.

Но поскольку в стране введен новый налоговый режим и меры экономии, специалисты говорят, что Салман уже прошел часть болезненного пути по реализации давно уже назревших перемен.



Оригинал публикации: Saudi Arabia started an oil price war - now the entire kingdom is at risk

Опубликовано 18/05/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589872020

Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 мая 2020 года №331

- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной известного журналиста Бейсена Куранбека

- Определена повестка очередного заседания Сената

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2020 года №296

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2020 года №297

- О платежном балансе Республики Казахстан за 1 квартал 2020 года (предварительные результаты)

- Межведомственной Комиссией рассмотрены вопросы эпидемиологической ситуации в стране

- Азат Перуашев: Что важнее, чем личные амбиции и ореол оппозиции?

- Роман Скляр проинспектировал ход восстановительных работ в Туркестанской области