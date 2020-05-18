USA: криминология выборов-2020, - Вл.Овчинский

10:23 19.05.2020 охота на демократов в период пандемии

Владимир Овчинский



Ожидаемо, что после провала импичмента в отношении Трампа, демократическая партия США на финишном рывке выборной кампании 2020 года сосредоточит свои усилия на компрометации действующего президента Америки в связи с его деятельностью по предотвращению и борьбе с пандемией COVID -19. Демократы уже развернули целую серию журналистских и общественных расследований, в которых основной упор сделан на явных и мнимых ошибках Трампа на всех этапах противодействия эпидемии коронавируса. А просчеты и ошибки здесь найти совсем не сложно, учитывая крайне противоречивые и часто взаимоисключающие способы и методы борьбы с COVID -19.

Что касается республиканцев, то, как и ожидалось, продолжена жесткая линия по компрометации конкурента Трампа на пост президента США Джо Байдена и всего бывшего президентского демократического руководства с прямыми обвинениями в создании системы глобальной коррупции, в результате которой нанесен колоссальный ущерб власти, экономике и финансовой системе Соединенных Штатов.

Джулиани в Twitter

15 мая 2020 года Рудольф Джулиани - бывший мэр Нью-Йорка, личный адвокат и друг Дональда Трампа, как и обещал, начал публиковать у себя в Twitter доказательства того, что власть на Украине была захвачена администрацией экс-президента США Барака Обамы и их агентурной сетью в Украине во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Он утверждает, что из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов.

Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами демократической партии. Дележка украденного происходила по принципу: "70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и члены его режима".

"Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего кроме грабежа в Украине не происходило", - заявляет Джулиани. Также он добавляет:

"Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об импичменте Трампа, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа", - написал Джулиани.

"Факты свидетельствуют, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США - Украина. Импичмент - часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США и за это они ответят сполна", – пишет Джулиани.

"Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования. Они использовали ресурсы Украины ради собственной выгоды. Они использовали Украину как дешевую страну для своих целей", продолжает Джулиани.

"Свидетель Шокин [по делу об отмывании денег Burisma & Biden’s] уволен из-за угроз Байдена не выделить миллиард долларов жизненно важной [для Украины] помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведен до смерти, но выздоровел. Если это станет известно в Украине, то полетит много голов. Помимо Шокина в Украине убивали людей, которые могли что-то знать. Они убивали людей прикрываясь агрессией и войной", - заявил Джулиани.

"Инициированный демократами импичмент за невиновное поведение призван воспрепятствовать расследованию коррупции эпохи Обамы по фактам, приведенным ниже:

- 100 миллиардов отмытых в Украине долларов;

- миллиарды, в основном долларов США, использованы не по назначению;

- вымогательство;

- взяточничество;

- Сговор DNC с Украиной уничтожить кандидата Трампа.

Многое еще впереди", - заявил Джулиани.

Вот вам и ответ на все вопросы! Именно поэтому Байден просил Зеленского не преследовать Порошенко, именно поэтому они впаривали гражданам Украины невероятные сказки о "демократии" и Европе. Они грабили Украину и прикрывали свои преступления высокими ценностями.

Интервью Джулиани Бэку

16 мая 2020 года Рудольф Джулиани дал интервью известному в США независимому консервативному журналисту Гленну Бэку. Это интервью содержит ряд неожиданных фактов:

Бэк: Я думаю, что вы противостоите сегодня более опасному врагу, чем криминальный клан Гамбино.

Джулиани: Бесспорно. И я скажу вам, почему. Во-первых, они способны на убийство. Они уже убивали людей. Во-вторых, у них есть защита со стороны СМИ, которой у мафии не было. 80% СМИ замешаны в совершении их преступлений. Как минимум, они не рассказывают об этих преступлениях.

Бэк: Дональд Трамп сказал, что медиа – это враги страны. Я думал, что это очень жесткие слова, и что это не очень удачно сформулированная мысль. Теперь я думаю, что он на 100% прав.

Джулиани: Я провел с ним всю избирательную кампанию, и когда он впервые это сказал, то я просил его умерить свой пыл. А теперь я считаю, что он еще смягчал ситуацию. С 8 декабря 2015 года ясно, что Джо Байден и Хантер Байден были вовлечены в коррупцию на Украине. "Нью-Йорк Таймс" писала об этом. Они писали "Хантер Байден получает деньги от одной из самых нечестных компаний на Украине, от самого преступного человека на Украине – и при этом его отец отвечает за выделение денег для Украины". Нужно IQ в районе десяти, чтобы понять, что это преступление.

Бэк: Они называют это "конспирологической теорией". Я держу в руках документ. Это документ из офиса прокурора республики Латвия. Из офиса по предотвращению отмывания денег, полученных от преступной деятельности. И название "Бурисма" и имя "Хантер Байден", а также их партнеры на протяжении всего этого документа. Что это?

Джулиани: Это подтверждение от правительства Латвии правительству Украины, что за две или три недели до того, как Шокина уволили, у них было подозрение о транзакции на значительную сумму по отмыванию денег. И позже я получил документы, подтверждающие это. Они на украинском, но я перевел их лично с помощью специального приложения.

И они говорят, что 14,3 миллиона долларов было переведено из Украины на подложную фирму, которой владеет Виктор Пинчук – другой олигарх.

Это выглядело как займ, но затем сумма была переведена на Кипр и распределена между членами правления компании. И в этом списке есть две фамилии – Хантер Байден и Дэвин Арчер.

Прокурор позвонил в офис этой кипрской компании, и ему ответили, что "Американское посольство не разрешает мне давать информацию о Хантере Байдене".

Дэвина Арчера осудили через год в южном округе Нью-Йорка за инсайдерскую торговлю. Мы получили записи этого суда. Согласно этим записям, Дэвин Арчер получил с Кипра 3,2 миллиона долларов именно в день вышеуказанного перевода. Ясно, что это те самые деньги, и мы можем это доказать.

Мы называем это "простейшее дело об отмывании денег". Когда я был прокурором, то отдавал такие дела своим самым неопытным помощникам. Суд занимал максимум три дня. И мне даже не нужны были свидетели, достаточно просто аутентичных документов. Такие дела можно отдавать даже самым некомпетентным помощникам прокурора – все равно их невозможно проиграть. Даже если обвиняемого зовут Хантер Байден.

И я в ярости, что Джо Байден до сих пор не под следствием. Это абсурдно. И показывает не только двойные стандарты наших СМИ, но и оскорбляет органы правосудия.

Человек сознался в подкупе! Публично сознался в подкупе!

Такое впечатление, что они не понимают, кто я такой и чем всю жизнь занимался.

И это не "Руди Джулиани придумал", это документы латвийского правительства.

У меня также есть свидетельства австрийского доктора, специалиста по отравлениям. . .

. . . Фамилия доктора Корпен, клиника называлась "Рудольф". Это известный эксперт, и он подтверждает документами результаты первичного обследования мистера Шокина три месяца назад, когда он обратился в госпиталь.

Бэк (читает): Дорогой сэр/мадам. Первичная диагностика показала отравление ртутью.

Джулиани: Доктор говорит, что единственная возможность получить такое количество ртути в организме – это отравление. У меня есть документ на немецком, говорящий, что допустимое количество ртути в организме до двух. А у Шокина было 9,2. Он был в состоянии, когда его печень уже разрушалась. Это, безусловно, была попытка убийства.

Бэк: Поэтому мы пытались связаться с ним.

Джулиани: Наше посольство не позволяло ему приехать в США, потому что наше посольство в это вовлечено. Включая посла Тейлора. Тейлор не позволял этому человеку приехать в США, потому что тот мог дать показания.

Это не какой-то анонимный стукач . Это человек, который открыто называет свое имя – Виктор Шокин. Он положит руку на Библию, поклянется говорить только правду и скажет "Джо Байден подкупил моего президента, чтобы меня уволили".

Шокин и несколько его коллег (четверо или пятеро) могут показать нам, сколько еще денег украли Байдены, о которых мы еще не знаем. Включая отмывание денег.

Бэк: Итак, Руди, мы с тобой вчеpа это уже обсуждали. Я говорил с твоей охраной и сказал "Пожалуйста, держите этого человека в безопасности". Потому что данное дело гораздо больше, чем просто защита президента. Это гораздо важнее Дональда Трампа, Хантера Байдена и Джо Байдена. Если это не вывести на чистую воду, то мы превратимся в Мексику или Украину.

Мы идем по дороге, где мы уже не сможем доверять правоохранителям, не сможем доверять судам, не сможем доверять нашим СМИ. И больше не будем знать, кто грязен, а кто нет – у нас больше нет реального правосудия. Нам нужно очиститься.

Джулиани: Ты ни капли не утрируешь. Мы уничтожаем равное правосудие для всех. Мы делаем это со времен дела Клинтона.

Но с другой стороны, они обвиняют и преследуют республиканцев! За незначительные вещи, по надуманным поводам. Посмотри, что они сделали с Флинном. Посмотри, что они сделали с Пападопулосом. Ему не должны были дать даже две недели в тюрьме!

Бэк: Картер Пейдж. Его жизнь разрушена.

Джулиани: У меня есть репортажи в газетах о десяти преступлениях, по которым на меня якобы заведено следствие южным округом Нью-Йорка. И в каждом из этих дел я могу легко доказать, что я этого не делал.

Якобы у меня есть значительные финансовые вложения на Украине. О’кей, если вы найдете их, я отдам вам половину. Они врут, врут, врут.

И они отдают предпочтение слову лжеца перед словом президента, как это было с Майклом Коэном (лжесвидетельствовавшим о якобы готовящемся строительстве башни Трампа в Москве). Это больные люди. . .

Бэк: Не нужно упрощать. Я думаю, что это скорее "Мы контролируем президента, мы контролирyем целеполагание страны, а он приходит и разрушает нашу чудесную маленькую систему. Ему это с рук не сойдет".

Джулиани: Мы попытаемся тебя убить. Как мистера Шокина. Или уничтожим тебя финансово, как Пападопулоса. Или уничтожим тебя любым другим способом.

Это как рак. Есть разные причины его. Некоторые из них идейные сумасшедшие. Они верят в это. Другие считают, что имеют право тебя уничтожить, потому что они морально превосходят тебя. А некоторые из них просто жулики.

И те из них, кто действует на Украине – просто жулики. Там я открыл систему отмывания денег, которая действует уже восемь лет. Это началось примерно в 2012 году. 7,5 миллиардов долларов для Демократической партии США отмыл Янукович, президент, правивший в то время. Он провел эти деньги через американские институции, контролируемые Демпартией, контролируемыми одним человеком из администрации Обамы. У него была куча связей с демократами. 7,5 миллиарда прошло через два конкретных банка, с доходностью в 9,5% годовых для всех участников данного процесса.

Бэк: Вау!

Джулиани: Мы знаем украинцев, которые в этом участвовали. У меня очень плотные связи с украинскими правоохранителями. США отказались быть вовлечены в это расследование. Департамент Юстиции и ФБР отказались. У меня есть письма от украинской прокуратуры в Департамент Юстиции США, в которых они умоляют вмешаться в расследование.

И они обратились в южный округ Нью-Йорка с этими документами на два месяца раньше меня – и им отказали. За это время мы бы уже давно все это расследовали.

Бэк: Южный округ сказал даже в Конгрессе, что эти документы всего лишь "конспирология". Но это не так! Если вы мне докажете, что эти документы фальшивка…

Джулиани: Но для этого дело нужно расследовать. Они говорят "Обвинения против Байдена были развенчаны". Покажите мне отчет об этом!

Бэк: Именно!

Джулиани: Я хочу показать тебе один документ, который разозлит президента больше других. И ты увидишь, почему. Это бухгалтерский документ от 2017 года, времен администрации Обамы. Из него следует, что иностранная помощь Украине на сумму в 5,3 миллиарда долларов была использована не по назначению. Около 80% из этой суммы – это американские деньги.

Трамп регулярно повторяет, что его беспокоит, как украинцы тратят деньги. И вот доказательство. Это не ложь Адама Шиффа, а доказательства.

Украинцы начали расследовать это. И тогда двое сотрудников нашего посольства пришли к ним и говорят "Не расследуйте это. Нам наплевать. Нам наплевать на 5,3 миллиарда денег наших налогоплательщиков". А потом стали оказывать еще большее давление на следствие.

Почему это произошло? Потому что данные документы показывают, что американское посольство отдало эти деньги не правительству Украины, а НКО. И знаешь, кто владелец крупнейших из этих НКО?

Бэк: Да. Джордж Сорос.

Джулиани: О, мой бог! Мы антисемиты! Мы сказали имя Джордж Сорос!

Но я не антисемит. Как прокурор я преследовал итальянских преступников, я преследовал еврейских преступников, я преследовал любых возможных преступников, может даже марсианских.

Эти деньги шли в демократические НКО, и они разворовали половину из них. Это рассказали мне честные украинцы, которых на самом деле много. Подчеркивая, что во времена администрации Обамы коррупция была гораздо хуже. И добавляя "Вы, американцы, присылаете к нам таких, как Байден, а потом читаете нам лекции о коррупции". А потом наши люди смеются над вами, потому что он и его сын – это самые коррумпированные люди в стране.

Бэк: У нас заканчивается время эфира. Можешь ли ты убедить меня, что это все выйдет на свет? Что эти люди будут осуждены?

Джулиани: Если я не умру. Так что им лучше убить меня. Нет ни одной причины, почему они не должны быть осуждены.

Это дело должно быть в федеральном суде. Я знаю федеральные суды лучше всех. Будет не нескромно сказать, но я лучший и самый успешный прокурор США за последние 50 лет.

Если кто-то боится быть обвинителем на таком процессе, то я готов быть специальным прокурором. И я осужу каждого из них лично.

Отмотаем назад пленку сбора компромата

С конца 2019 года Рудольф Джулиани расследует факты разворовывания на Украине 5 млрд долларов финансовой помощи США представителями демпартии во времена президентства Петра Порошенко. В отличие от дела сына Байдена в Burisma, здесь речь идет о хищении денег американских налогоплательщиков. Это с большей доли вероятности привлечет внимание к данному виду коррупции широких слоев американских избирателей.

В начале марта 2020 года Джулиани в своем видеоблоге выдал новую, во многом сенсационную, порцию компромата. С украинской стороны помощником по расследованию выступил депутат Рады Андрей Деркач. Он передал Джулиани 20 кейсов с подтверждающими документами. "Проблема в том, что украинским гражданам и американским налогоплательщикам врут. Моя задача - остановить этот процесс. Чтобы была прозрачная процедура распределения этих средств. И, самое главное, их эффективность. Поэтому мы и привезли вам эти 20 кейсов, так как сами не сможем их эффективно расследовать. Часть компаний - американские. Нужно совместное международное расследование. Мы нуждаемся в международной помощи, но она должна быть потрачена правильно",- отметил Деркач, передавая документы порученцу Трампа.

С американской стороны главными действующими лицами и организаторами коррупционной схемы выступают Джо Байден и миллиардер Джордж Сорос.

В качестве местных кураторов замешены три американских посла, назначенных при активном лоббировании Сороса: Джеффри Пайетт, Уильям Тейлор и Мари Йованович, а также бывший заместитель посла Джордж Кент.

С украинской стороны действующими лицами объявлены: экс-президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, действующий глава НАБУ Артем Сытник.

В большом деле о разворовывании американских средств на 5 млрд долларов, которое предъявил Руди Джулиани, особое место эпизод с хищением 133 млн долларов (позже, в других интервью цифра уже была повышена до 142 млн долларов) помощи на борьбу с эпидемией СПИДа в Украине и помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД инфекцией. В общем объеме схемы эта сумма кажется небольшой, но контекст и направление помощи, откуда украли деньги, выглядят очень мерзко и цинично.

Согласно документам Джулиани, деньги на борьбу с болезнью выводились через благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" при участии известных представителей НКО Сороса - Виталия Шабунина и Дмитрия Шерембея.

"Шерембей и Шабунин построили схему, которую обнаружили журналисты-расследователи. Эта схема предполагала наличие некоей антикоррупционной организации, которая бы контролировала распределение средств другим организациям. В результате через организацию отмывались серьезные средства, выделенные для людей, больных СПИД. Организацию контролировал четырежды судимый Дмитрий Шерембей. Виталий Шабунин возглавлял антикоррупционную организацию, основателем был и Шерембей, оба были задействованы в схеме", - отметил нардеп Деркач в беседе с Джулиани.

Что выглядит странным в антикоррупционой "битве" Джулиани

Остается непонятной позиция Джулиани по отношению к Коломойскому – теневому правителю Украины. Налицо их явные связи, когда Коломойский "помогал" Джулиани на первых этапах антикоррупционного расследования – и документами, и свидетелями. Но при этом каждому, кто хотя бы немного знаком с теневой жизнью современной Украины, известно, что все основные масштабные схемы и хищений, и отмывания денег, без участия Коломойского и его структур не проходили. Но Джулиани нигде о Коломойском не говорит и ни в чем его не обвиняет.

Сейчас все говорят о серьезном разрыве между Зеленским и Коломойском, о наступлении Зеленского на Коломойского с подачи Джулиани. Действительно, внешне все так и выглядит.

Президент Украины "продавил" в Верховной раде жесткие законопроекты. Один из них касается деятельности банков. Он предусматривает, что финучреждения, которые были выведены с рынка с нарушениями, не вернут владельцам даже по решению суда. Владельцы могут рассчитывать только на денежную компенсацию ущерба.

Закон называют "антиколомойским", так как он касается, в первую очередь, разбирательства с Приватбанком. Тот принадлежал Коломойскому до 2016 года, но потом финансовая организация перешла в собственность государства. Но, складывается впечатление, что все эти "антикоррупционные достижения" Зеленского – продолжение сериала, в результате которого он и стал президентом.

А в чем задача Коломойского? Удержаться на плаву и быть полезным Трампу при втором пришествии на пост президента США.

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За месяцы, оставшиеся до выборов , произойдет еще немало интересного. И криминологическая составляющая этих выборов будет иметь одно из важнейших значений. Источник - завтра

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