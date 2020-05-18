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Десятки миллионов китайцев возвращаются на карантин: чего опасаются власти, - "МК"
11:35 19.05.2020

Закрыты жилые комплексы, общественные места, транспорт остановлен

Около 108 миллионов человек на северо-востоке Китая возвращаются обратно к условиям ограничений из-за новых случаев заражений коронавирусом.

В провинции Гирин прекращено движения поездов и автобусов, закрыты школы и изолированы десятки тысяч людей, сообщает Bloomberg.

Хотя кластер из 34 случаев заражения не растет столь же быстро, по сравнению со вспышкой в Ухане, из-за которой в декабре прошлого года началась глобальная пандемия, быстрая и мощная реакция властей Китая отражает страх перед второй волной после того, как стране удалось обуздать распространение вируса ценой огромных социально-экономических издержек, отмечает Bloomberg.
Это также признак того, насколько хрупок процесс снятия ограничений как в Китае, так и в других странах – поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может привести к возвращению к строгому карантину.

Комиссия по здравоохранению провинции Гирин считает, что источником заражения стала 45-летняя женщина, которая не выезжала за пределы региона и, насколько известно, не имела контактов с людьми, вернувшимися из-за границы или из других областей Китая.
Еще 10 мая расположенный на северо-востоке страны, недалеко от границ с Россией и КНДР 600-тысячный город Шулань (провинция Гирин) был отнесен властями к категории высокого риска после ряда замеченных там случаев заражения.

В городе решено было временно закрыть все общественные места, в том числе спортивные сооружения, кинотеатры, библиотеки. Все жители города должны оставаться дома за исключением "чрезвычайных обстоятельств".
Власти города Шулань заявили в понедельник, что примут самые строгие меры по сдерживанию распространения коронавируса. Жилые комплексы с подтвержденными заражениями или случаями с подозрением на инфекцию будут закрыты. Только одному человеку из каждой семьи будет разрешено покидать жилье в течение двух часов каждые два дня, чтобы купить предметы первой необходимости.

В провинции закрыты многие сервисы доставки, в аптеках перестали продавать жаропонижающие средства, чтобы жители не могли скрывать симптомы заболевания и заняться самолечением.
Сами жители тоже встревожены и в соцсетях требуют от властей проведения массового тестирования – по примеру Уханя, пишет официозное китайское издание Global Times.
Чиновники сферы здравоохранения еще не знают точно, каким образом начался новый кластер заражений, но подозревают, что пациенты могли вступать в контакт с инфицированными китайскими гражданами, вернувшимися из России, отмечает Bloomberg.
"Завезенные из-за рубежа случаи и кластерные инфекции внутри страны создали двойное давление на нас в сдерживании вируса", – констатирует представитель Национальной комиссии здравоохранения Ван Бинь.

Новые случаи заражений служит напоминанием о том, что большая часть Китая по-прежнему остается уязвимой для коронавируса.
"Большинство китайцев в настоящее время все еще подвержены инфекции COVID-19 из-за недостатка "стадного иммунитета", – сказал CNN главный китайский эпидемиолог Чжун Наньшань. Страна, по его словам, сталкивается с "большой проблемой", и ситуация в Китае "не лучше, чем в зарубежных странах".

Андрей Яшлавский

Источник - mk.ru
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