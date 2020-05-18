В Казе вирус не отступает (+ 311). Всего - 6 751

10:51 19.05.2020

Сразу 311 случаев коронавируса выявлено в Казахстане



311 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии.

Темп прироста в Казахстане составил 4,8 процента.



Статистика по новым заболевшим коронавирусом:

Атырауская область - 142 (прирост 22,6 процента)

Нур-Султан - 36 (2,9 процента)

Шымкент - 31 (7,6 процента)

Алматы - 24 (1,3 процента)

Костанайская область - 19 (24,1 процента)

Туркестанская область - 18 (8,2 процента)

Акмолинская область - 8 (6,3 процента)

Карагандинская область - 13 (5,2 процента)

Западно-Казахстанская область - 6 (1,9 процента)

Кызылординская область - 4 (1,6 процента)

Жамбылская область - 3 (1,5 процента)

Алматинская область - 3 (1,4 процента)

Павлодарская область - 2 (1,2 процента)

Мангистауская область - 1 (0,6 процента)

Северо-Казахстанская область - 1 (2,6 процента).

Всего в стране подтвержден 6 751 случай COVID-19. Из них в Алматы 1872, в Нур-Султане 1287, а в Атырауской области 769.

От коронавируса в Казахстане вылечились 3469 человек. Зарегистрировано 35 смертей.



Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что угроза распространения коронавируса в Казахстане сохраняется.

"Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Карантинный режим, несмотря на послабления, все же сохраняется", - написал он в Twitter.