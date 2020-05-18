Таджикистан поставил региональный рекорд по смертности от COVID-19, - В.Панфилова

13:55 19.05.2020

Гуманитарную помощь дружественных стран раздают медикам от имени президента и его окружения

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



18 мая 2020



Таджикистан вышел на первое место в Центральной Азии по количеству жертв COVID-19. Только за последние сутки в республике зарегистрировано 202 новых случая заражения коронавирусом, 3 человека умерли. С 30 апреля, когда власти наконец признали наличие эпидемии в стране, зафиксировано 1524 заболевших, 39 пациентов скончались. В альтернативном списке, который составляют активисты, более 250 умерших.



Несмотря на ежедневный рост количества заболевших, а это в сутки в среднем по 200 человек, Таджикистан воздерживается от введения жестких мер, какие были приняты в соседних странах. Чиновники утверждают, что большинство населения самостоятельно придерживаются режима изоляции.

Поэтому вводить карантин нет необходимости, тем более когда коронавирус уже нанес сокрушительный удар по экономике страны.

Исключение было сделано для школьников и студентов. Их до конца августа отпустили на каникулы. Закрылись детские сады. C 12 мая закрыты салоны красоты, пункты продажи телефонов, автомойки. Однако, как сообщил информационный ресурс "Азия плюс", таджикистанцы живут обычной жизнью: общественный транспорт в Душанбе переполнен, люди по-прежнему выходят из дома в любое время. Это грозит неконтролируемым распространением вируса.

В республике, по данным Министерства здравоохранения и социальной защиты, действует только одна лаборатория, способная проводить анализы на коронавирус. Ее потенциал – до 250 тестов в день. При таких темпах на то, чтобы проверить на вирус хотя бы 1% населения, уйдет около 400 дней.



Все больницы в республике уже переполнены. Люди в соцсетях делятся историями, рассказывают, что за взятку можно найти место в больнице. На днях из больниц выписались спикер нижней палаты парламента Таджикистана и генеральный прокурор. Коронавирус был обнаружен и у заместителя главы правящей Народно-демократической партии Таджикистана Хайринисо Юсуфи. В числе заболевших 14 высокопоставленных служащих Государственного комитета национальной безопасности. 17 мая умер генерал-лейтенант Абдурахмон Азимов – бывший вице-премьер, бывший секретарь Совета безопасности и бывший командующий Погранвойсками Таджикистана. Он стал третьим генералом, который скончался от COVID-19. Невосполнимые потери понесла наука Таджикистана: на днях умерли доктор филологических наук, профессор Фарход Хусейнзода – бывший глава отдела образования города Пенджикент, проректор Дангаринского госуниверситета и профессор Национального университета, знаменитый лингвист Бахриддин Камолиддинов.

В альтернативном списке погибшими значатся 40 врачей, которые лечили пациентов с пневмонией и коронавирусом. Напомним, что власти страны настаивали, что в стране нет коронавируса, а есть только сезонное ОРВИ с пневмонией. Поэтому у врачей не было специальных защитных средств, маски и костюмы им предлагали покупать самостоятельно. А между тем гуманитарная помощь от дружественных стран пылилась на складах. Только сейчас ее начали раздавать от имени президента Эмомали Рахмона и его ближайшего окружения. Критики режима обвиняют власть в использовании пандемии для получения политических дивидендов.



По сообщению радио "Озоди" (таджикская служба Радио "Свобода"), ежедневно по гостелевидению сообщается о различных кампаниях с призывом "следовать благотворительной инициативе Лидера нации", который отправляет от своего имени гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты для медиков и необходимых препаратов для больниц. Чуть раньше гостелевидение сообщило, что для поддержки врачей и больных коронавирусом президент направил в ГБАО 45 машин с гуманитарным грузом. До этого официальные СМИ сообщили, что Шамсулло Сохибов, "отечественный предприниматель" и зять президента Рахмона, направил 25 машин с гуманитарной помощью в больницы и нуждающемуся населению Хатлонской области.

Широко распространенная пропаганда "добрых дел президента и правительства на благо народа", по мнению эксперта Парвиза Муллоджанова, является попыткой защитить имидж власти в это кризисное время. "Правительство не намерено терять авторитет и рейтинг. Особенно в условиях экономического кризиса, увеличения числа погибших и инфицированных. Ведь приближаются президентские выборы", – отметил он.



Осенью в Таджикистане, который только в конце апреля признал наличие коронавируса в стране, должны состояться президентские выборы, и ходят слухи о передаче власти или очередном переизбрании президента Эмомали Рахмона.

Лидер движения "За реформы и развитие Таджикистана" Шарофиддин Гадоев считает, что "власти присваивают помощь зарубежных государств". "Нетрудно понять, для чего Рахмон устраивает весь этот коронапиар. За 28 лет правления он довел страну до политической и экономической разрухи. За несколькими грузовыми машинами, наполненными украденной у народа гуманитарной помощью, Рахмон пытается скрыть многочисленные преступления, процветающую коррупцию, кумовство, воровство и весь тот ужас, который происходит сейчас в Таджикистане по его вине", – сказал "НГ" Гадоев. По мнению политика, основной задачей Рахмона остается передача власти наследнику Рустаму Эмомали. "Пара грузовых машин как "акт милосердия" может послужить хорошим ходом не омрачить приход к власти сына из-за преступления отца, скрывавшего как минимум полтора месяца существование COVID-19 в Таджикистане", – сказал "НГ" Гадоев.



"Распространение коронавируса в Таджикистане набирает обороты и становится все большей проблемой", – заявил глава миссии экспертов ВОЗ по COVID-19 доктор Патрик О’Коннор, ознакомившись с ситуацией в республике. На пресс-конференции в Душанбе он отметил, что обстановка вызывает обеспокоенность и тревогу, необходимо принимать неотложные меры. Ранее эксперты Всемирного банка в рамках Проекта экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Таджикистане спрогнозировали возможные сценарии развития ситуации: от 72 000 до 230 500 тяжелых случаев заболевания, от 13 600 до 43 500 критических случаев, требующих лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и от 6600 до 21 000 смертей.