Алматы. Скончался экс-начальник военной медицины КазАрмии генерал Талгат Нурмагамбетов

10:41 19.05.2020

В Алматы скончался сын первого министра обороны Казахстана, генерал-майор медицинской службы Талгат Нурмагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в совете ветеранов Алматы.

"На 67-м году жизни скончался Талгат Нурмагамбетов вчера вечером, 18 мая. В тот момент он находился у себя дома в Алматы. Талгат Нурмагамбетов был болен онкологией", - пояснили в совете ветеранов.



Точная дата и время похорон в настоящее время уточняются.

Талгат Нурмагамбетов родился 27 октября 1952 года в Ташкенте. В 1973 он окончил Алматинский государственный медицинский институт.

Службу проходил командиром учебного взвода, учебной роты отдельного медицинского батальона в поселке Отар, начальником медицинской службы мотострелкового полка, командиром отдельного учебного медицинского батальона, командиром отдельного учебного медицинского батальона Группы советских войск в Германии.

В 1984 году Талгат Нурмагамбетов стал начальником медицинской службы танковой дивизии Группы советских войск в Германии. Затем был начальником медицинской службы Армейского корпуса в городе Фрунзе, начальником медицинской службы отдельной общевойсковой армии в Алматы.

С 1992 по 1997 годы Нурмагамбетов служил начальником департамента медицинского обеспечения Министерства обороны Казахстана в Алматы. В 1995 году получил звание генерал-майора медицинской службы. А в 2000 - 2001 годах был генералом-инспектором МО.

Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Спитакского землетрясения, служил в других горячих точках. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями "За отличие в воинской службе" 1-й степени и другими наградами Советского Союза, Республики Казахстан и зарубежных государств.