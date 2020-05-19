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В Москве скончался первый министр внутренних дел Казахстана Шумов
13:50 19.05.2020

Об этом сообщило РОО "Совет генералов".

18 мая в Москве скончался первый министр внутренних дел РК, генерал-полковник милиции Владимир Шумов, сообщает zakon.kz.
Владимир Георгиевич Шумов - политический деятель Казахстана и России, первый министр внутренних дел Республики Казахстан.
Родился в 1941 году в селе Нижний Машат Сайрамского района Чимкентской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР и Академию МВД России.
Профессиональную деятельность начал с оперуполномоченного уголовного розыска по делам несовершеннолетних и дошел до первого министра внутренних дел Республики Казахстан.
Был начальником милиции в г. Жанатасе, Уральской области, замначальника УВД Джамбулской и Семипалатинской областей, членом Совета безопасности РК, замминистра МВД РФ, и.о. министра внутренних дел Чеченской Республики.
Также работал в администрации Президента Российской Федерации на различных должностях.
Награжден орденами "Мужества", "Почета", "Дружбы".
Президиум и члены РОО "Совет генералов" выражают глубокие искренние соболезнования близким и родным и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Закон.Кз
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