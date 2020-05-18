Алихана Смаилова сватают в новые Казпремьеры вместо "мямлика" Мамина

11:04 19.05.2020

В Казахстане сменился министр финансов: скоро поменяют и премьера?

18 мая 2020

16:15



Ерулан Жамаубаев сменил Алихана Смаилова в кресле министра финансов Казахстана. Аналитики говорят, что Смаилов вскоре может стать премьер-министром.

Сегодня, 18 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерулана Жамаубаева министром финансов. До этого момента Жамаубаев занимал пост ответственного секретаря Минфина.

Ерулану Жамаубаеву 46 лет, по профессии он финансист. Работал в разные годы в Национальном банке, Жилстройсбербанке и в администрации президента.

Смаилов же теперь остается просто первым вице-премьером - без министерского портфеля. Политолог Марат Шибутов считает, что Смаилов может стать следующим премьер-министром Казахстана:

"То, что Алихан Смаилов стал освобожденным первым вице-премьером без дополнительной нагрузки в виде Министерства финансов в наших условиях значит одно - придется ему вникать в большее количество дел. Будем ожидать в течение нескольких месяцев его назначение на премьера - с большой вероятностью", - прокомментировал эксперт.



На это намекает и политический обозреватель Газиз Абишев:

"В прошедшее десятилетие первыми вице-премьерами также были Серик Ахметов, Бакытжан Сагинтаев и Аскар Мамин", - перечислил аналитик троих казахстанских премьер-министров.

Смаилову 47 лет, по профессии он математик, имеет степень магистра госуправления. Он работал в администрации президента, возглавлял Агентство по статистике, был вице-министром иностранных дел.

Как сообщало EADaily , в Казахстане во власть приходит все больше "семидесятников" - людей, рожденных в 70-е годы, чье профессиональное становление пришлось на период независимости республики. Они сменяют поколение тех, кто сделал карьеру еще при Советском союзе.