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Каспий рекордно мелеет, - бьют в набат иранские ученые
10:16 19.05.2020

О рекордном снижении уровня воды в Каспии заявили иранские ученые 19 Мая 2020 11:55 Поделиться: САРИ. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Глава Национального центра изучения и исследования Каспийского моря в Сари Масуме Бани Хашеми сказала, что уровень воды в Каспийском море в прошлом году (2019) снизился примерно на 13 см, по сравнению с 2018 годом, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ИРНА.

"Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 года показывает, что уровень воды в Каспийском море упал до самого низкого уровня за последние 30 лет в 2019 году, следуя тенденции снижения с 1995 года", - отметила она. "Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 см по сравнению с 2018 годом, составив 27,18 метра", - указала она. Глава Национального центра исследований Каспийского моря сказала, что "основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волга в качестве источника обеспечения около 80 процентов воды, поступающей в Каспийское море". Бани Хашеми заявила, что повышение средней температуры Каспийского моря является еще одной причиной снижения уровня воды в этом море.

"В 2019 году по сравнению с 2018 годом средняя температура Каспийского моря составляла около двух десятых градуса и по сравнению с долгосрочным средним значением в один градус стала теплее", - пояснила она. По ее словам, экспертное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться из-за изменения климата и испарения воды, хотя и с ежегодными колебаниями.

Источник - inform.kz
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