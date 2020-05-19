Таджико-российский писатель Исфандияр Камчинский написал исторический детектив "Русская Страсть вокруг Кинжала Моголов"

16:57 19.05.2020

Как таджикский писатель оказался "втянутым" в историю с сокровищами Нарышкина



В марте 2012 года в Петербурге, в доме, который до революции принадлежал князьям Нарышкиным, нашли клад. Среди ценностей был обнаружен некий кинжал из сокровищниц династии Моголов. Как кинжал оказался у Нарышкиных? Почему о такой важной находке никто и нигде не упоминает? Что стало с находкой после?



В январе 2020 года в Москве вышла в печать книга нашего соотечественника писателя Исфандияра Камчинского, под называнием "Русская Страсть вокруг Кинжала Моголов". Ее можно заказать на ЛитРес



Но на дня бумажная версия книги появилась и в книжных магазинах города Душанбе. "Азия-Плюс" поговорила с начинающим писателем.



- Исфандияр, давайте сначала познакомим вас с читателями.



- Я родился в 1977 году в тогдашнем советском Таджикистане, а точнее на Памире в кишлаке Танг, Шугнанского района, в семье интеллигентов. Мои родители являлись преподавателями средней школы №25, имени Тельмана, которую я и закончил с золотой медалью. В 1994 году поступил в Хорогский Университет на экономический факультет, специализация: экономист международник.



В 2001 году перебрался в Москву. Там же позже получил второе образование – юриста. Работаю на крупном производственном предприятии начальником производства.



- Образование у вас не гуманитарное, как и почему вы начали писать?



- Это не случайность. Я начал писать в студенческие годы, когда еще в 90-ые учился в ХоГУ, но не хотел публиковать свои работы, да тогда в республике нормальных и изданий то не было. Эти рассказы до сих пор хранятся у меня, и надеюсь, в ближайшем будущем я их напечатаю.



- А как появилась идея написать детективного романа?



- Вы знаете, я сам любитель антиквариата. Поэтому веду знакомство со многими антикварами города Москвы и Московской области. В 2012 году произошло одно важное событие, в Петербурге нашли огромный клад в доме, который до революции принадлежал аристократическому роду Нарышкиных. Через пару месяцев после этой находки, один из моих знакомых рассказал, что на московском антикварном рынке появился очень редкий и дорогой кинжал из сокровищниц династии Моголов.



Так я увлекся этой историей, начал ее изучать, а позже зародилась идея написать эту историю в виде исторического детектива.



- Можете ли вкратце рассказать для наших читателей, как кинжал оказался у Нарышкиных, и у кого он находится в настоящее время?



- Всю историю этого кинжала я разузнал от знакомого антиквара, и поверьте, история весьма удивительная.



Оказывается, кинжал принадлежал одному из падишахов Империи Великих Моголов, Аврангзебу. В конце 18 века афганские племена напали на столицу Империи Моголов, город Дели и прибрали к рукам царскую сокровищницу, и таким образом кинжал оказался у представителей афганских племен.



В конце 19-го века он попал в руки будущему афганского эмиру Абдурахман хану. Во время междоусобиц, будущий эмир потерпел поражение, и изгнанный из Кабула, он перебрался в Русский Туркестан, в город Самарканд, где жил под покровительство русских, с 1870 по 1880 годы. За эти 10 лет, он подружился с царским генералом Александром Константиновичем Абрамовым, который всячески помогал будущему эмиру.



Позже, Абдурахман хан став эмиром Афганистана в знак почтение подарил данный кинжал своему другу генералу Абрамову, при этом дал указание изготовить футляр для кинжала в виде шкатулки и сверху на нем на золотой пластинке сделать дарственную надпись.



Перед смертью генерал Абрамов продал кинжал своему знакомому, действующему сенатору и губернатору Тверской губернии Сомову Афанасию Николаевичу. После смерти губернатора кинжал по наследству перешел к его племяннику Сергею Сомову, который приходился зятем чиновнику министерства иностранных дел Василию Львовичу Нарышкину.



…И вот тут грянул 1917 год. Перед революцией, Сергей с женой жили в особняке Нарышкиных в Санкт-Петербурге. Нарышкины некоторую часть своего богатства припрятали в доме, видимо, надеясь, что скоро смогут вернуться на родину. Но, увы. Клад так и остался в потайной комнате особняка. И лишь весною в 2012 года во время реставрации здания дома, рабочие натолкнулись на клад.



После находки, вокруг кинжала развернулась самая настоящая детективная история. И если читателя заинтересовал мой рассказ, он обязательно сам прочтет финальную развязку.



- Да, очень интригующе. А о чем еще ваша книга?



- Независимо от жанра писатель несет некую идею читателям. Тематика данного детективного рассказа пересекается с психологическим романом, поскольку в нем присутствует некая личностная особенность героев.



В целом книга является историческим детективом, в которой также широко показана жизнь постсоветского общества. Кроме прочего детектив раскрывает очень важную тему - трансформации общественного строя, показывает, как предприимчивые люди меняются в зависимости от реалий общества.



Я считаю, что основную мысль романа читатель сам должен открыть для себя.



- Есть какие-то творческие планы?



- Стараюсь разобрать и издать рассказы, которые написал пару лет назад. Многие из них не окончены, и поэтому, по возможности, работаю над ними. Тематика рассказов разная, но в основном это о жизни простых людей, о взаимоотношениях между ними.



- А намечайте ли вы издать рассказы о своей исторической родине: о Таджикистане?



- Да у меня в архиве есть рассказы, написанные еще в 90-ые годы в Таджикистане. Очень надеюсь, что в будущем издам на их основе очерки.



- А на родине часто бываете?



- У меня родители живут в Таджикистане, на Памире, и я каждый год, в основном летом, езжу к ним. Так что с родиной у меня очень тесная связь, она всегда в моем сердце и памяти.