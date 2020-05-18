Упрощенный прием в российское гражданство - что это значит для казахстанцев, - В.Воронов

10:12 19.05.2020 Госдума России приняла на днях закон об упрощенном приеме в российское гражданство. Документ позволяет подать заявление на получение паспорта РФ без отказа от иностранного. Это событие имеет значение и для нашей страны, поэтому мы попросили дать комментарии известного казахстанского юриста, члена Комиссии по правам человека при Президенте РК, председателя правления общественного фонда "Транспаренси Казахстан" Виталия Воронова.



Прежде чем принять, сначала откажись

- Виталий Иванович, некоторые наши соотечественники обращаются с вопросами: теперь можно иметь два паспорта, казахстанский и российский? Что принятие этого закона означает для наших граждан?

- Нет, так не получится. Ни Российская Федерация, ни Республика Казахстан в соответствии со своими конституциями и основанными на них законодательствами не признают двойного гражданства. Но эти нормы трактуют в этих странах по-разному. Статья 10 Конституции РК говорит, что "за гражданином республики не признается гражданство другого государства". Для россиян же это означает, что, сколько бы паспортов они ни имели, все равно будут расцениваться исключительно как граждане РФ, иметь соответствующие права и нести обязанности только в этом качестве. Более того, под угрозой административной и даже уголовной ответственности они обязаны сообщить в миграционные органы о наличии второго и так далее гражданств.



- Тогда как понимать это положение - без отказа от иностранного гражданства?

- Из сообщений в СМИ мы знаем, что Госдума приняла этот закон сразу во втором и третьем чтениях. Вполне прогнозируемо, что до подписания его президентом России и вступления в силу осталось не так уж и много времени. До настоящего момента при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы (в том числе и казахстанцы) должны подтверждать, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. А вот принятым законом, о котором мы говорим, это требование исключается для всех. При этом уточняется, что МВД России будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких уведомлений по правилам, установленным правительством России.

Это сделано, согласно пояснительной записке к законопроекту, "исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права". То есть законом предоставляется право обратиться с заявлением на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ иностранным гражданам, имеющим гражданство Республики Молдова или Украины. Эти преференции распространятся и на граждан Белоруссии и Казахстана, так как русский язык в этих странах "употребляется официально, указанные лица используют его в повседневной жизни".



Закон, как всегда, суров

- Чем чревато для казахстанца принятие российского гражданства, если он решит, что и казахстанский паспорт сможет сохранить?

- Во-первых, казахстанец нарушает требования внутреннего законодательства РК, не признающего двойного гражданства. Если не сообщит о принятии гражданства другого государства, в этом случае России, и не зарегистрирует в миграционных органах Казахстана факт отказа от гражданства.

Во-вторых, он может быть привлечен к ответственности. Статья 21 нашего Закона "О гражданстве РК" устанавливает, что гражданство утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства Лицо, состоящее в гражданстве РК и принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 календарных дней со дня приобретения им иного гражданства обязано сообщить об этом факте в органы внутренних дел или загранучреждения РК и сдать казахстанский паспорт и (или) удостоверение личности.

Несообщение в установленный частью второй настоящей статьи срок о факте приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы РК.

От казахстанцев в момент выдачи российского паспорта требуется документ о том, что они сдали удостоверение личности гражданина РК в органы миграционной полиции. Этот согласованный между нашими странами подход хоть как-то препятствует появлению лиц с "двойным казахстанско-российским гражданством". Хотя многие оставляют у себя казахстанский паспорт, продолжают им пользоваться до истечения срока его действия и будучи уже удаленными из базы данных граждан РК. Соответственно, эти люди несут риски быть привлеченными в любой стране к строгой ответственности за использование, по сути, недействительного документа.



Могут быть и другие неблагоприятные последствия для лиц, занимавших должности или работавших по специальностям, требующим обязательного наличия гражданства РК. Для предпринимателей тоже все далеко не безоблачно. И налоги могут пересчитать, как ставшим неожиданно "нерезидентами", и предприятие становится "лицом с иностранным участием", и зарегистрированные права собственности оказываются на "иностранце", в отношении которого существуют законодательные запреты…



- Были ли уже прецеденты, когда гражданина Казахстана наказывали (и как наказывали?) в случае, если обнаруживалось, что у него есть, помимо казахстанского, какой-либо еще паспорт?

- Сколько угодно таких случаев. Как правило, такие лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа или административного выдворения за пределы Республики Казахстан, что автоматически влечет для них запрет на въезд в страну на пять лет.

Людей, пересекающих государственную границу Казахстана, в случае обнаружения у них при досмотре паспорта другого государства, задерживали, составляли на них протоколы об административных правонарушениях и отправляли в суд для решения вопроса об ответственности. При этом они зачастую становились "нарушителями в квадрате", если у них обнаруживали паспорт иностранного государства, с которым у РК существует визовый режим. Паспорт этого государства у гражданина изымать нельзя, так как он является собственностью этого государства, а вот казахстанский изымается для дальнейшего разбирательства и регистрации утраты гражданства РК.

Если обобщить, проблем возникает достаточно много.

Помним, был некий "колбасный король" в Павлодаре. Не будем называть фамилию. Он еще и депутатом маслихата там был. То есть человек с довольно высоким статусом. Так вот, у него обнаружили и российский, и германский паспорта. Так его еще и посадить хотели, так как он автоматом стал нерезидентом РК, и, соответственно, ему пересчитали налоги... Задержали, арестовали. При этом и бизнес его сильно пострадал, но отпустили восвояси. Он уехал, как говорится, подальше. Еще легко отделался, могло быть и хуже.

Гражданин – это звучит однозначно

- В целом все же налицо у некоторых наших соотечественников есть недопонимание рисков при дилемме - иметь или не иметь еще один паспорт? Из ваших слов следует, что лучше не иметь, однако кто-то все же имеет. Это, на ваш взгляд, неразумно?

- Я был в числе депутатов, разрабатывавших и принимавших в декабре 1991 года первый наш Закон "О гражданстве". Он, кстати, действует и сейчас. Так вот, норму о непризнании за гражданами Казахстана гражданства другого государства мы, законодатели, толковали именно так, как толкуют ее сейчас в России. Докладчиком проекта закона на сессии был депутат, академик Султан Сартаевич Сартаев. И на вопрос о запрете двойного гражданства он отвечал, что запрещать его мы не будем, мы его просто не будем признавать. Для нас гражданин РК будет только гражданином РК.

Поэтому люди, не задумываясь, получали гражданство других стран, не отказываясь от казахстанского.

Но потом приняли специальное постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 1 декабря 2003 года No 12 "Об официальном толковании статей 10 и 12 Конституции Республики Казахстан".

1. Норму пункта 3 статьи 10 Конституции Республики Казахстан "за гражданином Республики не признается гражданство другого государства" следует понимать как неприемлемость в Республике Казахстан множественного, в том числе двойного гражданства. Указанное означает, что иностранный гражданин не является одновременно гражданином Республики Казахстан".

Конституционный принцип "за гражданином республики не признается гражданство другого государства" обеспечивается следующим механизмом, вытекающим из смысла пункта 3 статьи 10 Конституции: если гражданин Казахстана приобретает гражданство другого государства, то за ним с этого момента не сохраняется казахстанское гражданство.

А гражданство Республики Казахстан считается недействительным, если его приобретает иностранец, не прекращая одновременно гражданства иного государства.

И все поменялось. Как и законодательство, так и практика. И психология - тоже с отношением к этому вопросу. "Двоегражданцы" вроде бы и не лишаются гражданства РК, а просто его утрачивают, что, по сути, одно и то же.

- Что побудило изменить законодательство по этому вопросу?

- Почему это произошло и почему таким образом была изменена воля законодателя образца 1991 года, не знаю. Можно только предполагать. Но как юристу мне все ясно: закон нарушать нельзя. Гражданин Казахстана может быть гражданином только Казахстана, пока не принято другое решение.

- И все же уже множество стран признают даже не два, а несколько, так сказать, гражданств, а наша страна не признает. В чем тут причина - боязнь того, что этим будут злоупотреблять?

- На этот вопрос я попытался ответить выше, но не смог. Предположений может быть множество. В частности, я слышал о том, что кто-то из госслужащих попытается иметь два и более паспортов, что не может не отразиться на выполнении их обязанностей. Но в целом наша практика уже устоялась и вопросов у граждан, насколько я знаю, не вызывает. Есть только, как вы сказали, недопонимание сути вопроса.

- И, наконец, как вы считаете, изменится ли ситуация в этом вопросе? То есть не станет ли позиция казахстанского руководства в вопросе двойного гражданства более гибкой со временем?

- Вы не хуже меня знаете ситуацию внутри страны. Сейчас для нового высшего руководства Казахстана это не является самой актуальной проблемой. Скорее всего мы будем по инерции следовать развитию событий, не предпринимая ничего. Надо еще учитывать демографическую составляющую. Для РК она видится иначе, чем для той же России, и, соответственно, и отношение к этому вопросу у нас и у них разное.



Борис Леонов Источник - MK.RU

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