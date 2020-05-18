|В Казе вирус не отступает (+ 311). Всего - 6 751
10:51 19.05.2020
Сразу 311 случаев коронавируса выявлено в Казахстане
311 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии.
Темп прироста в Казахстане составил 4,8 процента.
Статистика по новым заболевшим коронавирусом:
Атырауская область - 142 (прирост 22,6 процента)
Нур-Султан - 36 (2,9 процента)
Шымкент - 31 (7,6 процента)
Алматы - 24 (1,3 процента)
Костанайская область - 19 (24,1 процента)
Туркестанская область - 18 (8,2 процента)
Акмолинская область - 8 (6,3 процента)
Карагандинская область - 13 (5,2 процента)
Западно-Казахстанская область - 6 (1,9 процента)
Кызылординская область - 4 (1,6 процента)
Жамбылская область - 3 (1,5 процента)
Алматинская область - 3 (1,4 процента)
Павлодарская область - 2 (1,2 процента)
Мангистауская область - 1 (0,6 процента)
Северо-Казахстанская область - 1 (2,6 процента).
Всего в стране подтвержден 6 751 случай COVID-19. Из них в Алматы 1872, в Нур-Султане 1287, а в Атырауской области 769.
От коронавируса в Казахстане вылечились 3469 человек. Зарегистрировано 35 смертей.
Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что угроза распространения коронавируса в Казахстане сохраняется.
"Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Карантинный режим, несмотря на послабления, все же сохраняется", - написал он в Twitter.