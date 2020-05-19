У семьи осужденного на 29 лет Зайда Саидова забрали бизнес-центр в центре Душанбе

16:56 19.05.2020

Семья из 30 человек сдавала его в аренду и жила на эти деньги



Правительство Таджикистана конфисковало в Душанбе здание бизнес-центра на улице Лоика Шерали, которое принадлежало бывшему министру промышленности республики, бизнесмену и оппозиционеру, осужденному на 29 лет, Зайду Саидову. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сын бизнесмена Хайрулло Саидов, пишет ИА Фергана.



По словам Хайрулло Саидова, "захват дома № 3 по улице Шерали состоялся еще в начале января 2020 года", но рассказал он об этом только теперь, 19 мая, к годовщине ареста отца.



Здание, по его словам, было зарегистрировано на имя Зайда Саидова, а после его ареста сдано в аренду "компании, которая выполняла все обязательства и своевременно платила налоги".



Саидов попытался оспорить в районном суде Исмоили Сомони действия исполнительной службы, как противоречащие законодательству, в том числе закону "Об исполнительном производстве".



"Районный суд Исмоили Сомони рассмотрел мою апелляцию в начале апреля и отменил решение судебных приставов о захвате здания, однако выяснилось, что это имущество конфисковал Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом при правительстве Республики Таджикистан наряду с другим имуществом осужденного Саидова З. Ш., предположительно полученным преступным путем", - рассказал Хайрулло Саидов.



"Это имущество, которое ранее находилось под залогом банковской гарантии, а затем на основании гарантии было передано банку. Только подвал, а также первый и второй этажи принадлежали отцу. Это был единственный источник средств к существованию семьи более чем из 30 человек", - написал сын бизнесмена.



Напомним, экс-министр промышленности Таджикистана, предприниматель Зайд Саидов был арестован 19 мая 2013 года в душанбинском аэропорту после возвращения из Парижа, после того как объявил о намерении создать партию "Новый Таджикистан".



На следующий день депутаты городского маджлиса лишили его депутатской неприкосновенности.



25 декабря 2013 года он был приговорен к 26 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 11 августа 2015 года за экономические преступления З.Саидову было добавлено еще три года к его первому сроку. За два с половиной года полностью или частично принадлежавшие ему промышленные предприятия были конфискованы и национализированы.



Его личное имущество и имущество детей было конфисковано. Также суд приговорил Саидова к выплате штрафа в 34 млн сомони.



20 ноября 2015 года Верховный суд республики, рассмотрев кассационную жалобу таджикского бизнесмена Зайда Саидова, оставил без изменения ранее вынесенный приговор.



Согласно данным Налогового комитета за 2013 год, Зайд Саидов являлся владельцем и совладельцем 13 предприятий: ООО "Точ-Сохтмон Байналмиллал", ЗАО "Гулистон", ООО "Рос Азия Инвест", ЗАО СП "Точик Азот", ЗАО "Абрешим", ЗАО "Производственно-образовательный центр "Заригари"". А также: ЗАО "Алмаз Азия", ООО "Точ-Рус-Хамкор", ООО "Гулистон Тур", ЗАО "Табаррук", ЗАО "Мехробод", ООО "Шерзод-2013", ООО "Точик Мармар". Все предприятия были конфискованы по суду.